【校園天地】推動英文民歌保育　讓英語學習富樂趣

為了提升同學學習英語興趣，愛秩序灣官立小學自2017年開始舉辦不同的英文民歌活動，更成立了學生民歌組、小結他組、親子民歌隊等多支樂隊，甚至把英文民歌引進課程及活動中讓同學享受到民歌的樂趣，提升學習動機。自1960年開始，不少著名民歌樂隊和歌手如Bob Dylan, Joan Baez, Peter, Paul & Mary , Simon & Garfunkel, Everly Brothers等等都唱出優美動聽的英文民歌，旋律看似簡單純淨，歌詞卻含有不一樣的意義，有些是抒發思鄉情懷，有些是反映當時社會的不公，有些是宣揚世界和平，有些是對家人、對愛人的思念，令人回味。愛官藉著「唱民歌學英文」，幫助學生建立學英語的自信。

英文科與音樂科跨科合作──民歌教育

英文科與音樂科老師携手合作，將民歌活化成有趣的學習材料，精選了十二首民歌，並編製教材，有機地融入各級的英語學習，分析歌詞內容教英文，如時態(Tense)、押韻(Rhyme)、特定的條件句(Conditional Sentence)等；亦從欣賞民歌的旋律教樂理，例如主歌與副歌的配搭（verse-chorus form）、小調與大調之間的分別(MINOR AND MAJOR)等等。原定於一月及二月邀請多位民歌手及樂隊到校與眾同樂，然後由音樂科、英文科老師在課堂、課業作出跟進，後來因疫情停課關係，學校邀請嘉賓及老師共同製作了十二輯「唱民歌學英文」特備節目，讓學生在家輕鬆學習英語。整個活動的高潮是愛官於2020年6月6日下午兩點在網上舉行＜愛官有FOLK氣＞民歌網上演唱會，邀請著名民歌歌手張樹強先生(CAPO 樂隊主音歌手FRANKIE)、資深民歌導師余德深先生及福德學社小學梁志文校長獻唱十多首經典英文民歌，為各位同學加油，齊心抗疫。

重溫十二輯「唱民歌學英文」：https://www.youtube.com/channel/UCbIw3jEWMeVlgElchvfhfZg/videos

重溫「愛官有FOLK氣」網上民歌演唱會： https://www.youtube.com/watch?v=AdUYbVyGEAU

讓家長也愛上民歌──親子民歌組

學校深明白家校合作對教育的重要性，而且英文民歌正是陪著家長們一起成長，甚有感情，所以愛官成立了「親子民歌組」，讓家長和同學一齊愛上唱英文民歌，每個月的一個週末早上，幾十位家長及同學會興高采烈地回到學校的音樂天地，跟導師學唱英文民歌。還有不同的民歌樂隊及嘉賓，如柳重言先生、The Horizions、香港小結他學會、Stephanie, 陳家聲老師等親臨指導，與眾同樂。大家由最初的跟住唱、學住唱，開始嘗試唱和音，甚至在校外擔任表演嘉賓，與市民、長者、年青人一起分享民歌的樂趣。「親子民歌組」現時已是愛官大型活動的常駐表演隊伍了。

與眾同樂──社區民歌音樂祭

2019年5月，愛官舉辦了開校以來的第一個民歌匯演──「東區民歌繫愛官」，在深哥及音樂科老師的帶領下，小結他隊、學生民歌隊、無伴奏合唱團、手鐘隊、學生合唱團及親子民歌組聯同表演嘉賓，包括著名民歌歌手張麗瑾小姐，Johnny, Sampson & Sunny及紅馬家長民歌隊等一起為與兩百多位家長、區內長者及友校同學帶來悅耳的英文民歌，一起輕輕鬆鬆地度過一個愉快的下午。12月，學校更與香港青年協會賽馬會筲箕灣青年空間合辦，獲區議會撥款資助，舉辦為期兩天的「東區青年音樂祭」，透過音樂、舞蹈、藝術，讓同學們更認識自己的社區，發放正能量。首天音樂祭以英文民歌為主題，表演隊伍除了包括本校多隊表演隊伍外，還特別邀請了四支實力派民歌隊，當中包括The Horizons、CherryK Music、紅馬家長民歌組及青韻民歌組分享多首悅耳動聽的民歌，翌日音樂祭移師到東區文化廣場，讓更多市民一齊參與，共享美妙的歌聲。學校在社區舉辦民歌音樂祭，向大眾宣揚保育英文民歌的重要性。

「小學校。大社區」的辦學理念──「取之社區，回饋社區」 愛官是社區的一份子，也是教育界的一員，以「小學校。大社區」的理念辦學。在推動民歌及音樂的工作上，愛官邀請各界友好到訪愛校，分享他們的音樂，他們的專業，期望「唱民歌學英文」這粒寶貴的種子能得到大家的支持，茁壯成長，讓莘莘學子享受學習英文的樂趣。另一方面，愛官透過不同的大型活動及節目製作，向大眾宣揚民歌保育的理念，提升大家對英文民歌的鍾愛，務求做到「取之社區，回饋社區」。

（內容由愛秩序灣官立小學提供）

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