【校園天地】雲泉學校師生攜手製多國語言動畫　讓學生掌防疫資訊

雲泉學校是一所多元文化學校，學生擁有不同的文化背景。為讓學生掌握復課的防疫安排，我們特意製作了一套動畫，透過生動有趣的圖像，讓家長及學生輕鬆掌握預備上學、乘坐交通工具、回到學校、放學回家等各種情境所需注意的地方。

為照顧不同族裔家庭的需要，動畫總共有 11 種不同語言的配音旁白，除粵語及英語外，亦包括：烏都語、旁遮普語、法文等，由我們的老師團隊擔任配音員，期望透過熟悉的語言及聲音，讓學生及家長多一份親切感,少一分來自復課的壓力。而動畫中的部分圖像是老師及學生在停課期間所創作的，在此感謝老師及同學們的參與。同時特別鳴謝資深電影音樂人韋啟良先生的支持，開放他所創作的防疫歌曲《光之進行曲》的版權，成為動畫背景音樂。

除了本校的同學，我們十分歡迎其他學校或界別使用本動畫，希望這段復課防疫動畫能為身處不同地方的朋友帶來一點幫助。

相關鍵接:

粵語版本:https://www.facebook.com/watch/?v=251801072935481

English version: https://www.facebook.com/watch/?v=584844452160218

(香港道教聯合會雲泉學校圖片)

（內容由香港道教聯合會雲泉學校提供）

歡迎所有中學、小學及幼稚園投稿至「01校園」，有意投稿者可將文稿及照片經電郵傳送至campus01@hk01.com