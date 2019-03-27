【人口販賣．大馬直擊】遇上尼日利亞毒販　肯尼亞女子死刑之路

馬來西亞既是人口販賣和毒騾的出發點，也是終點。馬來西亞警方指出，在境內被捕的外籍毒騾多經尼日利亞跨國販毒集團招募，毒品源自印度，轉至印尼販售，暴利高達四倍，大馬成為轉運站。翻查各地報道，不論非洲、巴西、泰國、印尼及香港等地，均有尼日利亞毒販身影，他們是毒品網絡運轉的中間人，其招募模式發展成熟，當中包括非自願方式。 《香港01》記者到訪馬來西亞吉隆坡加影女子監獄（Penjara Wanita Kajang），探望因運毒被羈留的Faith，她極大可能會被判死刑。Faith是肯尼亞人，於2015年被捕，她堅稱遭尼日利亞人設局詐騙。 系列之六 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、慈美琳 馬來西亞直擊

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱藏的受害者

死亡路線：肯尼亞、尼日利亞、馬來西亞

Faith原是時裝商人，2015年11月久未聯絡的中學同學Sharon突然找她，推薦她到馬來西亞超市工作，做銷售和市場推廣，並稱月薪有5,000令吉（約9,600港元），「因為高薪，我開心得不斷禱告，又感激她。」Faith的丈夫不贊同，Sharon則每天致電催促，更說要替她買機票。Faith擬向親友籌錢，卻在收到Sharon安排的機票時，始發現機票是由肯尼亞往尼日利亞。

Sharon嫁了給尼日利亞人，「Sharon說想我來她家，好好解釋一番。」出於對昔日同窗的信任，Faith還是去了尼日利亞。四天內，Sharon夫妻每天招待她，商討在馬來西亞工作的細則，還載她去機場。臨走前，Sharon丈夫忽然提起：「Sharon，你忙着聊天，從沒向Faith提起郵包。」郵包原來是行李箱，要Faith順便送到馬來西亞，Faith說沒問題。

被捕時，行李箱被海關人員搜出900克海洛英，Faith當場致電求救，Sharon佯裝不知，並更換所有聯絡方式，自此消失得無影無蹤。

人口販賣式毒騾遍布各地

按大馬刑法只要擁有超過15克海洛英、200克大麻、40克可卡因，就會被判死刑。毒騾故事大同小異，無罪獲釋終歸是少數。

國際間最轟動的案件要數Mary Jane Veloso一案，逾25萬菲律賓人聯署要求印尼釋放這位人口販賣受害者。2010年Mary在杜拜失去外傭工作，跟隨熟人前往印尼求職，對方更送贈行李箱。印尼海關發現行李箱夾層藏有2.6公斤海洛英，Mary被判死刑。2015年Mary被槍決前，人口販子於菲律賓被捕，時任菲律賓總理阿基諾三世於行刑前夕緊急向印尼當局要求緩刑，讓Mary作為人口販賣受害者上庭作證，事件在菲律賓引起轟動，但Mary至今仍被囚。

截至去年12月，於大馬1,279名死刑犯中，932名與毒品罪行有關，44%為外籍人士。2017年尼日利亞報章《This Day》報道，123名尼日利亞人利用學生簽證來大馬後因運毒被捕，81人被判死刑。在泰國，更有超過350名尼日利亞人因運毒坐牢。

（香港01製圖） 每五名毒騾中僅一人被捕 根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室2013年一份特別報告指，尼日利亞毒販雖多為運毒專家和分銷中介，但近年亦大規模生產冰毒，再運至東南亞，成為新收入來源。報告根據終點國家被捕毒騾數字，估計每五名毒騾只有一人被捕，每年相關收入高達約2.225億美元。 國際間沒有確實毒騾數字。聯合國2018年的《世界毒品問題報告》指出，只有98個國家提供毒品相關罪行的數字，但全球缺乏一致的數據，不足以深入分析毒騾問題。根據現存數字，約一成被捕者為女性。女性因脆弱和壓迫成為毒騾，有些更涉及性販賣，成為人口販賣受害者；至於年輕人因貧窮及缺乏提升社會經濟地位的機會，更易遭大型犯罪集團招募。報告亦分析，為減低緝毒行動帶來的損失，運毒組織近來改變策略，比起郵寄、包裹，更傾向利用海運，分成更小批運送，毒騾每次攜帶的毒品數量下降，純度卻更高。

《香港01》記者到訪馬來西亞吉隆坡加影女子監獄（Penjara Wanita Kajang），探望因運毒被羈留的Faith，她極大可能會被判死刑。（慈美琳攝）

報道我的故事吧

Faith 的故事，也是世界各地毒騾的故事。若被判死刑，她有一個最後的願望：「請報道我的故事吧，我希望世界知道，我想Sharon被捕，我想幫到其他人，我不想任何人像我一樣受害了。」