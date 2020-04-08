【校園天地】潔心林炳炎中學生涯規劃 Life Planning

社會新聞
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志達四方 創出未來Reach for your stars˙Create your future本年度學生成長進路重點是「認識自我‧發掘潛能‧確立方向‧裝備自己—探索事業‧蓄勢待發」。

生涯規劃為初中及高中同學舉辦多元化的校內及校外活動，包括：

開學第3天，該組在班主任的協助下，為全校同學舉行立志活動，除用動畫影片簡介生涯規劃的理念外，又配合課堂活動協助同學立志，為新一年的學習訂立方向！

良師、益友、學員齊集互相交流分享。(潔心林炳炎中學圖片)

該組今年再與中華錫安傳道會合作，推薦31名中三至中五同學參加「黃大仙區師友伴成長」計劃，由良師(專業人士)及益友(社工)帶領，培養同學的正向積極的價值觀及擴濶其視野。

為協助高中同學更適切掌握升學出路。該組舉辧了不同活動，包括：《啟航計劃》面見同學、台灣高等教育展等等，讓高中同學海外大學收生的要求，課程特色、選科的策略及升學途徑。

親身蒐集第一手台灣升學資料，同學們都異口同聲地說：值得一行。(潔心林炳炎中學圖片)

為協助中三同學確立方向，慎作選科，該組先在午膳時播放選修科介紹短片，再與香港青少年服務處合作舉辦「選科與前路」工作坊，又推行「升就伙伴計劃」(Career Buddy Programme)，然後再與學務組合作，舉辦兩次「中三模擬選科輔導」活動。這一系列活動的形式或有不同，但是目標都是一致——協助同學在生涯上作好規劃。

要守業，先要創業，本年度生涯規劃組參加《賽馬會浩觀CoCoon青年創業培訓計劃》，該計劃旨在讓中四的同學接觸創業家的生態系統，發展創業技能及思維，並在初創企業中獲得工作經驗。該組先後舉辦了兩項活動，分別是：(一)向同學介紹計劃的設計理念、展望和同學們將獲得的技巧；(二)企業挑戰擂
台：學生可應對企業挑戰並了解商業模式。其中郭芷玲同表現出色，獲邀出席參觀HKTV mall總部及與HKTV mall同事會面。

最後，該組再伙拍香港青少年服務處，為高中同學及老師們分別舉行面試技巧工作坊及模擬面試工作坊、「職前興趣發展」活動及「新興行業職場探訪」活動。前者活動目的是藉手工製作、化妝體驗及美甲體驗三種行業等活動，讓同學們更了解相關行業入職及技能要求，從而提升她們的自我認識及價值觀。而後者則為增加老師對多元出路的了解，並協助他們探索學生的職業選擇。

三個活動認識三種不同行業，寓學習於活動當中。(潔心林炳炎中學圖片)

原來各老師除了教學經驗豐富外，廚藝一點也不遜色！(潔心林炳炎中學圖片)

（內容由潔心林炳炎中學提供）

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