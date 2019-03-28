毒販招募手法各異，今年52歲的南非女子W，2015年以體內藏毒方式運毒來港，被判監21年。她是記者採訪中，唯一經歷被誘拐、操控、強暴和轉賣的人口販賣受害者。 人口販賣的第一階段就是誘拐——販賣者先瞄準脆弱的受害者，培養與受害者的關係，待受害者最軟弱的時候才動手。多國政府列舉出人口販賣受害者的弱點，W幾乎全中：有精神病、酗酒、貧困、面對性別不平等、與黑幫有牽連…… W認罪，判決書只有簡單兩頁，指她由巴西出發，經阿聯酋運毒來港，體內藏有67顆毒膠囊。然而，她數年前開始就在南非遭誘拐，繼而被販賣到巴西，來港前經歷了三個月被操控、強暴和轉賣的黑暗日子，這些通通沒有在法庭上記錄下來。 系列之七 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉

離婚後與同性伴侶再婚，育有子女，賣衣服，兼職理財顧問，陷入財困。認識多年的男人介紹工作，她為錢答應，結果被送到巴西，受毒販威脅，翌年再往巴西，三個月間遭囚禁、強暴、轉賣。

先從關心入手 再利用關係控制

2018年5月，記者寄信給幾位南非籍在港囚犯，詢問能否探訪，第一個回覆的是W。她被判囚21年，現時在監獄唸書。見面三四次後她才願意透過書信，一點點說出她的故事。

住在南非約翰內斯堡郊區的W，原本生活富足，開設建築裝修工程公司，有丈夫和孩子，生活美滿。2007年投資失敗，令她人生跌至谷底。她其後與丈夫離婚，轉行任職理財規劃師，與同性伴侶再婚。2009年，伴侶出軌，婚姻不快樂，W患上憂鬱症。

她在一次聚會中認識了尼日利亞男子P。W形容P很貼心，常常送禮，更會探望她的母親。時日久了，關係愈深，W愈依賴P，變得唯命是從。二人之間的權力關係，漸漸失衡，W的生活以P為中心。2014年末，P說只要W願意替他打工，生活可回復以前的富裕水平，基於信任，她甚至沒有問做什麼就答應了。

南非女子W，本住在約翰內斯堡郊區，生活富足，但經歷兩次婚姻失敗後，患上抑鬱症，此時她遇上尼日利亞男子P。（資料圖片 / SWNS / 視覺中國）

測試體內藏毒 「要吞大量東西」

P要求她在七天之內來回巴西和南非，承諾有1,300美元（約10,140港元）報酬。但在離開南非前，「P要我去做一個測試，看看我喉嚨能不能打開，要我混着豆醬，吞下一顆顆大堅果。」她通過了測試後就準備出發，P告訴她，到時要吞下大量「東西」，但沒有提及要吞什麼。

抵達巴西聖保羅機場，碰到接頭人，她才知道是運毒生意。她嘗試飲酒後吞下毒品膠囊，吞不下去，毒販便把膠囊用力塞入她的肛門，直至她流血也不成功。最後，她將30多顆膠囊藏在胸和腰間，純粹以圓潤的身材和緊身內衣掩蓋。帶着毒品在身的W，獨自搭的士到聖保羅機場，準備回南非，但抵達機場前她改變念頭躲起來，一晚後才聯絡毒販。W說自己害怕帶毒品，決意歸還，毒販派了超過六個人來收取，並指這次會暫時放過她，條件是新年後再來巴西帶毒品，並以她孩子的性命要脅。回南非後，她繼續受操控和監視。

南非女子W，在巴西聖保羅一個地鐵站內被轉賣。（資料圖片 / Nelson Almedia / 法新社 / 視覺中國）

「一頭野獸強暴了我」

2015年4月15日，擔心兒子性命安危的W，再次飛往聖保羅，她並不知道何時才能正式運毒。這次接頭人是毒販AK。AK不斷轉換酒店，令W徹底迷失方向，W更被同住的男人強暴。她形容「一頭野獸強暴了我」，W活得似行屍走肉，「每一晚我都夢見家人死去，我沉入一池髒水中，與女兒一起溺斃。」

隆隆聲地鐵列車聲中被轉賣

兩個多月後的6月30日，AK告訴W要運毒去歐洲，之後能返回南非，報酬是5,000美元（約39,000港元）。W以為歸期在望，從未想過自己會如貨物被「轉賣」給另一名毒販，轉賣地方是聖保羅一個地鐵站。W和AK坐在不同的月台，中間隔着路軌，之後四五個「買家」出現，與AK交談幾句後，AK從此消失。W如墮五里霧中，就在隆隆列車聲中被轉賣。

新的「買家」是尼日利亞裔毒販，一名身材矮小、聲音低沉的男人命令W上火車、轉的士、再坐車，目的就是讓她再次迷失方向。

巴西聖保羅的毒品氾濫問題嚴重，南非女子W，在聖保羅被毒梟操控三個月，經歷強姦、轉賣。（資料圖片 / Miguel Schincariol / 法新社 / 視覺中國）

帶67顆膠囊 換21年監禁

W被轉賣當晚，無法接受現實，喝到爛醉，毒販亦不斷迫她吞下藏毒的膠囊，直至她失去意識。

翌日醒來，她才發現自己與一名男子同床，「我暈了，不知道他有沒有強暴我」，之後兩名男毒販替她沖涼，逼她吞下不知名的藍色藥丸，目的是讓她看起來更精神和有力量，因為她的下一站是機場。

在機場，W才知道這趟旅程的目的地不是歐洲，而是要飛到香港，再去澳門。登機後W覺得自己被多人監視，就連在杜拜機場轉機時，亦被不同人尾隨，讓她不敢買瀉藥排出毒品，因為一旦被發現，家人隨時被殺害。

最終W在7月2日抵達香港，一過關就被海關截查及拘捕，並送進醫院的羈留病房。她最終因為販運危險藥物罪罪成，判監21年。判詞描述，W總共排出67顆藏有可卡因的膠囊，其中13顆藏在陰道，內褲亦藏有毒品，W身上毒品的總價值，約160萬元。「被捕時，我以為自己會被判死刑。」

香港海關曾多次在機場查獲，體內藏毒販運毒品來港的案件。圖為2018年10月，查獲兩名經埃塞俄比亞抵港的巴西女子，體內液態可卡因案。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

在巴西遭受操控、強暴、轉賣，令W至今受創傷困擾。「我被囚禁，被強暴，我連對方有沒有戴安全套都不知道。我害怕到對着海關說，我有愛滋。」後來驗血，W在愛滋病病毒測試中呈陰性。

W在監獄探訪室中，對記者訴說自己故事的時候，眼眶發紅，激動得流淚，懲教所職員遞上紙巾。W着記者透過報道，警戒所有人：遠離毒品。探訪後，W寄給記者長達20頁的信件，故事愈往後，筆痕就愈深，她用力地寫：「我不是毒販。」