【校園天地】保良局香港道教聯合會圓玄小學談小學生復課之宜忌

新冠肺炎疫情持續多時，全港學校於農曆新年後突然停課，至今已停課四個多月了。學生就好像放了一個非常悠長的假期般，還記得上學程序，以及校園內的一切環境和設施嗎﹖復課在即，保良局香港道教聯合會圓玄小學訓輔組特別製作了復課短片「Tommy 復課的第一天」，讓家長掌握復課後，校園的實際情況，如校方在有蓋操場內的部分座位上，以長膠紙貼上「交义」記號，以示有關座位不准坐下，確保學生之間存有一定的社交距離等。同時，復課短片亦提醒家長和學生需注意健康、如何提高防疫意識等，為復課做好準備。

學生在停課期間，沒有在校園見面長達四個多月了，復課後或會熱情與同學打招呼，甚至相聚起來一起玩耍、一起吃零食等。但面對疫情的不穩定因素，保良局香港道教聯合會圓玄小學特意在校內增設不少額外的防疫措施，以保障校內全體師生的健康，包括在有蓋操場內的部分座位上，以長膠紙貼上「交义」記號，以示有關座位不准坐下，確保學生之間的社交距離；上課鐘響起後，學生需沿著指定路線排隊上課室，並與同學保持一米的社交距離等。

而在復課後，學校、老師、工友、學生及家長們亦需要提高警覺，時刻謹記進行一系列的防疫工作。

當學生進入課室前，老師會先進入課室開啟風扇、打開最少兩只窗戶，並開啟冷氣，以保持課室內空氣流通。學生進入課室返回自己的座位後，需逐一輪流走到課室前方放置當日需遞交的功課，並將書包掛在書桌旁的掛勾上。

小息時，學生須留在課室內進行靜態活動，如需進食零食，學生應留在自己的座位內，脫下口罩並妥善存放口罩，再以酒精搓手液徹底清潔雙手，方可進食。進食完畢，學生應帶上口罩，亦需再以酒精搓手液徹底清潔雙手。即使需要如廁時，學生亦應盡量避免與同學一同上廁所，同學之間需保持一米距離；如廁後，須蓋上廁所板沖廁，並徹底沖洗雙手。

隨著校園增設一系列防疫工作，學生們亦需改變以往一些慣常動作，如隨意坐在有蓋操場的地上休息、在有蓋操場內隨意拉下口罩進食零食、抵達校園後將書包隨意放在地上、避免與同學近距離面對面玩耍等等。

此外，校方亦特別提醒學生及家長，疫情期間，學校會停用飲水機，以確保衞生，因此，學生每天上學前，需帶備足夠供當天上學時飲用的水。同時，學生每天上學，亦應帶備一些個人的防疫用品，包括兩個後備口罩作更換之用、足夠的酒精搓手液等等，希望每名學生每日能健健康康上學去。

(保良局香港道教聯合會圓玄小學提供)

上學前物資準備（復課五寶）：

1. 兩個後備口罩

2. 足夠食水

3. 酒精搓手液

4. 零食

5. 雨具

乘搭校車時宜注意事項：

1. 上車前清潔雙手

2. 上車前向校車保姆展示已簽署體溫檢測表

3. 坐車期間全程佩戴口罩

4. 坐車期間避免飲食及接觸口罩

5. 保持安坐

(保良局香港道教聯合會圓玄小學提供)

上課時宜注意事項：

1. 日常在校園：同儕之間，不論是在校園內排隊、散步、在課室內上課、小息、上廁所等，時刻都需要謹記保持約一米的適當社交距離。

2. 學生進入課室前：老師會先入課室開啟風扇、打開最少兩只窗戶，並開啟冷氣，以保持課室內空氣流通。

3. 小息時：讓學生留在課室內進行靜態活動，如需進食，學生須留在自己的座位內，脫下並妥善存放口罩，再以酒精搓手液徹底清潔雙手，方可進食。進食完畢，學生帶上口罩後，亦需再以酒精搓手液徹底清潔雙手。

4. 上廁所：避免與同學一同上廁所，同學之間需保持一米距離；如廁後，須蓋上廁所板沖廁，並徹底沖洗雙手。

5. 佩戴及卸除口罩：佩戴及卸除口罩後，需以酒精搓手液徹底清潔雙手，並將用完的口罩，放置在指定的垃圾箱內。

校園內切勿進行的事項：

1. 切勿坐在有蓋操場內的地上

2. 切勿在有蓋操場內隨意拉下口罩進食

3. 切勿將書包隨意放在地下

4. 切勿使用飲水機添加食水

5. 切勿與同學近距離面對面玩耍

另一邊廂，保良局香港道教聯合會圓玄小學一向關心學生及家長於停課期間的身心狀態，故此訓輔組特設訓輔組YouTube 頻道，定時上載由駐校社工們及教職員製作、一連十二集之「Tommy & Friends」節目，成效斐然，點擊率超過一千人次，深受家長及學生歡迎。

歡迎瀏覽有關影片：

https://www.youtube.com/watch?v=zzs3Q1z86v8&feature=youtu.be

（內容由保良局香港道教聯合會圓玄小學提供）

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