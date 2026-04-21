道富2025年亞太區金融機構新聞獎　《香港01》財經組奪三大獎

道富集團主辦的「2025年道富集團亞太區機構傳媒新聞獎」得獎名單今日（21日）揭曉，《香港01》財經組共奪三獎。其中黃文琪奪得「年度新聞工作者獎 – 投資組別（中文）」大獎；鄭文玥奪得「年度新聞工作者獎–數據、科技及人工智能組別（中文）」大獎；李煥好則奪得「最佳新晉記者獎（中文）」（大獎）。



「年度新聞工作者獎 – 投資組別（中文）」大獎

近年香港資本市場最關注的議題包括虛擬資產及機械人。黃文琪及鄭文玥分別撰寫與穩定幣及機械人的專題報道，就有關議題進行深入探討。黃文琪的系列專題﹕《穩定幣終極三問》，探討穩定幣有何特別，如何燃起穩定幣熱潮，以及穩定幣該往何方發展這三大方向。同時亦有討論香港若引入穩定幣，會否影響聯繫匯率制度，及一旦發生「擠提」等情況，對香港金融系統穩定的風險。

黃文琪（圖右）表示，今次報道我用常見的『哲學三問』從微觀原理到產業再到宏觀政策解構穩定幣，希望以「貼地」方式以表達財經議題。圖左為頒獎嘉賓，香港金融發展局（FSDC）行政總監區景麟。（相片由大會提供）

記者黃文琪表示﹕「今次報道我用常見的『哲學三問』從微觀原理到產業再到宏觀政策解構穩定幣，並輔以多方專家訪談，讀者能夠由淺入深地理解複雜議題。我希望證明，財經議題不一定好深奧，同樣可以用『貼地』的方式去表達，令更多人走進數字金融的世界。」

「年度新聞工作者獎–數據、科技及人工智能組別（中文）」大獎

至於有關內地機械人產業的發展，鄭文玥先以2025年初由內地國產AI大模型DeepSeek的橫空出世，以及由宇樹科技製作的機械人，登上春晚表演兩大現象說起，先後探討有關現象突然在2025年爆發，以及為何業界對具身機械人高度重視的原因。同時亦有比較各國在發展機械人產業上，著重點不同的原因。除論及內地及日本等多地發展機械人產業的經驗及趨勢外，亦有探討香港企業進軍有關產業時，如何揚長避短，有港企更希望借助香港資本市場，進行上市及物色併購機會，反映出香港資本市場近年的改革，協助硬科技產業解決融資問題，及讓企業得以壯大。

鄭文玥（圖右）表示﹕「如果未來某天，機械人真的有了獨立意志，請一定記得來找這位人類記者做朋友，這組報道，這個獎，就是信物。」圖左為頒獎嘉賓，The LaunchPad.Biz創辦人兼行政總裁區建華。（相片由大會提供）

記者鄭文玥表示﹕「我至今也不知道機械人的未來，是精明交易的財富密碼，還是科學瘋子的一夢黃粱。唯一確定的是，曾經有位人類記者，她真心想了解機械人的故事，觸摸他們的心跳與骨骼，和他們聊生死和愛，那是她與許多泛泛之交的人類都不會做的事情。感謝這組專題裡的每一位機械人朋友，和他或她的創造者，如果未來某天，機械人真的有了獨立意志，請一定記得來找這位人類記者做朋友，這組報道，這個獎，就是信物。」

「最佳新晉記者獎（中文）」（大獎）

近年AI大模型發展可謂一日千里，並且在不同行業廣泛應用，新聞行業也不例外，也為製作新聞的流程添上新風。而YouTube等平台的出現，更豐富了新聞傳播的手法。

在《賣盤袋21億變蟹貨悲歌？投資磚頭蝕七千萬 譚仔家族笑住喊｜01樓市燈神》視頻，剛奪得最佳新晉記者的李煥好，以譚仔創辦人家族出售「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥」品牌，套現21億元轉戰物業市場作為切入點，再探討收購兩個品牌的日資企業東利多，如何透過讓「譚仔三哥」及「譚仔雲南米線」經歷上市及私有化的過程，玩轉資本市場。視頻所需要的知識覆蓋金融及地產知識之餘，最重要的是，因而傳播平台性質，憑著較輕鬆及幽默的筆觸，將生硬的財金及地產知識，變成一般讀者也感共鳴的作品。

李煥好（圖右）表示，會以獎項作為起點，未來會繼續在平凡的日常中挖掘真相，書寫更多有溫度與深度的商業故事。圖左為頒獎嘉賓，The LaunchPad.Biz創辦人兼行政總裁區建華（相片由大會提供）

記者李煥好表示，入行不久便獲得「最佳新晉記者獎」，對其意義重大。「在撰寫譚仔米線這篇報道時，我選擇避開大眾熟悉的飲食視角，改由商業維度切入，用風趣輕鬆的語氣去探討譚仔家族賣盤後的策略佈局，及收購方東利多集團之經營現況。這段歷程讓我深刻體會到『商業無絕對』，在瞬息萬變的經濟環境中，無論是經營實業或投資磚頭都難有必然的避風港。這份獎項是起點，未來我會繼續在平凡的日常中挖掘真相，書寫更多有溫度與深度的商業故事。」

由道富集團主辦的道富2025亞太區金融機構新聞獎，今日公布得獎結果。（相片由大會提供）

首席評審︰優秀作品涵蓋多個複雜議題

道富亞太區金融機構新聞獎得獎名借鑒自2002年起在倫敦舉辦道富金融機構新聞獎的長久成功經驗，於2012年正式推展至亞太區。今年的獲獎文章均由獨立評審團根據文章風格、內容、準確性和時效性選出。評審團由七名來自不同行業的專家組成，主席由彭博新聞社前高級撰稿人兼亞洲記者，現為獨立撰稿人及製作人的William Mellor擔任。

首席評審William Mellor表示：「今年的參賽作品整體質素更進一步，展現出卓越的新聞報道能力。參賽新聞作品題材多元且水準甚高，令評審工作既充實亦具挑戰性。我們所審閱的優秀作品涵蓋多個複雜議題，提供清晰且具參考價值的觀點。此等獎項彰顯高質素新聞在協助金融界保持資訊流通及積極參與方面，擔當不可或缺的角色。」