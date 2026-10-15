蔡天鳳案｜被指想與鄺港智談戀愛及有性關係　譚方駿：絕對不同意

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），蔡天鳳的丈夫譚方駿，今午（15日）在高等法院繼續接受第三被告鄺港智的律師安華暉盤問，並問到鄺與譚的關係。《香港01》會跟進報道。



鄺港智的大律師盤問時指，譚與鄺在中學讀國際學校時便認識，二人是好朋友。辯方指，譚與鄺不止是好朋友，並想與鄺談戀愛和有性關係。譚即說：「絕對唔同意。」並重申，他與鄺港智仍然保持友好，絕大部份原因是因為大家的小朋友。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳丈夫譚方駿被盤問時，否認與鄺港智戀愛及有性關係。（方承恩攝）

辯方指鄺港智與譚方駿曾有戀愛關係。(資料圖片)

蔡天鳳曾為鄺港智及譚方駿兩人各生了兩個孩子。（網上圖片)

辯方指譚一直視鄺為好友

譚方駿在盤問時同意，他與鄺港智和蔡3人很熟。辯方問譚是否直至2023年2月24日，仍視鄺為好友？譚說，他在中學和澳洲回港時會見鄺港智，直至後來鄺失蹤，譚與蔡結婚：「連人都見唔到，同一個人嘅情感會降低。」

鄺有祝譚與蔡

辯方指，譚曾去海南找鄺。譚稱他不會形容為探望。譚指在鄺港智失蹤後，他有次陪蔡去海口探親，當時蔡表示鄺也在海口，夫婦便去見鄺。譚稱，當時他已與蔡一起，鄺見到譚夫婦有祝福他，譚形容鄺「OK嘅」。

與鄺仍是好友主要因為小朋友

譚表示，他與鄺仍然友好的原因，絕大部份是因為小朋友的因由，促使他們3人見多了，「我哋最關心嘅係佢哋兄弟姊妹嘅成長，雖然係2個household。」譚認為他與鄺關係密切，「我覺得都幾make sense嘅。」

大律師安華暉（Andrew Raffell）代表第三被告鄺港智。(朱棨新攝)

辯方指鄺港智有份分隔蔡與鄺球

辯方指，鄺港智沒有向蔡使用暴力或威脅使用暴力，譚同意。瓣方又指，鄺球涉襲擊蔡的事件，是在2022年6月13日發生，鄺港智記得確實日子，因他於同月10日返港。譚稱指不清楚確實日子。辯方指，鄺港智也有分隔蔡天鳳和鄺球，譚回應只記得鄺港傑有分，但不記得鄺港智也有這樣做。

衝突後三人仍有見面

辯方指，該衝突後，譚、蔡和鄺港智仍有見面，因此蔡和鄺港智沒有仇怨。譚稱事件源於蔡和李瑞香的分歧，令鄺球襲擊蔡，蔡因此針對令她受傷的鄺球。就蔡和李之間的育兒分歧，之後也解決了。

譚稱當時不能破壞關係

辯方續指，鄺港智在該次衝突後，和他們一同外出，對兩人沒有敵意。譚回應指：「表面上係....我喺田土廳知道唔係蔡天鳳呢個名(指加多利山單位)，而係人地個名...你只能夠小心翼翼，一步一步地攞返自己嘅嘢返嚟，而唔係破壞關係。」

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譚方駿接受盤問

譚方駿證供