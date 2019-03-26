【人口販賣．廣州直擊】被尼日利亞男友設局運毒　慶幸在香港脫罪

廣州女子Dani，是一個「幸運」的人口販賣故事。她的不幸，是認識了常到廣州批發服飾、居住在馬來西亞的尼日利亞男子IK。與IK成為情侶後，她幫IK帶貨辦經香港去馬來西亞時，在香港機場被發現有近兩公斤冰毒而被捕；而她的幸運，用她自己的話說是因為在香港能面對公平的審訊，經歷兩年鐵窗生涯，終於回到廣州，與家人團聚。 Dani說，在獄中認識不少廣州女孩，同樣被馬來西亞的尼日利亞裔人欺騙帶毒品，成為「毒騾」，而香港不少人都認得IK的照片，可惜IK至今依然逍遙法外。Dani至今還會回來香港探監，並幫助同樣受騙的女孩回廣州搜證。 系列之三 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、勞顯亮 攝影：梁鵬威 廣州直擊

廣州女子Dani，2015年準備幫尼日利亞裔男友IK，帶學生背囊的樣辦到馬來西亞，想不到夾層藏有冰毒，她在香港機場被捕。這日她重回提取背囊的批發市場。（梁鵬威攝）

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱藏的受害者

據官方數據，高峰時有12萬非洲人聚居廣州，廣園西路一帶，被稱為非洲人的「新金山」。當中的柏樂商貿城，主要經營非洲服飾的批發生意，廣告板上寫着醒目字樣：「珍愛生命，遠離毒品」。Dani指着入口旁的快餐店，她就在外面的空地，接到令自己身陷囹圄的行李箱。

事發時Dani才30歲，她是普通不過的廣州女子，學歷不高，離婚後獨力撫養年幼的兒子。

2014 年，Dani經朋友介紹，認識了30多歲、尼日利亞籍男子IK。「他從事服飾貿易生，當時正找一個中國生意夥伴幫他拿貨和發貨。一段時間後，他熱烈追求我。」2015年，Dani和IK成為情侶。能打動她，只因IK沒有太多花言巧語，「他說話很實在，說幫我在廣州開舖，他在吉隆坡接單。」

這是廣州廣園西路的非洲服飾批發市場。2014年，Dani就在這間快餐店門口，接過令她身陷囹圄的行李箱，裏面的學生背囊樣辦，藏有近兩公斤冰毒。（梁鵬威攝）

匆忙拿貨辦 「這是一個局」​

2015年11月，Dani準備到馬來西亞探IK，臨出發前，IK着她帶學生背包的貨辦到吉隆坡，「當時很匆忙，他朋友將貨辦交給我，是四個背包和小朋友衣物，放在行李箱中。我檢查過，沒有異常。」Dani拖着行李，中午搭過境巴士到香港機場，準備乘搭晚上到吉隆坡的飛機，就在香港機場被海關攔截，「照X光發現行李箱四個背包中有異物，簡單測試有冰毒反應。當時我很愕然，從未想過這些事會發生。」

四個背包的夾層各縫入約500克冰毒，一共1,980 多克。剛出事時，Dani讓海關和廣州的家人找IK，「只有他才能證明我清白，但大家都聯絡不到，這個人已經消失了，很明顯他就是主謀。」日日夜夜，回想細節，她終於肯定世事無巧合：「這是一個局。」

廣州的廣園西路一帶，被稱為非洲人的「新金山」，當中的柏樂商貿城，主要經營非洲服飾的批發生意。（梁鵬威攝）

從無想過認罪換扣減三分一刑期 「要為自己尋公義​」

Dani被控販運危險藥物罪，還柙在大欖女懲教所。她說當時腦中一片空白，沒有眼淚，也沒有情緒。回過神來，已經是數日後，港府安排了法援律師，「律師很好，提醒我要趁記得的時候記清楚每個細節，因為我要經歷的，不是一兩個月的等待。」最讓她掙扎的，是決定認罪與否。

不認罪，一旦輸掉官司，面臨的是28年監禁；若認罪，就可扣減三分一刑期。「我從來沒有想過認罪，我對自己說，無論多掙扎，要用多少時間，都要為自己尋求公義，因為我真的無做過。」

沒有家人支持，她撐不下去。一出事，她就請家人翻出外貿生意發貨的單據，以及手機拍攝貨物的相片，成為呈堂證供；同時去信中聯辦，讓家人在廣州報警，請公安協助取得事發時交貨的閉路電視片段，可是中聯辦和廣州公安，均從無回應。

2018年7月26日，Dani無罪釋放時，第一時間緊緊抱着媽媽痛哭，相隔兩年多後，母女的第一個擁抱。（鄭祉愉攝）

達不到有效裁決 重選陪審團終獲一致裁定無罪

律師沒有讓Dani 演練如何面對官司，只讓她記清楚每個細節，對陪審團說出自己的故事。

2017年11月，第一次審訊，陪審團的審判結果為4:3，無法達成大比數的有效裁決，法官決定解散陪審團，發還重審。她說，「那一刻很洩氣，為何不信我呢？」

2018年7月26日，第二次審訊，陪審團以7:0一致裁定她罪名不成立，即時釋放。「那一刻一輩子都很難忘，陪審員一走出來，對我點頭微笑。」家人和一班常探望她的義工聚在高等法院金鐘道出口，由早上等到接近下午4時。終於閘門姍姍打開，Dani 第一時間緊緊抱着媽媽痛哭，相隔兩年多後，母女的第一個擁抱。當時她對記者說：「能夠出來心情很激動，好多人幫我。」

Dani無罪獲釋後，已回到廣州過新生活。（梁鵬威攝）

兒子：不是很記得媽媽

回到廣州家中，Dani的兒子馬上抱着她說，「媽咪我好掛住你」，「我問：『你還記得誰是媽咪嗎？』他說不是很記得，好似很久不見了。」或許因為曾經分離，兒子常對朋友說媽媽的事。

Dani出事時，兒子才三歲。兩年來，她決意不見兒子，亦不告訴兒子自己發生的事。「萬一有事，不想他的世界有陰影。我父母說，永遠支持我，即使不能回家，也會幫我照顧孩子，告訴他有一個媽媽，到我老了之後出來，會認我這個媽媽。」

Dani在不知情下成為毒騾，從廣州帶冰毒經香港去馬來西亞。她慶幸自己在香港被捕，因為販運毒品在中國和馬來西亞都是死刑。（梁鵬威攝）

慶幸香港有司法獨立

事後回想，她慶幸自己在香港被捕，如果在深圳或馬來西亞被發現帶有毒品，將面對死刑。「我很大命，到香港機場才出事，香港的法律與中國內地相差很遠。香港是一個有權選擇律師、可以選擇認罪與否、有知情權知道刑期指引的地方。」

幸運在於，「香港這個地方有公義，很多人願意伸手幫我，支持和鼓舞我。」

Dani說，IK每星期都會到廣州的石室教堂禮拜。在她出事後，再也找不到IK，若再次在廣州街頭遇見他，一定會報警把他繩於於法。（梁鵬威攝）

協助「姊妹」廣州搜證

Dani現已展開新生活，但她還會與香港獄中的「姊妹」通信，回香港探監，在廣州搜證，因為她們與她，都有相似經歷。「這些人真的很需要幫助，給她們專業的意見、接觸法律知識，而且更要讓媒體知道。陪審員都是香港市民，他們的知識愈豐富，相信我們的機會愈大。」

不願具名、探望中國籍囚犯的教會義工李先生過去八年曾幫助20位涉嫌運毒、他相信為不知情下運毒的囚犯，他們多數是廣州女子，遭黑人欺騙感情，或墮入假工作陷阱。騙徒的手法相似，但只有約一半在囚人士無罪釋放，其中有一位上訴多達五次，甚至有女子在獄中誕下嬰兒，生父卻早已失去聯絡。

Dani在香港機場被捕後，經歷漫長的司法程序，在大欖女懲教所，過了兩年鐵窗生涯。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

多人指認被同一人欺騙運毒

Dani漸漸了解到販毒團夥規模之大，牽連之廣，馬來西亞也有二三十個內地女子面臨絞刑。尼日利亞報章《太陽報》引述該國駐廣州總領事館人員指，截至2017年共有535名尼日利亞人因毒品罪行於中國服刑。

胡頌恆（John Wotherspoon）神父一直協助懷疑被人口販賣的毒騾受害者，Dani透過神父，把IK的相片發放給香港不同監獄的囚犯，不少人認得他，獄中至少有兩個廣州女子都是被IK欺騙。今年1月，神父到IK的馬來西亞住址尋訪，保安指IK早已搬走。

為何幕後團夥逍遙法外

IK和幕後團夥依然逍遙法外。Dani說，不少人早已把證據交給香港警方，但無從知悉中國和馬來西亞警方有否繼續追查。「IK根本無當過我們是人，只當我們是工具，犧牲我們的性命，達到目的。」

她更希望香港能加強識別人口販賣的受害人，讓他們免受起訴，或者有相對較低的刑期。被問到若有一日重遇IK會怎樣，她顯得很激動：「一定會跟着他，一邊跟一邊找警察，無理由我看到一個犯法的人，在我面前走過，都當看不到。」

（為保護當事人，Dani和IK均為化名。）