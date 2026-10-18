全球華文永續報導獎｜香港01「宏福苑大火追蹤調查」獲社會價值獎

台灣TVBS信望愛永續基金會主辦的「全球華文永續報導獎」，10月18日舉行第十屆頒獎禮。《香港01》從774項參賽報道中突圍而出，以「宏福苑大火突發報道及追蹤調查」，獲得「專業組平面類社會價值獎」。

評審指報道超越傳統框架，透過新聞熱線充當即時資訊中心，幫助家屬跨海尋親；災後更發揮長期調查優勢，獨家踢爆棚網檢測造假，直接促成政府發布「全港下架令」，報道追蹤各種問題及後續影響，善盡第四權的監督價值。



香港宏福苑大火突發報道及追蹤調查

記者：鄧栢良、黃煦緻、羅敏妍、林澤鋒、鄭嘉惠、蔡正邦、黃偉民、翁鈺輝、馬耀文、黃學潤、左朗星、戴慧豐、王譯揚、林振華、梁偉權、陳浩然、羅日昇、陳永武、李家傑、楊婉婷、鄧海興、黎靜珊、熊翠蘭、梁曉晴、林樂軒、歐陽德浩、任葆穎、林遠航、洪戩昊、賴卓盈、董素琛、洪芷菁、吳美松、胡家欣、譚曉彤、潘耀昇、陳萃屏、李穎霖、梁祖饒、勞顯亮、王海圖、楊凱力、何頴賢、林幸泉、黃穎彤、陳嘉欣、夏家朗、廖雁雄、梁鵬威、鄭子峰、陳葦慈

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第十屆「全球華文永續報導獎」2026年10月18日舉行頒獎禮。《香港01》以「宏福苑大火突發報道及追蹤調查」，獲得「專業組平面類社會價值獎」。駐台灣記者劉燕婷代表香港採訪的新聞團隊領獎，政大台灣聯合大學系統副校長蘇蘅頒獎。

2025年11月，香港大埔宏福苑致命五級大火焚燒長達43小時，震驚國際。《香港01》團隊在起火後僅20分鐘即刊出首篇報道，記者於30分鐘內已抵達現場，更在火災首小時內透過文字、圖片及影片進行不間斷直播。除了傳遞即時災情，《香港01》的報道更扮演了資訊樞紐的角色，在救災關鍵期透過新聞熱線與報道整合，成功幫死傷者家屬尋親。

大火撲滅後，新聞團隊憑藉早在2023年對該屋苑大維修爭議的持續追蹤，進一步挖掘制度弊端，獨家揭發了全港大廈普遍使用的棚網檢測報告均屬造假，直接觸發政府發布「全港下架令」。

踏入2026年，《香港01》的追蹤報道沒有停歇，繼續深挖，刊出多篇專題調查，包括總結大火聽證會；剖析香港樓宇大維修圍標的黑幕，具體揭發黑社會如何滲透樓宇管理；獨家揭發在宏福苑大火前幾年，香港區議員團隊索取離世居民授權票。《香港01》會持續關注大火災民面對巨變的痛點和心路歷程，以及向政府官員問責。

第十屆「全球華文永續報導獎」2026年10月18日舉行頒獎禮。《香港01》以「宏福苑大火突發報道及追蹤調查」，獲得「專業組平面類社會價值獎」。

評審：超越傳統框架 善盡第四權

評審指出宏福苑大火為國際矚目的新聞，本系列為非常精彩且全方位的報道，展現頂尖的災難新聞專業。報道的時效與影響力兼具：團隊不僅以極高效率實現20分鐘首發、30分鐘抵達現場的閃電響應，更超越傳統框架，透過新聞熱線充當即時資訊中心，幫助家屬跨海尋親；災後更發揮長期調查優勢，獨家踢爆棚網檢測造假，直接促成政府發布「全港下架令」，報道追蹤各種問題及後續影響，善盡第四權的監督價值。

火災突發期在全天候高強度直播與海量資訊湧入下，聚焦於即時情緒流動與尋親互動，致使初期對於複雜工程背景與法規漏洞的結構性剖析稍顯推遲。本報道符合建設性新聞宗旨，能深化公共防災的預警效果，高度呼應永續城鄉與社區的核心意涵。

第十屆「全球華文永續報導獎」2026年10月18日舉行頒獎禮。《香港01》以「宏福苑大火突發報道及追蹤調查」，獲得「專業組平面類社會價值獎」。駐台灣記者劉燕婷代表香港採訪的新聞團隊領獎。

由TVBS信望愛永續基金會主辦的「全球華文永續報導獎」自2017年設立，世新大學及聯合報系永續工作室協辦。獎項以建設性新聞學為方法，鼓勵報道不只指出問題，也把問題如何發生、影響了誰，以及下一步可以怎麼走，說得更清楚。

今年是第十屆，以「智領國際，共築永續；十載初心，守護真實」為年度精神，收到來自台灣、香港、中國大陸、澳洲、馬來西亞等地區的傳媒機構共774件參賽作品。《香港01》脫穎而出，獲得「專業組平面類社會價值獎」，是唯一獲獎的香港傳媒。

今年「社會價值獎」特別以聯合國永續發展目標「永續城市與社區」為獎勵主題。永續不只是減碳、生態或環境保護，也關乎人每天如何居住、移動、工作、受教育與相互照顧；從農村到城市、離島到災區，一個地方能否讓不同處境的人安身生活、保有尊嚴，都是永續的一部份。

《香港01》往屆亦多次獲得或入圍「全球華文永續報導獎」。

完整入圍及得獎名單：

https://www.newsaward.org/News/details/189?page=1

頒獎禮直播重溫：

https://www.youtube.com/live/sUGAUH9Wot0