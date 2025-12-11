宏福苑大火01追蹤｜危險物料、層層造假　多次錯失挽救悲劇機會

大埔宏福苑五級火造成過百人死亡的火災，政府將成立「獨立委員會」去審視相關問題，但未有時間表。大火過去兩個星期，《香港01》檢視多個漏洞，發現從封窗發泡膠、棚網物料、走火後樓梯開洞，到報告造假、大維修法團爭議，發現層層有問題，多處造假。

其中令火災迅速蔓延和擴大的發泡膠，原來宏福苑居民早於2024年7月至9月已多次質疑，實測燃燒亦發現有問題，要求更換發泡膠卻遭承建商反咬要求賠償，房屋署獨立審查組巡查過地盤無提出過質疑，最終居民無法阻止珍視的家被極度易燃的發泡膠包圍。諷刺的是，政府亦在公屋工程中講明封窗物料要防火板，但偏偏在私人大維修中，監管部門無人「認頭」。連同其他違規作業、造假報告、魚目混珠，錯過了一次又一次挽救悲劇的機會。

居屋屋苑宏福苑於1983年入伙，2016年收到強制驗樓令，到2020年開啟大維修的漫長歷程，招標過程已鬧出種種爭議，最終工程費用是3.3億元，平均每戶要付16至18萬元。居民不滿原法團，最終在2024年9月6日改選推翻，但舊法團簽的合約已無法推翻，此時整個屋苑已搭滿棚架。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，路透社攝影記者拍攝71歲的黃伯在災場悲痛吶喊，他的妻子仍在火場，最終不幸離世。相片被各大傳媒採用，黃伯兒子事後接受訪問，指父親早已察覺發泡膠有危險，私下更換防火物料，但無法阻止悲劇。（Tyrone Siu / 路透社）

發泡膠燒爆玻璃窗

工程伯伯早察覺問題救不到妻子

宏福苑大維修用發泡膠封窗，火災時發泡膠被燒着後，持續焚燒，熱力燒爆玻璃窗，火勢從室外蔓延至單位內，是火場迅速擴大、變成一發不可收拾的原因之一。

大火後路透社拍攝到71歲的居民黃伯悲痛吶喊的相片，震撼全球，黃伯的妻子當時還在大廈內，最終未能逃生。他的兒子接受訪問時說，爸爸工程判頭，早已對大維修的物料有憂慮，拆走封窗的發泡膠，自行改裝防火膠板，又定期向窗外的棚網淋水，可惜無論做了什麼，都改變不到悲劇發生。

記者實測：一點就着 持續焚燒

有居民向《香港01》提供火災後，跌落災場附近的封窗發泡膠，一塊約73乘35厘米，厚約2厘米。記者𠝹出當中7乘16厘米，點火實測，發現一點就着，火勢迅速擴大，並持續焚燒4分37秒。

其實早於2024年宏福苑開始封窗時，居民就已經關注物料是否防火，實測過發現燒得着，多次反映意見，被承建商駁回；政府亦在公屋工程中講明封窗物料要防火板，但非公營的維修，卻無一個政府部門「認頭」監管。

2024年7月19日，宏福苑召開大維修工程解說會，承建商「宏業建築」的代表，向居民解說，會用發泡膠來封窗，但無解釋是否防火。（宏福苑法團網站）

2024年7月

交代用發泡膠封窗 無解釋是否防火

「你們的玻璃，會用『呢一隻物料』（這一種物料）來封住，不透光⋯⋯不過你們放心，我們不會貼着窗框，我們會讓你開到一點窗。」——2024年7月19日，宏福苑召開大維修工程解說會，承建商「宏業建築」的代表，向居民解說，會用發泡膠來封窗，但無解釋是否防火。

2024年9月，大埔宏福苑第一批封窗發泡膠送抵屋苑，包裝顯示聲稱是德國牌子「塔普菲」的「CO2生態健康地暖板」。該德國公司正確拼寫是「TAPFER」，包裝印錯成為「TAPEER」。（宏福苑居民提供）

大埔宏福苑第二批運抵工地的發泡膠板，是「武漢漢塑新材料有限公司」生產的「擠塑保温板（XPS）」，現場相片的合格證書顯示，符合的中國標準包括阻燃性。（宏福苑居民提供）

2024年9月運抵屋苑

德國牌子串錯字 生產商、是否防火成疑

同年9月6日法團改選，之後封窗膠板陸續送抵屋苑。有居民向《香港01》記者提供兩批發泡膠板運抵工地的相片。第一批的包裝顯示聲稱是德國牌子「塔普菲」的「CO2生態健康地暖板」。該德國公司正確拼寫是「TAPFER」，產品印的網址都是這個，但包裝大字品牌名就印錯成為「TAPEER」。記者多次打電話查詢，都無人接聽，網上亦無這批產品的防火、產地等任何資料。

而第二批運抵工地的發泡膠板，是「武漢漢塑新材料有限公司」生產的「擠塑保温板（XPS）」，現場相片的合格證書顯示，符合的中國標準包括阻燃性。

2024年9月13日，大埔宏福苑居民實測第一批封窗發泡膠，證實燒得着，但上載fb群組後，得不到承建商、政府部門的關注。（宏福苑居民交流群組facebook）

2024年9月13日

居民證實燒得着 上載fb政府無關注

9月13日有居民實測封窗膠板，就是上述第一批「TAPFER」印錯成「TAPEER」的板。這些板是可以燒得着，懷疑是易燃物，並將相片上載至facebook群組，多名居民討論及表達擔憂，但並無引起政府部門關注。

2024年9月16日，新法團成員與「宏業」開會，宏業代表解釋封窗物料是安全的，又提供煙頭測試的影片。（宏福苑居民交流群組facebook）

2024年9月16日

承辦商播片證安全 若更換將向居民索償

到9月16日，新法團成員與「宏業」開會，宏業代表解釋封窗物料是安全的，又有煙頭測試的影片。居民同月有向新法團反映發泡膠板的防火問題，向承建商「宏業』、顧問公司「鴻毅」要求更換物料，但鴻毅說發泡膠無問題，宏業更指已經買料，是舊法團通過的，要即時換就要先賠償。居民最終妥協，改為用完第一批已購買的發泡膠後，改用較耐燃的「瓦通膠板」。

到了10月2日，宏業向住戶發通告，指出會用「foam board」封窗，但無列明防火規格。

2024年10月2日，宏業向住戶發通告，指出會用「foam board」封窗，但無列明防火規格。（宏福苑法團網站）

公屋封窗 必須用防火板

居屋有無要求？巡查為何無發現？房屋署無答

現行的建築、防火守則，並無規管封窗物料是否防火，但政府自身的工程就有關注這一點。政府2025年起分階段在64個公共屋邨，用防火板圍封舊式公屋面向走廊的百葉窗，房屋局局長何永賢在2024年11月書面回覆立法會議員質詢，指房屋署研究及與屋宇署、消防處磋商後，敲定以防火板圍封。

屋宇署負責私人樓的工程監督，宏福苑是居屋，由房屋署獨立審查組負責，該組在2025年9月超強颱風樺加沙吹襲後，曾到宏福苑視察。但有無發現發泡膠的防火問題呢？房屋署無回答。

2025年11月27日，大埔宏福苑五級火仍未救熄，有居民向記者展示，家中窗戶被封發泡膠的情況。（鄭子峰攝）

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火，從廣福邨平台望向宏福苑，有多幢大廈一齊燒，部份棚網脫落，部份則留在竹棚上。（夏家朗攝）

棚網阻燃性成疑 01揭發多份內地報告造假

棚網的阻燃性有問題，亦可能是宏福苑大火蔓延的原因，棚網阻燃不達標，火就會連環燒，飄落的火種更會點燃其他物料。大火後不少正在做大維修的屋苑，紛紛貼出棚網合格報告。

但《香港01》率先發現這些內地報告大部份是造假的，例如濱州檢查機構的報告無法查詢，北京檢測機構2019年早已改名，但2025年的報告還在用舊名，職員斬釘截鐵說，香港的這些報告「百分百是假」。淘寶上亦有造假的檢查證書，連同假的查核網站出售。

2025年11月27日黃昏，大埔宏福苑五級大火燒了超過28個小時仍未救熄，有單位仍然火光熊熊。（梁鵬威攝）

政府改口 12月3日終發全港「下架令」

保安局局長鄧炳強11月28日說，初步化驗宏福苑的棚網合格，但12月1日就改口說，承建商規避檢查而魚目混珠，在棚腳用合格的產品，其他地方就用非阻燃的棚網。

最終政府12月3日發出「下架令」，全港大約200多座大廈的棚網，要在12月6日前全部下架。在棚架上工作，一定要有棚網，保護工人及防止物件跌出來，下架令變相令全部棚架作業停工。

《香港01》亦將幾個屋苑的棚網拿到香港標準及檢定中心（STC）化驗，宏福苑的樣本是附近檢獲的，其他屋苑居民提供的樣本則都是棚腳剪下的，化驗結果是全部符合英國標準。

大埔宏福苑居民2024年9月向勞工處查詢棚網安全，勞工處指法例無標準、維修不需要明火，所以風險相對低。（宏福苑居民交流群組facebook）

2024年9月查詢棚網安全

勞工處：無標準、維修不需要明火

其實宏福苑的居民，亦一早關注棚網的安全，2024年9月有居民向勞工處查詢，10月勞工處回覆，指法例沒有涵蓋關於棚網式任何物料的阻燃標準，又認為大維修不需在竹棚上有熱工序、用明火或易燃物品，故「棚網發生火災的風險相對為低」，但有提醒承辦商做好防火措施。

大火發生後，勞工及福利局局長孫玉菡指有關回覆「不理想」。

法例無棚網阻燃標準

現行的法例的確沒有列明棚網的標準，列出的要求的只有部門發出的守則和指引。

無論是屋宇署的《建築物拆卸作業守則2004》、《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考》APP-70、《註冊承建商作業備考》、《竹棚架設計及搭建指引》，還是勞工處的《竹棚架工作安全守則》，用的字眼都是棚網「應具備適當的阻燃特性」。

只有屋宇署的《2011年建築物消防安全守則》使用「必須」的字眼。不過，阻燃性應參考什麼標準，這些守則一概無寫。

2023年3月海員之家四級火 首次列中英美標準

2025年10月華懋大廈三級火 新增檢控阻嚇

2023年3月，尖沙咀海員之家地盤四級火後，屋宇署首次向工程業界發出通函，列出棚網要符合中國、英國或美國的標準。

2025年10月18日，中環華懋大廈外牆棚架三級火後，屋宇署再發通函，新增一段指，若棚網阻燃性不足署方會根據《建築物條例》向有關人士採取行動，包括提出檢控及紀律處分。

有多年建築安全用品銷售經驗的麥偉強指，目前已取來較高規格的棚網樣版，並會在香港找獨立檢測中心檢驗，確保其阻燃性達到要求。（楊婉婷攝）

棚網賣家：買家覺得阻燃不重要

宏福苑大火後，阻燃棚網全港缺貨。賣了建築安全用品40年的供應商負責人麥偉強說，「溝網」並非新鮮事，「你覺得阻燃唔係重要性，發生呢啲嘢，你間公司殺人放火無分別。」

他說這十幾年客人全是講價錢，沒有理會質量，明知貨物的到期日，是超出使用壽命的未來日子，也可以接受，「他們都覺得沒有問題，看起來有標準、有張好像證書的東西，那就可以了。」

2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

密封窗變開洞木窗 致室外濃煙迅速湧入

不少成功逃生的居民都說，走火後樓梯很快就佈滿濃煙，甚至有人受不了，冒險搭電梯逃生。大火救熄後，記者拍攝逃生後樓梯，發現每隔約六層，用作阻擋濃煙從外攻入的密封窗，被改成用木板遮蓋，更被開洞和加鎖。

宏福苑大維修工人阿明（化名）說，木板窗實為「生口」，供負責外牆維修的工人，出入室內外棚架位置。

火災發生前，宏福苑宏昌閣部分後樓梯的窗戶，已更換成新的密封窗。（受訪者提供）

開生口有無違規？

消防處：非管轄範圍 屋宇署：不回應

香港工程師學會消防分部前主席羅淦昌說，這個做法極不恰當，「因為當棚一燒着，煙便會由活動門湧入逃生樓梯，導致煙霧瀰漫，甚至會有人因此灼傷或窒息。」他說假若大廈沒有其他地方方便做「活門」，一定要在後樓梯的話，門一定要裝常關門骹，就算工人忘記關門亦會自動關，物料亦必須是防火板。

走火樓梯「開生口」不防煙有無問題呢？屬於哪個部門管轄？消防處則口頭回覆，密封窗的物料非其管轄範圍；屋宇署就查詢不作回應。

有宏福苑居民在大火前的大維修期間，拍攝到工人在棚架上吸煙。（Threads @jackyyy0728）

前保安主任曾睹工人吸煙

上報火警系統遭違規關閉不獲受理

火警後，警方、廉政公署拘捕維修工程承辦商、顧問公司、消防裝置承辦商等共21人，罪名分別為涉嫌誤殺、調查是否涉及貪污、以虛假陳述向消防處訛稱在工程期間不會關掉警鐘等。

不少逃出生天的居民均表示，火警期間沒有聽到警鐘聲，多段閉路電視影片亦顯示，居民打爛火警鐘掣玻璃後，警鐘都無響。最近一次年檢是2025年3月，結果是消防設備符合規定，消防處處長楊恩健在災後說，確認消防系統不能操作。

宏福苑前保安主任黃先生接受《香港01》訪問表示，入職首天已發現屋苑的火警系統被關閉，多次向公司上報做法違規，但不獲受理跟進。他曾多次目睹維修工人使用後門的走火通道出入，估計物管公司為了方便他們而關閉系統。

