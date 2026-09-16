施政報告2026・懶人包｜探討AI立法　生二胎獎3萬　處理大廈糾紛

【施政報告2026 / 五年規劃】行政長官李家超於2026年9月16日公布《香港第一個五年規劃》，並隨之發表任內第五份《施政報告》。李家超在施政報告中表示，探討AI深偽技術詐騙等立法，推出刺激生育11招，生二胎或之後每名子女獎勵三萬元，明年推出「處理大廈管理糾紛三層機制」。



【施政報告2026／五年規劃・專頁】

施政報告2026。（香港01製圖）

施政報告2026。（香港01製圖）

鼓勵生育11招

政府推出鼓勵生育11招，延續新生嬰兒2萬元獎勵金三年。今日（9月16日）或之後出生第二名或以後的子女，該名新生嬰兒的獎勵金將由2萬元提高至3萬元，為期三年；相關的免税額會由14萬元提高至16萬元。上述的第二名及其後的子女，出生後首兩年的額外免税額由14萬元提高至16萬元。

合資格家庭在生育前一年或後兩年內購置住宅物業，可獲減免最多2萬元印花税。

由下一期居屋銷售計劃起，有新生嬰兒的白表家庭申請者，最高按揭成數將提升至95%。

醫管局未來三年會再逐步增加體外受精服務名額至每年1900個。

施政報告2026。（政府添馬台）

設大廈糾紛三層機制

為建立更友好睦鄰關係，「處理大廈管理糾紛三層機制」將於明年推出。

第一層：由區議員及早介入，協調鄰里間就大廈管理的問題和關注，透過友好協商解決糾紛。

第二層：區議員會轉介鄰里使用民政事務總署設立的「大廈管理義務專業調解服務計劃」、「大廈管理糾紛顧問小組」及「解決大廈管理爭議服務」等專業調解服務，讓各方省時省錢解決糾紛。

第三層：若問題仍無法圓滿解決，可訴諸法庭。

研究立法打擊圍標

李家超在施政報告指出，就樓宇大維修圍標行為刑事化進行法律研究工作，於今年內向立法會提交建議。

亦推出首次為業主推出聘用顧問和承建商的招標和評標服務；為支援業主的服務制訂更嚴謹的顧問和承建商預審名單，包括由執法機關進行背景審查。將於9月接受申請，年底起陸續備妥名單。

政府亦正研究可行方案，更好協助市民處理大型維修所涉及的專業性問題。

施政報告2026。（香港01製圖）

縮短公屋輪候時間

本屆政府公營房屋落成量已打好穩固基礎，進入收成期；全數3萬個「簡約公屋」單位落成，提前達標；輪候公屋隊伍亦正有效縮短。

3萬簡約公屋提前達標，公屋輪候時間陸續縮短。2027-28年度起五年，公營房屋落成量平均每年將超過35,000個單位，較本屆政府上任時相應的五年落成量增加約73%。

本屆政府推出的簡約公屋全數3萬個單位會在明年三月底前落成，提前達標。「公屋綜合輪候時間」下降至4.8年，四年來縮短了一年多；一般公屋申請住戶下降超過30%，輪候隊伍正縮短。落實2027年「公屋綜合輪候時間」降至4.5年目標。

施政報告2026。（政府添馬台）

打擊利用AI犯罪

打擊利用AI人工智能犯罪，研究立法規管深偽技術（Deepfake）的色情等相關罪案，加強保護未成年人用AI；推動評估AI道德風險，研究AI產品導致意外的法律責任。

聚焦AI風險治理策略七方面行動：

・ 打擊利用AI犯罪

・ 加強保護未成年使用者

・ 推動市場評估AI道德風險

・ 推動各行業安全有序應用AI

・ 研究AI產品導致意外的法律責任

・ 推出指引管理智能體（Al Agent）

・ 研究AI帶來的就業影響

施政報告2026。（政府添馬台）

增強1823設立牽頭部門處理投訴

特區政府將優化1823服務，實現「轉介快、辦得成」目標；亦會持續善用 AI 優化政務，提升治理效能。

以「轉介快、辦得成」為目標，優化1823服務：設立牽頭部門，授權統籌和協調涉及跨部門的服務要求及投訴。各部門指派一名首長級人員監察其部門在處理市民對部門服務要求和投訴的效率及成效。

利用AI科技，識別重複性問題，讓部門審視並制定針對性的解決辦法，由「投訴後治理」變為「未投訴已治理」的主動防禦模式。政務司副司長定期檢視新措施執行進度，並向地區治理領導委員會匯報。

施政報告2026。（香港01製圖）

《施政報告》涵蓋支援長者措施，冀促進老有所養，包括在下個財政年度增加「長者社區照顧服務券」及「長者院舍照顧服務券」；另外將預留一億元推出「安老科技推廣計劃」，鼓勵及支援本地科技企業開發安老服務產品和方案。

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