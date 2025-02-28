北角五死車禍危駕罪擱置審訊　詳解一罪兩審、免受雙重損害原則

2018年北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷，其中兩人重傷，司機翌年承認未拉手掣，被罰款2000元。律政司在2022再起訴司機兩項較重的控罪，即危險駕駛引致他人死亡、危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。直至2025年2月19日，區域法院法官謝沈智慧裁定，被告面對的兩次檢控均源於「相同或大致相同」的事實，違反「免受雙重損害」原則，因此下令永久擱置案件程序，又批評控方檢控時決定草率，混淆了法律原則、冒犯辯方。

「01法庭」專題報道將解讀法官批評律政司的理據、分析案件涉及的複雜法律觀點、「一罪不能兩審」重大法律原則，亦會比較另一宗類此的致命交通意外，律政司如何控告。



2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。（資料圖片 / 蔡正邦攝）

2018年12月10日

車禍發生 五死多人受傷

事發在2018年12月10日下午接近2點，有行車記錄儀拍攝到意外一刻。當時62歲的校巴司機吳耀宗，懷疑無拉手掣或拉得不好就下車，車輛溜前衝下斜路，他嘗試制止但不成功，亦被捲入車底受了重傷。

校巴撞到兩架的士，衝過兩個路口，再剷上行人路才停下，意外後消防員拯救三名被困在車底的人，其他傷者主要是途人。車禍最終造成五人死亡，死者介乎70至89歲，其中一名80歲的女途人當場證實死亡，另外兩名傷者受重傷。

2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

2019年司機涉危駕致死、未拉手掣罪被捕

僅被控未拉手掣罪 認罪罰2000元

司機在2019年5月10日被警方以「危險駕駛引致他人死亡」、「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」，以及俗稱未拉手掣的「沒有固定車輛制動器而離開車輛」罪名拘捕，但警方向律政司索取法律意見後，同年6月只向他發出未拉手掣罪名的傳票。

司機在同年9月以書面形式在東區法院認罪，被判處該控罪的最高罰款2,000元及停牌半年。

2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

2022年死因庭透露不告重罪端倪

為何不控告肇事司機更嚴重的「危險駕駛引致他人死亡」呢？到了2022年5月死因庭上找到端倪。當時死因庭就五名死者展開死因研訊，專家提到肇事校巴性能良好，只因司機未拉好手掣令車下滑而導致意外。

警方一名道路安全主任作供說，意外發生時司機並非正在「駕駛」，索取法律意見後未有控告危險駕駛方面的罪行。他承認控罪與事件的嚴重程度未必相稱，亦同意法例不合時宜，但這是當時的檢控決定。

2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷，其中一人當場證實死亡。（資料圖片 / 陳蕾蕾攝）

律政司突煞停死因裁決 再告危駕致死

死因庭原定於2022年5月18日就會裁決，但當日律政司突要求裁決押後，並稱要重新審視證據。

司機吳耀宗在2022年9月被控「危險駕駛引致他人死亡」及「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪。案件自2022年12月到2023年10月六度於區域法院提訊，辯方曾致函律政司提出「一罪兩審」的問題，但律政司沒提供原因。

區院法官謝沈智慧。（司法機構圖片）

2025年法官裁定永久終止聆訊

到2024年7月辯方申請永久終止聆訊，區院法官謝沈智慧在2025年2月19日頒下判決，表示被告面對的兩次檢控均源於「相同或大致相同」的事實，違反「免受雙重損害」原則，因此下令永久擱置案件程序。

法官又指控方混淆「一罪兩審」及「免受雙重損害」的法律原則，又援引不適用案例，認為有誤導法庭之嫌，會考慮投訴同時批准辯方訟費申請。

2018年12月10日，北角英皇道熙和街交界致命車禍，一輛校巴懷疑無拉手掣溜落斜路造成五人死亡多人受傷。當晚警方再意外現場蒐證。（資料圖片 / 黃廸雯攝）

一罪不能兩審

「一罪不能兩審」，俗稱「不可以告完又告」，聯合國《公民與政治權利國際公約》中列明：「任何人已依一國的法律及刑事程序，被最後定罪或宣告無罪者，不得就同一罪名再予審判或懲罰」，這亦寫入了《香港人權法案》。

香港現行的法律制度下，是禁止一罪兩審，作用在於禁止控方在某人已獲判無罪或被定罪的情況下，以同一項罪行再次檢控同一人。這規則的理念是，已受刑事審訊之苦的人，在最終裁決之後，不應再受困擾；獲判無罪的人應可重過正常生活，被定罪的則應面對適當懲罰。

一罪不能兩審是香港法律基本原則，寫入聯合國《公民與政治權利國際公約》及《香港人權法案》。圖為香港終審法院的正義女神像。（資料圖片 / 高仲明攝）

兩大原則 法庭處理方法不同

吳被控危駕的案件，於2023年轉到區院處理，吳的律師質疑這次檢控屬一罪兩審，要求法庭行使酌情權永久終止聆訊。法官謝沈智慧接納辯方的說法，亦對一罪兩審這個法律原則，作了深入的解說。

法官在裁決理由指，一罪兩審的下有兩個原則，她以「一罪兩審」來描述原則「autrefois convict / autrefois acquit」；及以「免受雙重損害」來描述另一原則「rule against double jeopardy」。她指出這兩原則意思相似，易令人混淆，但法庭在處理的權力有所不同，本案辯方爭議的是「免受雙重損害」。

原則一

Autrefois convict / autrefois acquit

Autrefois是法文「從前」、「在此之前」的意思，這個法律用語即是「曾就同一罪行被定有罪或無罪」，法官的中文判辭解釋簡稱「一罪兩審」，即看控罪是否一模一樣。

若被告在第二次檢控中的控罪元素，與他經歷過第一次檢控元素一樣，或已包含在第一次審訊中，若被告能確立他在第二次的檢控中，屬同一罪名的第二次審判，被告有權以「一罪兩審」為由提出申請，法庭若接納，可直接判被告這罪名不成立。法庭在這原則下，只需考慮兩次的控罪元素是否一樣，而毋須考慮是否屬濫用程序，或存在不公等。

原則二

Rule against double jeopardy（免受雙重損害）

這原則要考慮兩個原素：

1. 被告在第二次檢控中所涉及的事實，與首次檢控時是否「相同或大致相同」；

2. 控方能否提出特別原因，或特殊情況，令他們須提出第二次檢控。

若控方是用「相同或大致相同事實」提出第二次檢控，而又未能提出特別或極特殊理由，便屬違反這原則。「免受雙重損害」屬於濫用程序，如辯方能確立控方違反這原則，法庭有酌情權擱置程序。

控方指控罪不同 辯方指案情相同

辯方律師認為，控方控告吳危駕罪名時，仍是沿用票控吳的案情，屬「相同或大致相同的事實」，亦未能說明特殊原因，控方卻爭議，吳在首次被控時只被票控未拉好手掣，今次控告危險駕駛罪，並非大致相同。法官認為控方混淆了「一罪兩審」及「免受雙重損害」原則，因為只有「一罪兩審」（Autrefois convict / autrefois acquit）情況下，法庭才需深究控罪。但吳只爭議舉證事實，故法庭會研究檢控事實是否相同。

法官又指，除了要視乎是否用相同事實外，亦要看控方是否有特殊理由而再作檢控，但根據案例，沒有改變基本事實的專家意見、警方或控方的疏忽，及受害人或公眾的關注等，均不構成再提控的原因。

2018年北角校巴五死車禍，涉事司機嘗試阻擋溜前衝落斜路但不成功，他被捲入車底和重傷。（資料圖片 / 鄧詠中攝）

事發經過無可爭議

法官指出，兩次檢控主要針對吳離車時未有拉好手掣，引致小巴下滑，現場有很多閉路電視及行車記錄儀拍到事發經過，控方在是次檢控中只是新增了死傷者資料等，兩名法證專家的意見亦未帶來新觀點，兩次檢控主要是控罪不同，但日期、地點、涉案小巴和案發結果，均與第一次檢控時無異，認為是「相同或大致相同」。

控方應以嚴謹態度作考慮

控方曾爭議，兩次檢控的罰則不同，又指立法時不能預計票控的控罪，會用來處理涉及人命傷亡的案件。但法官認為，控方是唯一可作出檢控決定的機關，在作出檢控時，應以最嚴謹的態度考慮控罪。事實上，警方在2019年5月拘捕吳時，便是以危駕作出拘捕，控方亦應秉承首次檢控時嚴謹地考慮的責任。

死因研訊時受質疑再檢控

此外，控方在2022年的死因研訊前，似乎並無意圖再作檢控，直至死者家屬在死因庭時質疑檢控決定，控方才改變原有的檢控決定，是控方的錯誤或疏忽。

法官重申，控罪不同、罪責差異、控方的錯誤與疏忽，以至受害人或公眾的關注等，並不構成再檢控的理由，最後酌情下令案件永久擱置。

湯家驊：翻案機會微 可循民事索償

因為律政司對司機的第二次檢控死因研訊被叫停，至今未有裁決。資深大律師湯家驊認為，若要「翻案」就必須證明今次法官判決出錯，即檢控沒有違反「免受雙重損害」原則，但以目前情況分析，成功機會較微，而傷者及死者家屬，則可循民事向司機索償。

司機仍要用輪椅代步 北角街坊歷歷在目

案件事發至今超過五年，當日被捲入車底的肇事司機，在2025年2月出庭時要用輪椅代步。《香港01》記者亦重返案發現場，有目擊事發過程的北角街坊，對事件仍歷歷在目。

北角車禍因為司機未有拉好手掣釀成五人死亡，他當時非在「駕駛」，又是否乎合危險駕駛罪的定意，是法律爭議的觀點。

2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街車禍，司機疑因未妥善穩固車輛，車輛在她下車後高速從斜路滑下，導致一名法籍女途人死亡，七人受傷。（資料圖片 / 陳浩然攝）

2021年中環類似車禍 律政司控危駕致死

2021年12月10日，在中環士丹頓街與卑利街交界亦發生一宗類似的意外，47歲的菲籍女子Magsino Reshielle Lagurin駕駛私家車，載其僱主到中環蘇豪區時，疑因未妥善穩固車輛，車輛在她下車後高速從斜路滑下，導致一名法籍女途人死亡，另有七人受傷。

菲籍女司機被控「危險駕駛導致他人死亡罪」，她否認控罪，案件仍在審訊中有待裁決。