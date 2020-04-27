【校園天地】陳呂重德紀念學校　網上課程創新　開拓自主學習空間

疫情下的「網上學習」模式林林總總,五花八門,是教育界的一項重大挑戰。然而,香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校梁俊傑校長與老師們卻視之為一個機遇—「善用電子學習,啟動學生自主學習的能量」,教學以學生為本,持續創新教學模式,為學生建構知識,促進學生自主學習。

自二月停課至今,學校積極推行網上授課,令學生「停課不停學」。在疫情影響下,難以預計復課的日子,學校便持續研究「實時網上授課」計劃的成效。梁校長及課程統籌主任帶領老師們反覆進行課堂研究,積極聆聽前線老師、家長及學生的需要,明白到「網上學習」與「傳統課堂」是兩種截然不同的授課模式,如硬要將平日課室的教學模式搬到網上作實時授課,每天跟着時間表上課,成效未必理想。

適切的網上授課模式和步驟必須做到善用電子教學資源,讓學生不受時間及空間的限制來學習、理解及重溫,因此老師為學生設計一個有系統和適切的電子學習模式─「網上學習三部曲」。

「網上學習三部曲」 體現「建構知識‧深化學習‧促進自學」

一部曲：「主題式課堂」，建構知識

各科老師按教學進度,精心設計「主題式」教學影片,為學生建構知識基礎。學生因應在家學習的時間表,一方面持續學習,一方面按學習需要,隨時重溫學習內容,高效鞏固知識。課後設評估練習,學生提交後,能即時檢視成績及答案。老師亦透過評估成績量表檢視學生的學習成效,適時調整教學計劃及策略,以便跟進學生的學習難點。

二部曲：從實時百人聯課至互動小組教室,深化學習

學生以「主題式」教學影片打好知識的基礎後,便按實時上課時間表參與網上課堂。實時網上課堂分為兩部分,第一部分為全級學生共同參與聯課,老師預先從學習評估中,了解學生的學習情況,調整教學設計,針對學生的學習難點進行重點講解,為學生解難,進而附以實證及例子,深化學生所學。第二部分是學生進行分班的實時網上課堂,各班老師進行「聚焦式小組教學」,透過不同的學習活動,增加師生及生生互動學習的機會,讓學生實踐應用。課堂完結後,各級老師會共同檢討課堂的教學情況,優化學與教,同時為照顧學生的學習多樣性,老師會為有需要的學生,提供個別指導,成為學生有力的支援,務求使每一位學生在停課期間都能持續學習。

三部曲：延伸學習多元化,促進自學

教室以外,老師會在學習平台上載不同類別的自學工具,擴闊學生的學習領域,提供不同的延展學習範疇,如 STEM 簡易科學實驗及「抗疫正能量」短片等,更加入延伸閱讀材料,拓寬學生的閱讀面,學生可於學習平台展示成果,保持學習的動力,全方位充實了停課生活。

+ 5 + 4 + 3

由此可見,網上學習需要老師抓緊學生的興趣,構思一連串自主學習的活動,不斷開拓學生的學習空間,讓學生在生活上靈活運用不同的學習方法,習慣自主學習。展望學校能持續發展更有效的網上教學模式,與學界分享成功經驗,共同讓學生成為學習的主人翁。

（內容由香港道教聯合會圓玄學院陳呂重德紀念學校提供）

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