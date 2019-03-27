【人口販賣】廟街神父穿梭多國阻毒騾來港　毒販新招買地址收包裹

利用毒騾，是其中一個運毒到香港的方法，由2014年至2018年間，海關拘捕攜帶毒品入境的人數每年均超過70個。《香港01》記者採訪多名遭受人口販賣的毒騾，他們有來自廣州、馬來西亞、南非、蘇里南和委內瑞拉，從探訪、互通書信及整理判詞中，梳理他們多數因免費旅行、虛假工作和人情陷阱，變成毒騾。 常探監的神父胡頌恆，對毒騾來港趨勢格外了解，六年來曾出訪多國，阻止約150名毒騾來港，他說最新運毒方法，是僱用在港的非洲人提供地址「收包裹」。記者採訪胡頌恆時，更遇上非洲人登門求助，指有人尼日利亞人以5,000元報酬，請他收包裹。 毒騾因牽涉跨國犯罪，刑期多數長達20年，但本地接貨的毒販，卻可以獲得刑期「優惠」，背後的毒梟集團，多數更逍遙法外。香港的量刑指引，並無考慮受欺騙和威脅的因素，一直為法律界詬病。 系列之五 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、勞顯亮、慈美琳 攝影：梁鵬威、葉家豪 馬來西亞、香港報道

【人口販賣跨國調查・專頁】毒騾——隱藏的受害者

▼記者訪問18個毒騾 18個故事▼

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記者採訪「毒騾」，除了一名廣州和一名馬來西亞人獲判無罪外，其餘仍有兩人來自南美洲、七人來自南非，他們已被定罪，刑期由5年至超過20年不等；另外有六名馬來西亞人還柙候審。透過探訪、互通書信及整理判詞，記者發現他們雖然跨越國界，但遭招募的手法卻大同小異，從假工作、熟人詐騙、脅迫到經歷性販運都有，有七人自稱在不知情的情況下，成為「毒騾」運毒來港，幾乎都是行李箱夾層藏毒。記者梳理他們變成毒騾的經過，發現大致可分為三種情況，有些人，同時符合兩種或以上的情況。

第一種是免費旅行，毒販利用普通人想出國見識，以及貪小便宜的心態，以免費旅行作掩飾，實則是運毒之旅。

第二種是虛假工作，發展中國家失業率高企，南非約27%、委內瑞拉達40%，毒販看準這一點，常以可以出國的假工作機會招募，記者接觸到三人屬於此情況。

第三種是人情陷阱，人販子先誘使受害者，前往另一個國家，實際上與毒販見面。在陌生國度，受害者更容易答允毒販的請求和被利用。記者接觸到有五人屬於此情況，分別從南非和西非的貝寧共和國，被誘使前往阿聯酋和尼日利亞。

神父胡頌恆居於劏房，相片右方的木櫃專門存放囚犯的信件。（梁鵬威攝）

監獄神父出手：阻150名毒騾來港

素有「廟街神父」、「監獄神父」之稱的胡頌恆（John Wotherspoon）率先察覺毒販與毒騾的分別。他本來常常探監，為香港無家者、吸毒者奔走。

2013年，他到訪荔枝角羈留所時，留意到每周都有四五名坦桑尼亞人因運毒被收押，決意到該國尋訪囚犯家屬，遏止更多毒騾被招攬運毒來港。六年來，他去過肯尼亞、坦桑尼亞、南非、泰國、柬埔寨、馬來西亞，以及南美洲多個國家，估計阻止逾150名毒騾來港。

胡頌恆建立了一個網站，列出由囚犯及多方搜集的毒販檔案。據他統計，毒販人數多達50名，超過一半住在香港，「大部分持有尼日利亞護照，少數來自巴基斯坦、印度、孟加拉」。然而，香港執法機構未有拘捕行動，記者亦無法核實網站的內容。

神父胡頌恆多次前往馬來西亞，探訪因運毒到香港而被捕的毒騾家屬。（葉家豪攝）

毒騾「原產地」不斷變 廣州、南美洲到馬來西亞

胡頌恆指出，毒騾來源國不斷轉變。最初是中國內地，他接觸約20個案，以廣州女子為主，最後一宗案發時間是2015年。

後來是非洲，自胡頌恆前往坦桑尼亞，該國來港毒騾人數驟降，在2018年更完全沒有。之後再到南美洲，「2016年和2017年有超過12人來自委內瑞拉，2018年已沒有。」

最新「受害國」是馬來西亞，該國來港被捕的毒騾，在2016至2017年間由每年兩三個暴升至2018年有23個。

「香港的主要毒販分為哥倫比亞和尼日利亞兩幫人。尼日利亞犯罪集團是由世界各地組織招募一個個毒騾來港。」他分析各國招募方式，尼日利亞團夥會透過中間人，由各國招攬毒騾前往巴西聖保羅帶毒。亞洲則較迂迴，「馬來西亞以網上招募為主要渠道；中國內地以感情騙局為主；在印尼，由當地婦女找人前往柬埔寨；泰國則是找當地女子，約在按摩院見面，前往南美帶毒。」

他估計僱用毒騾以螞蟻搬家方式運毒，在香港毒品來源市場佔比不大，主要方法是把毒品藏在貨櫃走私運到香港。由於人口販賣式毒騾的成本低廉，近年多被販毒集團利用。

S（右）緊急到神父家中求助，冀阻止印傭賣地址收包裹。（鄭祉愉攝）

毒販買地址 毒騾收包裹

一名曾自願多次運毒的囚犯Z，向《香港01》記者透露，機票及住宿費用均由毒販負擔，每次由南非運毒來港的報酬約為2,000美元（約1.56萬港元），由巴西運毒到澳門更可賺1.4萬美元（約10.92萬港元）。若以欺詐、威脅或逼迫等非自願方式招募毒騾，報酬為零，成本只是機票和食宿。

胡頌恆表示，近來最新運毒方法是「收包裹」。不知情者向毒販「出售」地址，代收藏毒包裹，再轉交毒販。毒販因緝毒行動造成損失的風險大減，因執法機構往往會追蹤海外郵寄來港的毒包裹，拘捕收件者。近日有法庭個案，正是菲傭應男友要求，提供僱主地址，代簽收包裹而遭拘捕。

記者採訪遇受招募對象求助

《香港01》記者多次到胡頌恆家中採訪，一次突然有一名持有「行街紙」的非洲裔男子S登門求助。S稱，在重慶大廈遇到一名尼日利亞人，對方四出招募急需要錢的人借出地址代為收取包裹，並稱報酬有5,000元。「那些人常常挑選極需要錢、沒錢食飯的人。」S亦是被招募的對象，覺得可疑便拒絕，之後尼日利亞人將目標轉向一名印傭。S在胡頌恆的網上檔案庫中，認出該名尼日利亞男子。胡頌恆說，他是一個毒販，並向記者展示他的相片，稱不少在囚的毒騾都認出他。記者無法證實胡頌恆的資料是否真確，而S擔心印傭墮入販毒陷阱，不斷在重慶大廈附近徘徊，終於重遇印傭，阻止她借地址。

毒梟被拘極少 僅佔總數0.37%

任職25年主控官的資深大律師李定國（John Reading），去年曾出版研究報告，發現由2012至2015年間，因販運毒品被捕的1,619名人士中，只有六人是組織者或黑幫高層，比例只有0.37%，另外超過93%為毒騾，平均每天多於一位被定罪。

多年來，胡頌恆觀察到香港執法人員手握毒騾的情報，鮮少追查及緝拿背後的毒梟，「許多來港個案明明有齊接頭的毒販資料，都不願意行動。」去年來港的印度裔馬來西亞女毒騾C表示：「海關人員稱我是騙子，不信我。」

人口販賣受害者運毒路線圖。（香港01製圖）

毒騾涉及跨境判加刑 本地操控者有刑期「優惠」

香港的毒品罪行，量刑長短按毒品種類及數量計算，最重可判終身監禁。運毒者的角色、年齡、家庭和財政狀況，甚至是否被販毒幫派威脅、壓迫等因素，統統不列為減輕刑期的考慮因素。

常常探監的香港中文大學神學院副教授白德培（Tobias Brandner）接受《香港01》訪問時指出，這樣的量刑準則不合法理，這些遭受欺詐、被強迫犯罪的人，應當成人口販賣受害者看待。他表示，「現時法官純粹因毒騾案情中有『國際成分』，如於邊境被捕，就加重刑期一到兩年，即參與罪行程度更高的本地毒販，竟有刑期『優惠』。」

16歲販運K仔 判監17年

李定國的研究亦指出，香港對毒品相關罪行的量刑標準比研究中其餘17個國家嚴重，平均判刑9.75年，更曾有16歲未成年人士因販運1.9公斤K仔（氯胺酮）被判監17年，「多年來，香港為毒品罪行頒下的嚴重刑期，並未減少販運毒品的個案數字。」

因為上載毒販資料，胡頌恆多次收到毒販的威脅電話和短訊，他仍然堅持信念，認為要做正確的事：「雖然我害怕，但他們應該比我更害怕。因為當生命走到盡頭，這些人會在死後下地獄，永生坐牢。」