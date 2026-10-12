蔡天鳳案｜蔡母稱知女兒遺體情況瞓唔著　上周戴蔡送的鑽石錶上庭

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭前夫鄺港智三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡母張燕花今午（12日）在高等法院作供至最後階段，接受控方的覆問。

張提及警方告知她已找到蔡的遺體，同時新聞亦有報道，她當刻：「個腦都空晒。」張稱難以形容其狀況，並說：「(當時)食唔落，瞓唔著。」

主控官郭莎樂又問及張身上的「行頭」，張稱她今天的手袋：「幾萬蚊之嘛。」她補充上周用的則是Hermès Birkin，她又稱今戴伯爵錶上庭，上星期戴有寶石和鑽石的手錶，則是蔡天鳳送她的，主控問她錶上的鑽石寶石是否真的，張說：「個女送嘢，真假都開心囉。」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

張燕花稱警員告知她蔡天鳳(圖)遺體的狀況時，她的腦完全空白。(Abby Choi IG)

蔡天鳳母親張燕花（白衣）稱她上周上庭時所用的手袋是Hermès Birkin。（陳曉欣攝）

蔡於曼克頓山單位已出售

張燕花在覆問下稱，她與譚方駿都是蔡天鳳的遺產承辦人，蔡的曼克頓山單位，去年以3800萬元出售，款項用來還了蔡於花旗銀行的按揭，餘款用作與譚的投資。蔡另有的兩個車位，則以240萬元和120萬元出售。

上周上庭用Hermès Birkin

控方引述，辯方多番質疑張沒誠實交代其丈夫蔡先生給她的錢。張說：「最少都有幾十萬，真係。」張稱她會花錢買衣服和幫人。控方問及張上庭的「行頭」，張舉起她今日帶的手袋，稱：「呢啲幾萬蚊之嘛。」大約5萬元。而她上周用的則是Hermès Birkin手袋則是鄺港智幫她買的，張自己出錢，花費十多萬元。

今天上庭戴伯爵錶

此外，張又談及她穿戴的珠寶首飾、手袋的價值。張稱，她的手鈪、耳環、鑽石頸鏈，在20年前購買：「全部都係真貨。」手鈪、鑽石頸鏈約20至30萬元，一對耳環則值十多萬元，戒指有逾4卡。她今天出庭手上戴著的是伯爵錶（Piaget)，上周則戴鑲有鑽石和寶石的手錶，則是蔡天鳳送的。控方問錶上的鑽石和寶石可是真的？張答：「個女送嘢，真假都開心囉。」

張燕花在控方覆問時，指鄺港智(圖)並不想賣加多利山的單位。(資料圖片)

張指鄺港智不願意賣加多利山的單位

張另提到，蔡曾在微信語音表示，鄺球會聽鄺港智的話，例如賣海南的樓：「佢爸爸係聽佢指揮㗎。」至於鄺港智對賣加多利山的取態，張指她曾與鄺港智嗌交，鄺港智也是不願意賣，不願意配合。

餐廳的玲姐並非睇樓的寧姐

在覆問下，張稱她在廣州餐廳「騰」（譯音）與「玲姐」（音譯）交談時，對方沒提過鄺港智，張說：「食嘢啊乜嘢好似全部玲姐話晒事。」因此她認為鄺港智沒份投資餐廳，張並澄清，此「玲姐」非日前證供提及有意買加多利山的「寧姐」。控方問，那麼張有無問過鄺港智的生意？張稱：「佢邊有嘢畀我睇啫，攞啲錢嚟亂使……佢淨係話整緊整緊，整邊度又唔講。」

張又稱，錄取口供前，警員沒有教過她如何回答問題。

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母接受辯方盤問