【校園天地】樂善堂梁銶琚師生網上互動建正向態度　郵遞傳心意

停課不停學

新型冠狀肺炎肆虐，樂善堂梁銶琚學校自停課開始，已經為學生組織全面的網上學習活動。每星期，老師按照進度透過Google Classroom發放各式學習材料，除了親自錄製視頻教授課題重點外，還會利用Google form製作課業，並依學生的表現給予適當回饋，再輔以每星期八節的中英數常「網上實時直播課堂」，增加師生互動，鞏固學習難點，並解答學生的疑問。

此外，學校又透過外界的網寬支援計劃，為基層學生申請免費的流動寬頻數據卡，即使學生家中缺乏上網設備，也不會影響學習進程。