【校園天地】樂善堂梁銶琚師生網上互動建正向態度　郵遞傳心意

撰文：校園投稿
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停課不停學
新型冠狀肺炎肆虐，樂善堂梁銶琚學校自停課開始，已經為學生組織全面的網上學習活動。每星期，老師按照進度透過Google Classroom發放各式學習材料，除了親自錄製視頻教授課題重點外，還會利用Google form製作課業，並依學生的表現給予適當回饋，再輔以每星期八節的中英數常「網上實時直播課堂」，增加師生互動，鞏固學習難點，並解答學生的疑問。
此外，學校又透過外界的網寬支援計劃，為基層學生申請免費的流動寬頻數據卡，即使學生家中缺乏上網設備，也不會影響學習進程。
正向我做到
另一方面，學校推行「停課不停學 積極正向生活我做到」計劃，每周設計多元化的任務，讓學生建立正向的生活態度。學校非常著重培養學生的自理能力，例如：起床後收拾被鋪、用餐前清潔雙手等；又希望學生樂於分擔家務，照顧弟妹，以體會平日家人的辛勞，學習感恩。學校還鼓勵學生抗疫期間在家勤做運動，鍛煉身體。而一家人保持良好的溝通也有助保持身心健康，因此，老師亦會高度表揚經常與長輩聯絡、親手製作小禮物或擁抱家人的學生。
學生在家中完作各項任務。(樂善堂梁銶琚學校圖片)
禮物是抗疫期間的一大鼓勵。(樂善堂梁銶琚學校圖片)
郵遞傳心意
為鼓勵學生用心學習和積極完成任務，學校還特意安排了一次驚喜。各班科任老師推選值得嘉許的學生後，學校便透過郵遞將老師設計的心意卡和小毛巾送到他們手上。獲嘉許的學生和家長表示這份禮物對他們而言是抗疫期間的一大鼓勵，他們深深感受到老師的關心與支持，並決心繼續努力學習。
（內容由樂善堂梁銶琚學校提供）
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