蔡天鳳案｜蔡母指蔡曾看2000萬屯門單位　及查鄺港智內地用錢情況

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（7日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續作供和接受辯方盤問。《香港01》會跟進報道。



蔡母繼續接受盤問時，透露曾與女兒到屯門「睇樓」，該些單位約值2000萬元，辯方質疑，以蔡的財力，她不需要出售價值逾6000萬於加多利山的單位，都可以支付，蔡母承認確如此，又指蔡與鄺家吵架後，發現呢家人不好，想收番她的東西。又指蔡曾叫母到內地查鄺港智的用錢情況。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花(右)繼續在高院作供。(資料圖片/朱棨新攝)

蔡天鳳。(蔡天鳳IG)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

法官解釋控辯雙方需時處理張的證供

代表鄺港傑的大律師Trevor Beel原定於今日繼續盤問張燕花，而法官則向陪審團表示，控辯雙方需時處理張的證供。法官覆述張昨日的證供，指辯方盤問時，問及蔡天鳳為何不以張的名義購買加多利山單位，張回應當時和丈夫聯名持有黃埔花園單位。

張指鄺球成日都惡

其後，大律師Trevor Beel繼續就出售加利山單位一事盤問，並問及鄺球當時的反應。張回應指，鄺球當時不同意，並且：「講咗話要打、殺死你，成日講呢句。」辯方指，鄺球在第一次討論賣樓時，不是態度兇惡，亦沒有試圖襲擊蔡，張回應稱：「第一次無打。」但指：「佢(鄺球)惡架，佢成日都惡。」

曾與女兒到屯門睇約2千萬元的單位

辯方續指，蔡和鄺家是在2022年7月第一次商量賣樓。張不同意，指女兒告知是同年6月發生。

張昨供稱，獲女兒告知打算出售加多利山單位後，把兩名和鄺港智所生的子女，以及鄺家等人，搬入屯門的單位。張今日提及，和女兒於2022年4、5月左右，到屯門「睇樓」。當時她們參觀樓價約2000萬元的單位。

蔡曾叫母查鄺港智如何用錢

辯方則指，蔡有財力不出售加多利山單位下，直接購買屯門單位。張同意女兒有此財力，但蔡當時和鄺家已有爭拗，又說：「發現呢家人唔好，想收番啲嘢。」張補充，就蔡天鳳出資但由鄺球掛名的海南物業，鄺球和鄺港智起初也不願出售。此外，張曾應女兒要求，到內地查看鄺港智如何使用蔡提供的款項，發現：「啲錢唔知洗喺邊度。」蔡因此失去對鄺港智的信任。

張燕花指，蔡天鳳認為鄺港傑駕車快，又常遲到，認為他不適合當司機。(網上圖片)

張指前司機是被辭職

辯方繼而問及鄺港傑擔任蔡天鳳司機一事，並問蔡原本的司機「阿信」是自己辭職或被辭退。張回應指，「阿信」是被辭退。辯方則指，「阿信」是2022年11月中辭職，蔡因此著鄺港傑先暫時做她的司機。張強調「阿信」是被辭退，又指蔡曾另聘其他司機，但該司機因不合適而被辭退。

蔡認為鄺港智不適合當司機

辯方又指，鄺港傑當時表示會擔任蔡的司機3個月。張不同意，並指蔡認為鄺港傑不適合做司機，因鄺港傑：「揸得好快，返工成日遲到，細路仔返學成日遲到。」並舉例指駕駛到學校的車程原本需要一小時，但鄺港傑駕駛半小時便可到達，形容其駕駛「好危險」。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供

開案陳詞