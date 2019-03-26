【人口販賣．大馬直擊】唯一獲判無罪毒騾　仍活在黑社會陰霾中

單單2018年，就有23名馬來西亞毒騾在香港被捕。毒騾被招募運毒來港的鏈條從未中斷。三年間，在港被捕的30餘名馬來西亞毒騾，僅一名獲判無罪釋放，重獲自由，他叫Harish。 Harish是印度裔馬來西亞人，答應朋友的兼職，從卡塔爾帶「黃金」到香港，但原來毒販交給他的購物袋並非藏着黃金，而是可卡因。《香港01》記者在馬來西亞找到Harish，聽他訴說於香港司法制度掙扎的兩年零七個月。Harish因密封購物袋中沒有他的指紋而脫罪，但至今為止，當初招攬他的黑幫仍活躍於他居住的社區，繼續延攬其他人。活在陰影下的他只能說：「如果我出聲，他們會殺了我。」 系列之四 全文請參閱《香港01周報》 記者：鄭祉愉、慈美琳 攝影：梁鵬威 馬來西亞直擊

脫罪的Harish仍活在黑幫陰影中，在家鄉只願背向鏡頭受訪。（梁鵬威攝）

27歲的Harish從香港回到馬來西亞，已經九個月了。「我從沒聽說過（帶毒入境香港後）被判無罪的案例，我自己應該是唯一一個。」

Harish讀到中三輟學，此後一直跟朋友混日子。像許多貧窮的印度人一樣，他父母的教育程度低，曾經在油棕櫚種植場工作。2015年， 23歲的他想賺點錢早日跟女友結婚，朋友介紹了兼差給他—把黃金由卡塔爾帶到香港，可獲1,000令吉（約1,920港元）報酬。

赫見白色粉末 以為被判死刑

Harish按指令，從馬來西亞飛到卡塔爾首都多哈，在多哈機場與一個黑人碰頭，對方把封好的免稅店購物袋交給他，裏面是兩盒朱古力及一支鐵盒裝威士忌，他沒有打開查看。逗留五天後，他收到短訊，12個小時後出發去香港。他清楚記得，被捕當日是聖誕節。在香港機場被海關截停搜查，「那個女士（海關人員）打開盒子，看了一眼迅速跑了，我的第一反應是以為裏面有炸彈，趕緊躲到一邊。」

後來很多關員圍上來檢查，一打開威士忌鐵盒，不見酒瓶，只有用襪包住的一包包白色粉末，他絕望地哭了起來，「我以為自己就要死了，因為運毒在馬來西亞是死刑。」

Harish說，在他入獄期間，家人曾多次報案，惟馬來西亞警方無跟進。（梁鵬威攝）

還柙兩年半獲釋 無指紋成關鍵

1,345克可卡因，意味着超過23年的監禁。兩年半受關押，眼見其他人不認罪，結果輸掉官司，Harish仍不願以認罪換取減免三分一刑期，他堅稱自己是無辜的受害者。

司法程序漫長，Harish等了六個月才等到法援律師，所幸律師相信他。由裁判法院、區域法院到高等法院，一共上庭七八次，再到庭審，歷時兩年半。結果藏毒盒子內外均無Harish指紋的事實，成了其證詞的關鍵證據，陪審團以7:0判他無罪。審訊原訂七日，只用三天便結束，但失去的光陰無法彌補。

回到家鄉，印度裔小社區連繫緊密，當年招攬他的人仍然活躍，Harish至今活於陰影之中：「他們（犯罪集團）仍在，還在做同樣的事。」他的家人曾三度帶着毒販的照片在當地警局報案，並去吉隆坡警察總部報案，但大馬警方毫無行動。

Harish在卡塔爾多哈國際機場，接過藏毒的密封購物袋。（Karim Jaafar / 法新社 / 視覺中國）

希望傳媒報道 警醒他人

他害怕對方報復，不願接受錄影訪問，只願意拍攝背影，但惶恐中依然希望傳媒報道他的故事，因為在獄中遇到許多與他一樣的人，「我想幫助其他仍在獄中的人。」他永遠記得，於高等法院獲判無罪後，等候期間一個男人經過，彼此交談幾句，得悉對方被判監25年。

他沒有忘記，30多人中，他是最幸運的。

Harish希望執法人員重視囚犯提供的證據，並追查幕後黑手。被捕時，Harish把所有資料交給香港海關人員，包括存有毒販指令訊息的電話，但他不知道當局有否追查。沒有揪出幕後黑手，最終他只依賴指紋脫罪。「我不再相信警方，也不再相信任何人。」

獄中，Harish錯過了祖母及堂姐的葬禮。不久前，他的母親與世長辭，受訪時仍是哀悼期。如今，他只希望能忘掉在港的經歷，早日賺到錢與一直等他出獄的女友結婚，過平靜的生活。

（為保護當事人，Harish為化名。）