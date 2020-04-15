【校園天地】仁愛堂陳黃淑芳紀念中學ArTube ChanWong的誕生

正值停課的關係，ArTube ChanWong由此誕生。 無論從事教育或藝術創作的工作者，總帶著一份愛分享的熱情。透過分享，讓「你」感受我所熱愛的。ArTube ChanWong就是一個分享藝術的教育頻道。

GoPro紀錄Ms__Wai創作《陳黃維納斯的誕生》。(仁愛堂陳黃淑芳紀念中學圖片)

三個雖然風格迥然不同，但一條心的仁愛堂陳黃淑芳紀念中學視藝科老師，在停課期間，仍繼續為全校師生推廣藝術，開了名為「ArTube ChanWong」的YouTube頻道，讓師生安在家中也能接觸和了解藝術。ArTube ChanWong分別有3個系列：1. Ms.Wai Wai系列 -- 主打繪畫藝術、2. Miss LoLo系列 -- 主打STEAM、Ms. Jelly Wong系列 -- 則主打設計。

Ms. Wai Wai的繪畫藝術系列內容包括用GoPro紀錄Ms. Wai Wai畫壁畫的過程，例如《陳黃校歌》、《陳黃維納斯的誕生》、《夢想飛行》、《陳黃校園電視台壁畫》、《繆斯女神》。Ms. Wai Wai更會在ArTube ChanWong分享壁畫的創作意念、心得和技巧。Miss LoLo在STEAM系列教授初中同學運用CorelDraw設計產品，例如電話座、燈箱。Miss LoLo更會「開箱」分享電玩產品：Makey Makey，以有趣的電玩產品刺激學生對STEAM的興趣。而在Ms. Jelly Wong的設計系列中，Ms. Jelly Wong親自示範各種時裝設計繪圖，例如領口、袖子、裙擺、褸款、連身裙等，並會分享時裝設計概論。

ArTube ChanWong除讓陳黃師生在停課期間仍能學習藝術，亦成為師生分享的平台。藝術設計並非高不可攀，因為藝術設計就是生活的一部分。Ms. Wai Wai、Miss LoLo、Ms. Jelly Wong分別邀請其他科目老師到ArTube ChanWong作跨科藝術分享，例如：與物理科以藝術角度講解光學和印象派、與中史科以藝術分析朱元璋皇帝肖像畫、以戲劇配合藝術了解梵谷的悲劇人生。此外，更邀請老師和其7歲女兒，在ArTubeChanWong分享繪畫和手工藝的作品，更邀請學校職員分享手作和經營市集的經驗。除此之外，還邀請初中、高中、畢業生在channel分享自己的作品和意念。雖然疫情令學校復課無期，但藝術卻將陳黃師生連繫起來。

設計系列的Ms. Jelly Wong表示:「起初，ArTube ChanWong只是我們腦海閃過的概念，但不知不覺，短短一個月，我們已經製作了80多段影片。對於科技一竅不通的我，一直只會拿起畫具剪刀教藝術設計，怎料停課卻成為我發展網上教學的契機。製作ArTube ChanWong影片，最難忘的莫過於邀請我舊校的畢業生，一起談當年上視藝課的點滴，雖然她們並非本校生，但她們真誠鼓勵有意選修視藝科的陳黃學生，令我極為感動。另外，令我最喜出望外的，是我的好物分享，例如利是封、書籍、雜誌。每當影片上載後，我就會收到各方好友、同事秒回的意見和分享！沒想過多年來所儲下的舊物，原來加上自己的感受和讀白後，可以換來共鳴。為豐富ArTube內容，我在停課期間擴闊了眼界、領域，與目標一致的同事同行而所學習得到的經驗，成為我最難忘的經歷。」

主打STEAM系列的Miss LoLo，任教視覺藝術外，讓任教設計與科技，Miss LoLo:「我尤其喜歡「動手做」的影片，因為拍攝過程最辛苦，但卻帶給我最大的滿足感。拍攝一段「動手做」的影片，由測試到拍畢所花的時間不少，但剪片後所剩的可能只是拍攝時間的廿分之一。不過每當我知道原來有小朋友會跟著做，那種滿足感實非筆墨所能形容。期望未來會有更多知音人呢！ArTube ChanWong除了我，還有走優雅路線的Ms. Wai，她那段跟舊生對話的短片令人動容；也有走文青路線的Ms. Jelly，她的藝文青系列其中一段影片，她透過插畫書剖白內心世界，也是一段令人感動的短片。藝術，就是透過作品跟觀眾對話，然後產生共鳴，變得豐富！」

負責繪畫藝術系列的Ms. Wai Wai，任教視覺藝術及中文科。Ms. Wai Wai:「由於疫情關係，影響各項安排。所以我們活用ArTube ChanWong，減低影響。例如停課期間，初中閱讀報告改為ArTube Report。另善用ArTube ChanWong展示學生的作品，提升學生的自信心。為豐富學生的內涵，我會在影片加入小說、音樂、電影的介紹和分享，另會探討16-20世紀的女自畫像，即使不是選修視藝的觀眾，都可以有所得著。為鼓勵自主學習，影片描述部分我會加上延伸自主學習link，務求學生停課不停學。一般人只著重學生的成長，其實老師的成長更為重要。在整理ArTube ChanWong題材期

間，我重看自己中學時代的作品，尤如重新細閱整理自己的經歷，有助我的成長。而ArTube ChanWong不單止是我們三個視藝老師的教學庫，更紀錄了我們仨的成長和體會。

ArTube ChanWong同樣不只是屬於我們仨，因為「她」需要你的參與，才能成長得更豐盛呢！」

ArTube: https://www.youtube.com/channel/UCow4HihvOf_xez1KRm72K8Q/videos

（內容由仁愛堂陳黃淑芳紀念中學提供）

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