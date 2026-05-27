其士集團爭產　長女周莉莉今未出庭作供　庭上透露患有乳癌

其士集團創辦人周亦卿於2018年去世，根據他於2015年訂立的遺囑，他持有的六成股份將會給予第五女兒周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)。長女周莉莉則入稟，要求頒令該份遺囑無效。案件今(27日)在高等法院續審時，長女原定開始作供，但今未有到庭。法官則指長女昨亦有到庭，理應知悉本案安排。原告一方透露，長女患有乳癌和接受化療，但未有明言她是否因健康狀況而未有到庭，法官遂押後至明日續審。



原告為周亦卿的長女周莉莉，被告為五女周蕙蕙(即藝人吳家樂的妻子)和六女周薇薇，兩人為2015年遺囑的執行人。

庭上透露，周莉莉患有乳癌。

庭上透露，周莉莉患有乳癌。(其士集團網頁圖片)

周亦卿和妻子育有六女一子，他於2018年去世，終年82歲。他生前訂立4份遺囑，其中2009年的遺囑，現時只有一份未有其簽署的副本。該遺囑訂明遺產將於周亦卿死後80年分給在生的後人，公司股份以外的資產和收入用以供養家族。

根據2015年的遺囑，周亦卿把其持有62%其士股份、即約1.89億股，贈予周蕙蕙，其他資產分給遺孀和六個女兒，而長女周莉莉則挑戰2015年遺囑的有效性，要求裁定它無效。

第五女周蕙蕙是藝人吳家樂的妻子。(朱棨新攝)

藝人吳家樂(圖)是其士集團已故創辦人周亦卿的女婿，吳妻子周蕙蕙亦捲入爭產案。

被告方指若2015年遺囑被裁定無效 周亦卿去世時屬於未有訂立遺囑

代表被告的資深大律師余若海今繼續陳詞，指原告方稱周亦卿的意願是要成立信託，以保存公司股份，而根據2015年遺囑，周亦卿持有的62%其士股份全部贈予周蕙蕙，此安排不符周亦卿的意願。原告要求頒令2015年的遺囑無效，而2009年遺囑則有效，否則法庭應頒令周亦卿去世時未有訂立遺囑。惟余指，根據證人供詞，周亦卿當時是有意撤銷2009年的遺囑。

法官則問及，若2015年遺囑被裁定無效，周亦卿去世時是否屬於未有訂立遺囑，余稱是，但強調被告一方的說法是2015年遺囑有效。

原告和被告完成開案陳詞後，原定由長女周莉莉開始作供，但她未有到庭。法官指長女昨亦有到庭，理應知悉本案安排。原告一方透露，長女患有乳癌和接受化療，而律師尚未有機會接觸長女，以了解情況，法官遂押後至明日續審。

案件編號：HCAP 22/2019