蔡天鳳案｜法庭處理蔡母部分證供　審訊中午12時續審

撰文：朱棨新
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名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（7日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續作供和接受辯方盤問。《香港01》會跟進報道。

在蔡母接受盤問前，法庭曾休庭處理一些蔡母昨日所作的證供。審訊於12時繼續。

【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花(右)繼續在高院作供。(資料圖片/朱棨新攝)
蔡天鳳。(蔡天鳳IG)
首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)
次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)
第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

法官解釋控辯雙方需時處理張的證供

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel原定於今日繼續盤問張燕花，而法官則向陪審團表示，控辯雙方需時處理張的證供。法官覆述張昨日的證供，指辯方盤問時，問及蔡天鳳為何不以張的名義購買加多利山單位，張回應當時和丈夫聯名持有黃埔花園單位。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供

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開案陳詞

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