【人口販賣．大馬直擊】假兼職、高利貸逼運毒　訪毒騾破碎家庭

《香港01》耗時逾一年，走訪香港七間監獄，接觸逾50名囚犯，尋找被忽視的人口販賣受害者。六名馬來西亞籍「毒騾」引起記者注意， 跨國毒販集團除了設下陷阱，欺騙學生、單親媽媽等經濟地位弱勢人士帶毒出境外，亦會通過逼迫、長年培育關係、債務捆綁等方式，控制毒騾為其運毒。 人權律師何珮芝認為，販毒集團以剝削為目的，利用欺騙、操控手段，使毒騾由一個地方去到另一個地方，情形符合聯合國對人口販賣的定義。記者在監獄探訪他們之外，亦前往馬來西亞尋訪他們的家人，揭開他們被販賣的故事，傾聽家人的傷痛。 系列之二 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、慈美琳 攝影：梁鵬威、葉家豪 馬來西亞直擊

據馬來西亞警方數據，2018年23名馬來西亞「毒騾」入境香港被捕，這意味着23個家庭的破碎。（梁鵬威攝）

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱蔽的受害者

為好友高利貸擔保 華裔青年被迫運毒還債

34歲的馬來西亞華裔青年阿北對記者感嘆，在香港獄中日子太難熬。他幫朋友擔保借貸，怎料朋友「走佬」，自己卻遭高利貸集團強迫運毒。阿北的經歷，正是人口販賣中的「債役」，即遭債務控制，要求以勞抵債。

阿北身材高大，中學畢業後，任職汽車音響行業，未婚獨居。2017年11月，認識五年多的老友賭波輸了三萬多令吉（約七萬港元），要求阿北做借錢擔保人。阿北印象中，朋友是個有錢人，從無財政問題，想着只是幫他暫時應急便答應了，「誰知他忽然走佬」，自此無法聯絡，債務頓時轉移到阿北身上。

未幾，債主催阿北還債，阿北還不了，對方要求他攜帶現金去香港，聲稱一次可還清債務。他懼怕高利貸背後的黑社會，知道「不能不接受」，於是到對方要求的酒店見面。阿北記得，當時房裏已有五六個高大男子，其中一人表示，「今日不帶錢，帶貨。」一問才知道貨是毒品，阿北立即拒絕，男人高聲說：「不帶可以，還機票和食宿錢啦！」

去年馬來西亞警方在吉隆坡的酒吧區TREC，拘捕24名涉毒年輕人。（梁鵬威攝）

大腿被綁毒品後來港

付不出錢，又分不清那些人的身份，阿北擔心對方隨時動手，更怕日後連累家人，他最終選擇扛下來：「我好擔心，但無得退。」

對方以膠紙將毒品綁在他的大腿上，並將機票交給他，五六個人一同搭車去機場。抵港後，阿北在綠色通道被海關攔截。在毒品化驗期間，阿北已打算認罪，因可以減刑三分一，「如果不認罪，要打官司，要花錢，隨時坐得更長，家人想幫都沒什麼可做。」阿北提供家人的聯絡方法，記者嘗試聯絡，但沒有回覆。

Haziq原是合約制跟車工人，收入不高，但要負擔一家十口人的伙食。（梁鵬威攝）

境外打工遭扣報酬 為求歸家被迫帶貨

離吉隆坡車程一小時的瓜拉冷岳縣小鎮，印度裔青年Haziq一家十口居住在簡陋的單層房屋，包括母親與妹妹一家人，Haziq則與妻子及三名子女擠在一間房。

Haziq今年34歲，原是合約制跟車工人，2018 年夏天，他跟隨同事去了越南河內市。他一邊用手比劃，一邊用簡單的英文單詞對記者說。那裏有一份夜更鍋鑪清洗工作，工作四日就能賺到3,000令吉（約5,760港元）。Haziq從未出國，家人曾因擔心而勸阻。

「你必須去香港 否則不能回家」

工作完成後，Haziq追問當地老闆：「我回家的機票呢？」對方竟說：「你必須去香港，把這個袋交給我太太，否則不能回家。」雙方爭持，奈何未收到工作報酬的Haziq負擔不起回程機票。對方給他三個背囊，他見裏面是一些校服與運動鞋才敢帶走。對方辦好機票，透過電話和短訊一步步指示，Haziq則需一路拍照匯報行蹤。

抵港後他被海關攔截，職員問：「誰的袋？」他表示是自己的。「知道裏面是什麼嗎？」他答校服和鞋。海關從三個背囊的暗格，搜出三公斤冰毒。

Haziq 自此杳無音信，到去年7 月底，家人收到他從收押所寄出的第一封信，Haziq妹妹說，「當時全家人都哭了。」之後的每封信，Haziq都重複地寫：「我一直哭，我什麼都沒有做，只是跟隨朋友。」

C父仍然不能接受一向優秀的女兒，一夕之間淪落成階下囚：「我的女兒只想幫助朋友，她太好人了，已為此付上代價了。」（葉家豪攝）

領事館職員墮人情陷阱 談生意踏上不歸路

在香港女懲教所的初次探訪，被捕兩周的C看起來強作鎮定，但仍難掩驚惶無措的眼神。兩周前，她從工作的領事館請假，想着來港幫朋友談生意，如今卻身陷囹圄。

C今年44 歲，是印度裔馬來西亞人，曾在多間領事館任文職，離婚十年。五年前，她在網上認識了一名娶了印度裔太太的尼日利亞商人Y，二人成為朋友，她甚至帶同女兒到Y的家吃飯。

C向記者細述被騙經歷：「我接受Y請求，他說要出差，需要值得信賴的朋友全權代表他，以促成一單生意。我說我一無所知，Y說不要擔心，他的生意夥伴N會安排所有事，Y也會與我保持聯絡，我只需在場。」

Y要求C飛去巴西和香港，酒店、機票等費用全包。C最終由新加坡出發，途經埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴，其後往巴西聖保羅，N把她帶到當地一間房屋住下，翌日前往機場途中，N將一袋衣物及一個書包交給她，叮囑要手提，不可寄艙。Y指香港會有人收取，又吩咐她為商業會面做準備，並指示C預訂一間位於重慶大廈的賓館。C認為真的是談生意，一直沒有起疑。C抵達香港後被海關攔截，關員撕開書包背部，發現逾兩公斤可卡因。按香港量刑標準，攜帶1.2 至4 公斤可卡因的刑期至少23年。

不少被騙成為毒騾的馬來西亞人，運毒來港前從未出過國。（梁鵬威攝）

老父照顧四孫女 「不知自己能活多久」

「我傳給Y最後一個訊息：『我被捕了』，想追問Y，但電話被拿走了。」C在懲教署職員幫助下購買長途電話卡打給家人，C的父親立即向領事館求助。

記者在馬來西亞近打縣的咖啡茶座與C的父親會面，「我女兒是無辜的。」他堅信。他展示C在旅途中傳來的相片和訊息，指她一直盡力照料家庭，本以為C能幫朋友，順便出外走走，大家都為她高興。

C的大女兒只能恨：「Y一直很貼心（sweet），我們很尊敬他，母親也信任他。」C 的大女兒事後一直用短訊、社交網站和電話聯絡Y，Y只接了一次電話並假裝不知情，自此不再回覆任何訊息。C的母親夜夜失眠：「我們不知道能活多久，孩子們會不會沒有人照顧？」

一人受害家庭破碎 跨境舉證陷困境

毒騾往往來自低收入家庭，記者接觸的六名潛在人口販運受害者中，四名為印度裔。印度人佔馬來西亞人口7.5%，四成屬於貧困人口，被稱為「被遺忘的族群」。

2017年，馬來西亞上班族平均月薪為2,260元（約4,339港元）。Haziq是合約工，一家十口，目前僅靠兩個人合共賺2,500令吉（約4,800港元）生存，Haziq妹妹哭訴：「我們根本沒錢，沒有辦法去看他，郵票也好貴。」C的父親忽然要靠養老金供養三名子女，R的母親負擔不起來港的費用。

小儀父母：不如認罪換減刑三分一

小儀父母因來港兩次探望女兒，畢生積蓄快告罊，母親說：「但我地只得一粒女，可以點？」。對香港司法程序，家屬一無所知。基於香港司法制度中，認罪會有三分一的刑期減免，小儀父母勸喻女兒認罪：「不認罪，輸了，要多坐幾年。」

馬來西亞人權律師珊吉（Sangeet Kaur Deo）曾為多名毒騾辯護，她坦言，在法律上證明一個人不知情或非自願運毒，十分困難。（梁鵬威攝）

馬來西亞人權律師珊吉（Sangeet Kaur Deo）指出，在法律上證明一個人是不知情或非自願運毒十分困難，希望港府在拘捕這些帶毒入境者時深入調查。「他們要去香港見誰？誰會來取這些鞋子或背囊？」以了解他們被騙或受到威脅的可能性。

珊吉已接觸其中四個家庭，但遠水不能救近火，「可以做的有限」，只是協助搜證，然而舉證困難。例如物證，上機前小儀的手機資料，就先一步遭受毒販清洗。跨境人證作供更難，首先當地警方要抓到毒販，對方願意證明毒騾無罪，亦要求兩國懲教及執法人員合作，才能安排在香港庭上以錄像給予證供。

聽媽媽講述爸爸的故事，Haziq兒子忍不住流淚。（梁鵬威攝）

「爸爸什麼時候回來呢？」

C父仍然不能接受一向優秀的女兒，一夕之間淪落成階下囚：「我的女兒只想幫助朋友，她太好人了，已為此付上代價了。」

探訪Haziq家那日，記者和一家人坐在院子，大人們神色凝重，小孩子們則在屋子和院子不停穿梭。Haziq離家七個月，妻子講到哽咽，兒子坐在媽媽身邊，終於忍不住掉下淚來，原來那天是他的生日。Haziq妹妹說：「Haziq的小兒子有時會望着天，有飛機經過，他就問：『爸爸什麼時候回來呢？』」

數年間，毒騾被招募運毒來港的鏈條從未停止。三年間，在港被捕的30餘名馬來西亞毒騾，僅有一名獲判無罪釋放，重獲自由。

探訪Haziq家的那日，記者和一家人坐在院子乘涼，大人們神色凝重，小孩子們則在屋子和院子不停穿梭。夜幕降臨時，Haziq的妻子已講到哽咽，累了的小兒子坐在媽媽身邊，終於忍不住掉下淚來，原來那天是他的生日。

Haziq已離家七個月，他妹妹告訴記者：「Haziq的小兒子有時會望着天，有飛機經過，他就問：『爸爸什麼時候回來呢？』」

Haziq每月寄來家信，收信成了一家人最盼望的事。這封信上，他給孩子們畫了米奇老鼠。（梁鵬威攝）

（為保護當事人及親友，文中阿北、Haziq、C、Y、N均為化名。）