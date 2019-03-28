【人口販賣】南非女子被誘拐、強暴、轉賣　吞下67顆膠囊運毒來港

01偵查
撰文：
最後更新日期：

毒販招募手法各異，今年52歲的南非女子W，2015年以體內藏毒方式運毒來港，被判監21年。她是記者採訪中，唯一經歷被誘拐、操控、強暴和轉賣的人口販賣受害者。

人口販賣的第一階段就是誘拐——販賣者先瞄準脆弱的受害者，培養與受害者的關係，待受害者最軟弱的時候才動手。多國政府列舉出人口販賣受害者的弱點，W幾乎全中：有精神病、酗酒、貧困、面對性別不平等、與黑幫有牽連……

W認罪，判決書只有簡單兩頁，指她由巴西出發，經阿聯酋運毒來港，體內藏有67顆毒膠囊。然而，她數年前開始就在南非遭誘拐，繼而被販賣到巴西，來港前經歷了三個月被操控、強暴和轉賣的黑暗日子，這些通通沒有在法庭上記錄下來。

系列之七　全文請參閱《香港01周報》

記者：鄭祉愉

離婚後與同性伴侶再婚，育有子女，賣衣服，兼職理財顧問，陷入財困。認識多年的男人介紹工作，她為錢答應，結果被送到巴西，受毒販威脅，翌年再往巴西，三個月間遭囚禁、強暴、轉賣。

先從關心入手　再利用關係控制

2018年5月，記者寄信給幾位南非籍在港囚犯，詢問能否探訪，第一個回覆的是W。她被判囚21年，現時在監獄唸書。見面三四次後她才願意透過書信，一點點說出她的故事。

住在南非約翰內斯堡郊區的W，原本生活富足，開設建築裝修工程公司，有丈夫和孩子，生活美滿。2007年投資失敗，令她人生跌至谷底。她其後與丈夫離婚，轉行任職理財規劃師，與同性伴侶再婚。2009年，伴侶出軌，婚姻不快樂，W患上憂鬱症。

她在一次聚會中認識了尼日利亞男子P。W形容P很貼心，常常送禮，更會探望她的母親。時日久了，關係愈深，W愈依賴P，變得唯命是從。二人之間的權力關係，漸漸失衡，W的生活以P為中心。2014年末，P說只要W願意替他打工，生活可回復以前的富裕水平，基於信任，她甚至沒有問做什麼就答應了。

南非女子W，本住在約翰內斯堡郊區，生活富足，但經歷兩次婚姻失敗後，患上抑鬱症，此時她遇上尼日利亞男子P。（資料圖片 / SWNS / 視覺中國）

測試體內藏毒　「要吞大量東西」

P要求她在七天之內來回巴西和南非，承諾有1,300美元（約10,140港元）報酬。但在離開南非前，「P要我去做一個測試，看看我喉嚨能不能打開，要我混着豆醬，吞下一顆顆大堅果。」她通過了測試後就準備出發，P告訴她，到時要吞下大量「東西」，但沒有提及要吞什麼。

抵達巴西聖保羅機場，碰到接頭人，她才知道是運毒生意。她嘗試飲酒後吞下毒品膠囊，吞不下去，毒販便把膠囊用力塞入她的肛門，直至她流血也不成功。最後，她將30多顆膠囊藏在胸和腰間，純粹以圓潤的身材和緊身內衣掩蓋。帶着毒品在身的W，獨自搭的士到聖保羅機場，準備回南非，但抵達機場前她改變念頭躲起來，一晚後才聯絡毒販。W說自己害怕帶毒品，決意歸還，毒販派了超過六個人來收取，並指這次會暫時放過她，條件是新年後再來巴西帶毒品，並以她孩子的性命要脅。回南非後，她繼續受操控和監視。

南非女子W，在巴西聖保羅一個地鐵站內被轉賣。（資料圖片 / Nelson Almedia / 法新社 / 視覺中國）

「一頭野獸強暴了我」

2015年4月15日，擔心兒子性命安危的W，再次飛往聖保羅，她並不知道何時才能正式運毒。這次接頭人是毒販AK。AK不斷轉換酒店，令W徹底迷失方向，W更被同住的男人強暴。她形容「一頭野獸強暴了我」，W活得似行屍走肉，「每一晚我都夢見家人死去，我沉入一池髒水中，與女兒一起溺斃。」

隆隆聲地鐵列車聲中被轉賣

兩個多月後的6月30日，AK告訴W要運毒去歐洲，之後能返回南非，報酬是5,000美元（約39,000港元）。W以為歸期在望，從未想過自己會如貨物被「轉賣」給另一名毒販，轉賣地方是聖保羅一個地鐵站。W和AK坐在不同的月台，中間隔着路軌，之後四五個「買家」出現，與AK交談幾句後，AK從此消失。W如墮五里霧中，就在隆隆列車聲中被轉賣。

新的「買家」是尼日利亞裔毒販，一名身材矮小、聲音低沉的男人命令W上火車、轉的士、再坐車，目的就是讓她再次迷失方向。

巴西聖保羅的毒品氾濫問題嚴重，南非女子W，在聖保羅被毒梟操控三個月，經歷強姦、轉賣。（資料圖片 / Miguel Schincariol / 法新社 / 視覺中國）

帶67顆膠囊　換21年監禁

W被轉賣當晚，無法接受現實，喝到爛醉，毒販亦不斷迫她吞下藏毒的膠囊，直至她失去意識。

翌日醒來，她才發現自己與一名男子同床，「我暈了，不知道他有沒有強暴我」，之後兩名男毒販替她沖涼，逼她吞下不知名的藍色藥丸，目的是讓她看起來更精神和有力量，因為她的下一站是機場。

在機場，W才知道這趟旅程的目的地不是歐洲，而是要飛到香港，再去澳門。登機後W覺得自己被多人監視，就連在杜拜機場轉機時，亦被不同人尾隨，讓她不敢買瀉藥排出毒品，因為一旦被發現，家人隨時被殺害。

最終W在7月2日抵達香港，一過關就被海關截查及拘捕，並送進醫院的羈留病房。她最終因為販運危險藥物罪罪成，判監21年。判詞描述，W總共排出67顆藏有可卡因的膠囊，其中13顆藏在陰道，內褲亦藏有毒品，W身上毒品的總價值，約160萬元。「被捕時，我以為自己會被判死刑。」

香港海關曾多次在機場查獲，體內藏毒販運毒品來港的案件。圖為2018年10月，查獲兩名經埃塞俄比亞抵港的巴西女子，體內液態可卡因案。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

在巴西遭受操控、強暴、轉賣，令W至今受創傷困擾。「我被囚禁，被強暴，我連對方有沒有戴安全套都不知道。我害怕到對着海關說，我有愛滋。」後來驗血，W在愛滋病病毒測試中呈陰性。

W在監獄探訪室中，對記者訴說自己故事的時候，眼眶發紅，激動得流淚，懲教所職員遞上紙巾。W着記者透過報道，警戒所有人：遠離毒品。探訪後，W寄給記者長達20頁的信件，故事愈往後，筆痕就愈深，她用力地寫：「我不是毒販。」

正在香港服刑的南非女子W，寫信給記者，提及自己被強暴（raped）的經歷。（龔嘉盛攝）

【人口販賣．大馬直擊】無辜運毒者　走訪「毒騾」抵港被捕的故事
【人口販賣．大馬直擊】假兼職、高利貸逼運毒　訪毒騾破碎家庭
【人口販賣．廣州直擊】被尼日利亞男友設局運毒　慶幸在香港脫罪
【人口販賣．大馬直擊】唯一獲判無罪毒騾　仍活在黑社會陰霾中
【人口販賣】廟街神父穿梭多國阻毒騾來港　毒販新招買地址收包裹
【人口販賣．大馬直擊】遇上尼日利亞毒販　肯尼亞女子死刑之路

《香港01》人口販賣跨國調查

【專頁】毒騾——隱蔽的受害者

（一）馬來西亞直擊：無辜運毒者　走訪「毒騾」抵港被捕的故事

（二）馬來西亞直擊：假兼職、高利貸逼運毒　訪毒騾破碎家庭

（三）廣州直擊：被尼日利亞男友設局運毒　慶幸在香港脫罪

（四）馬來西亞直擊：唯一獲判無罪毒騾　仍活在黑社會陰霾中

（五）廟街神父穿梭多國阻毒騾來港　毒販新招買地址收包裹

（六）馬來西亞直擊：遇上尼日利亞毒販　肯尼亞女子面臨死刑

（七）南非女子被誘拐、強暴、轉賣　吞下67顆膠囊運毒來港

全文請參閱《香港01周報》，hk01.com將一連多日，陸續推出影片及多媒體圖文報道。

 

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多調查及深度報道。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。