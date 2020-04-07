【校園天地】新界婦孺福利會基督教銘恩小學　停課不停「夢」

教育局宣佈停課至今已經個多月，學生除了在家透過電腦螢幕觀看課堂影片外，是否已經無事可作？DreamStarter課堂亦因此暫停，孩子們萌芽中的夢想又會否枯萎掉呢？

新界婦孺福利會基督教銘恩小學的學生在停課期間也可玩得不亦樂乎？在家中也可以實現夢想？原因是孩子們有無窮無盡的創意，甚至比成年人有過之而無不及。在家學習似乎限制了孩子的思維，然而枯燥乏味的日子正是激發創意的最好時機。有學生在家學習製作糕點，並且發揮了想像力，把麵糰變成了可愛的卡通人物；又有學生在家中表演魔術，破解背後的原理；更有學生到住宅樓下的小溪探索野外生態，親親大自然。停課對孩子來說，只是學習的場所不再被局限在教室，這些體驗讓孩子上了一課，獲得的知識不比書本上所載的遜色，更有助學以致用，當體驗遇上書本上的知識時，定能擦出新的花火，為夢想和生病了的香港出一分力。

(新界婦孺福利會基督教銘恩小學圖片)

在疫情的侵襲下，孩子們與教師無法聚首一堂為實現DreamStarter所定下的夢想出謀獻策，甚至受到疫情的百般阻撓，令夢想未能在今個學年成真，但銘恩小學深信學生定能發揮想像力，探索無限的可能性，懂得變通乃是一種企業家精神，願孩子們使夢想搖身一變，成為在「疫境」中的盼望。

（內容由新界婦孺福利會基督教銘恩小學提供）

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