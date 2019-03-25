【人口販賣．大馬直擊】無辜運毒者　走訪「毒騾」抵港被捕的故事

香港自詡是國際都市，卻未有就人口販賣訂立專門法例。美國國務院《打擊人口販賣報告》中，香港連續三年評級與伊拉克相同，遠差於鄰近的台灣、日本。據國際人權組織「行走自由基金會」發起的「2018年全球奴隸指數」估算，香港有一萬名現代奴隸。 《香港01》記者耗時逾期一年，走訪香港七間監獄，接觸逾50名涉嫌運毒的囚犯，面談約30人，篩選出17名疑為人口販賣受害者，當中6人由馬來西亞運毒來港，屬被騙或遭威脅。他們是「毒騾」（drug mules），即偷運毒品者，有別於毒販（drug trafficker），毒騾未必出於真實意願，只是運輸毒品的工具。 毒販會通過威脅、長年培育關係、債務捆綁等方式，操控毒騾為其運毒。 港府直到近年才承認有人口販賣情形，而2018年辨識出的受害者僅有18名，無一個是毒騾《香港01》記者遠赴馬來西亞多個城市，並走訪廣州，拆解毒販招募毒騾的手法，揭開受害者背後不為人知的故事。 系列之一 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、慈美琳 攝影：梁鵬威、葉家豪 馬來西亞直擊

大學生R一家居住在馬來西亞芙蓉縣一個小鎮，R在香港被捕後，一家人的生活不再有笑容。（梁鵬威攝）

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱蔽的受害者

朋友介紹出國兼職 所託背囊暗藏毒品

R是馬來西亞瓜拉冷岳縣一間院校的大學生，該校以培養飛機工程師聞名，在家人眼中，R前途無量，無人料到他會墮入人口販賣陷阱。

2018年夏天，R因帶毒品入境香港時被捕。《香港01》記者與R在香港監獄會面，R透露，四年前在聯校活動認識了同齡的Kunal，兩人很快熟絡起來，Kunal常到R在芙蓉縣的家中吃飯借宿，R的媽媽待Kunal如親兒子。

R的媽媽在小鎮的診所做護士，獨力照顧三個子女，身為長子的R常於周末在快餐店兼職幫補家計。但Kunal從不做餐廳兼職，他的門路多，總是手頭充裕，還不時出國。

2018年中，R和Kunal到鎮上的商場逛街，Kunal突然問R：「我在香港有一筆錢未拿到，但最近脫不開身，你可以幫我去拿嗎？這件事我只能信賴你。」基於對Kunal的信任和羨慕，R沒有猶豫便答應了，Kunal還承諾付1,000令吉（約1,920港元）酬勞。

R的妹妹今年讀中學，她想念與哥哥吵吵鬧鬧，又相互照顧的時光，「我會等到他回來才慶祝我的生日」。妹妹說。（梁鵬威攝）

「那晚，R就在客廳跳舞，一直跳，這是他第一次有機會出國。」在馬來西亞芙蓉縣家中，R的妹妹告訴記者，R興趣廣泛，喜歡運動和漫威電影，嚮往外面的世界，可惜家中經濟拮据，R因負擔不起比賽路費而放棄加入學校的足球隊。這次，R顯然不想錯過這個出國增長見識的機會。

幾天後，Kunal的「老闆」將一個黑色背囊交給R，裏面有一本全新筆記簿，「老闆」交待一定要帶給在香港的聯絡人。入境香港時，R被查出背囊夾層藏有約300克海洛英。

「我被騙了。」R從監獄寄出的家書寫到，被捕的一刻，他終於明白Kunal充裕的零用錢來自何處。

幼稚園教師的暑期秘撈 為養四個女「送文件」

相比之下，芙蓉縣30歲的失業青年Kumar比較「幸運」，在拿到香港簽證之前，他獲悉早一步出發的朋友Seema被捕的消息。

Kumar曾在新加坡任巴士司機，因駕駛失誤而失去工作。他在朋友介紹下認識了旅行社老闆A先生，Kumar得知，送文件到香港，每次可賺5,000令吉（約9,600港元）。

Kumar向任職幼稚園老師的好友Seema尋求意見，Seema便與Kumar一同約見A。A不僅一一解答兩人的疑問，還叫來三個曾往香港「送文件」的「前輩」分享，說文件只是A4紙大小，「真的很簡單。」

Seema當場表示想加入。她是四個女兒的單親媽媽，最小的孩子只有六歲，離婚官司尚未解決，故需要做保險經紀和家教兼職維持生計。

Kumar因為簽證問題推遲出發，卻收到先啟程的朋友Seema在港被捕的消息。Kumar感到後怕，「如果是我先出發而被捕，我媽媽和妹妹一定會自殺。」（梁鵬威攝）

A4紙文件變行李箱 「不送你就死定了」

2018年末，先拿到簽證和機票的Seema飛到香港，她被安排住在尖沙咀一間時鐘酒店，並等待指示。兩日後，Seema被告知要飛到柬埔寨暹粒。到達暹粒的賓館，她才知道所謂「文件」是一個行李箱。她發短訊給香港聯絡人，「本來說是文件，現在卻是別的……我不敢帶。」對方回覆：「必須帶來，否則我會去馬來西亞找你，你就死定了！」

受到威脅的Seema最終出發，順利通過暹粒機場安檢後，她給身在芙蓉縣家中的弟弟發短訊：「箱子是安全的」。但在那之後，弟弟未再等到Seema入境香港的消息。他焦急地到處打聽，幾天後得知她在香港被捕。如今，弟弟一邊照顧Seema的女兒，一邊與Kumar一同收集Seema被欺騙的證據。

中學生小儀的父母經營一個叻沙小攤檔，每日凌晨便出門準備食材。因為小儀的官司，如今他們已幾乎用盡積蓄，叻沙檔也常顧不上。（梁鵬威攝）

朋友邀請免費旅行 中學女生淪階下囚

除了以虛假工作招募財務困難人士，毒販亦將目光對準未成年人士。16歲的華裔中學生小儀，因朋友「請客旅行」而淪為階下囚。

小儀家住芙蓉縣，父母經營叻沙麵檔，每日半夜便出門準備食材，雖疼錫女兒，但溝通不多，只知小儀不時到吉隆坡見朋友。2018年3月，小儀與兩個朋友到吉隆坡逛街，遇到朋友認識的一位「老闆」，「老闆」主動問小儀一行人「要不要去香港玩？我請客」。朋友立即答應，之後望向小儀，喜歡看港劇的小儀也點頭答允。

驚悉朋友早去過台灣「送貨」

「老闆」很快為小儀和朋友辦好簽證和機票。上機前，「老闆」還送小儀一對名牌波鞋。穿上新鞋啟程的小儀，沒發現鞋底已被掏空，裏面藏着海洛英。當香港海關人員詢問鞋子的來歷時，小儀只不停答，「這是新買的，昨天在吉隆坡時代廣場買的。 」

事後小儀才知朋友早去過台灣「送貨」，惟未有被捕。小儀父母深深自責，感慨她素來是令人放心的「全A學生」：「以前一家只去過一次新加坡，這次她說是與朋友父母同行，有人照顧，就讓她去。」出事後他們四處尋女，走訪機場和領事館，兩天後才得悉女兒被捕。

根據聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》下的《巴勒莫議定書》，一旦人口販子以欺騙、脅迫等手段，採取任何招募等行動，而且有剝削意圖，若受害者未滿18歲，不論自願與否，均視為人口販賣。

馬來西亞肅毒部副總監拿督卡瑪魯扎曼（Dato Kamarul Zaman Bin Mamat）認為，大多數毒騾知曉運毒事實，只有少數在不知情情況下犯罪。（梁鵬威攝）

送禮運黃金為幌子 毒販建立招募網絡

「跨國毒品犯罪集團近年在馬來西亞招募毒騾。」馬來西亞肅毒部副總監卡瑪魯扎曼（Dato Kamarul Zaman Bin Mamat）接受《香港01》訪問時表示，「香港是重要的運毒目的地之一。」除了通過朋友，還有更多人經Facebook、微信等社交媒體被招募。他稱，2018年有23名馬來西亞毒騾在港被捕，「情況令人擔憂。」他相信，香港與馬來西亞的毒品差價是跨境運毒的主要誘因。

綜合香港海關及聯合國數據，一克海洛英在香港售價約930港元，在馬來西亞則售約12美元（約93.6港元）。「你可以想像犯罪集團賺多少。」卡瑪魯扎曼說，對跨國華裔毒販來說，運毒到香港，交流更方便。

卡瑪魯扎曼表示，近年常見販毒集團成員，用一兩年甚至數年時間，與一位女性培養良好的關係，然後再利用這位女性去運毒。而利用不知情的毒騾跨境運毒，與人口販賣有些相同要素，下一步將與馬來西亞打擊人口販賣的部門溝通，「如果發現是真正的人口販賣，我們就會行動。」

他相信大多數毒騾知曉運毒事實，尤其近年體內藏毒及將毒品綁在身上運毒的個案佔大多數，這些人不可能不知情，僅有少量個案確實懵然不知或受脅迫。

網上群組向記者表明是運毒

記者嘗試加入馬來西亞多個發布兼職資訊的Facebook及微信群組，很快便獲批准。這些群組每日都有大量用戶發出招募廣告，請人「帶東西到香港」，每個帖文都不乏響應者。記者聯絡到其中十幾人，有人表示需運黃金、送禮物或運藥材，僅一人表明運送物為毒品。

香港和馬來西亞毒品價格比較。資料來源：香港海關、聯合國毒品和犯罪問題辦公室。（香港01製圖）

受害者多為年輕人 大馬人權律師籲港徹查

馬來西亞民主行動黨森美蘭州議員瑪麗約瑟芬（Mary Josephine）接觸過多個毒騾的家庭，她嘗試梳理這些毒騾的共通點：年輕天真，出身小城鎮，從未曾出國，也未接觸過毒品，「你們（香港）的電視劇、歌手、YouTuber，令對年輕人對香港很嚮往。」她相信毒販網絡多為黑社會背景，難以相信他們已將觸角伸到這些馬來西亞寧靜的小鎮。

她認為人口販賣是全亞洲的問題，需要國家間共同合作，而受害者的入獄並不會終止犯罪鏈條，「人販子每天還可以在外面找人」。她認為，香港需向受害者的來源國施壓，而馬來西亞則需要負責制止受害者離開國門。

馬來西亞民主行動黨森美蘭州議員瑪麗約瑟芬（Mary Josephine）接觸過多個毒騾的家庭，她發現毒騾多是年輕天真，出身小城鎮，未曾出國，也未接觸過毒品。（葉家豪攝）

港府低估人口販賣嚴重性

香港律師何珮芝認為問題嚴峻，香港現行法律無法有效保障被販賣的受害者，其中一個關鍵就是難以從犯罪者中區分出受害者。「這些受害者，竟然在我們的司法制度中可能變成被處分人士，好多還要坐監幾十年，我好憤怒。」她表示近年見過多個類似個案，「一個例子就是可能他們的小朋友被毒梟扣留了。如果有人拉我的小朋友，說不運毒就殺死他，我想我都會運毒。」

事實上，2015年起，香港已有受害者辨認機制。保安局、警務處及海關綜合回應《香港01》查詢，表示會對被捕或報稱為受害人的容易受剝削人士進行審核，2018年共有7,544名人士進行受害人識別，18人被識別為受害人，而當中並沒有偷運毒品入境香港而被拘捕的涉案者。

香港律師何珮芝長期關注本港人口販賣議題，她認為港府公布的受害者數字「奇低」，質疑辨認機制的透明度和有效性。（梁鵬威攝）

最近三年港府辨別人口販賣受害者人數 年份 2016 2017 2018 經港府受害人識別機制辨別的總人數 2515 4710 7544 辨別出的受害者人數 無提供* 9 18 來源：香港保安局 *根據保安局資料，2016年1月至2018年9月本港共辨別出29名受害人，局方無提供2016年具體數字。

法律界立法會議員郭榮鏗認為，香港現時無人口販賣專門立法，無法保障被販賣的受害者。（非雲攝）

政務司司長張建宗3月10日在網誌中表示，受害者數字印證人口販賣在香港並不普遍。何珮芝則認為港府公布的受害者數字「奇低」，質疑辨認機制的有效性和透明度。

法律界立法會議員郭榮鏗說，香港目前無人口販賣的專門立法，現有法例並不覆蓋強迫勞動、童工、境外有組織的販賣行為，就連反洗黑錢的法例都無涵蓋人口販賣，因此香港需要法律改革，「香港根本可以用作人口販賣基地」。

（為保護當事人及親友，文中R、Kunal、Seema、Kumar、小儀均為化名。）