宏福苑大火01追蹤｜逐格分析煙囪效應　警鐘失效亦無緊急呼籲撤離

大埔宏福苑五級火死傷枕籍，截至12月9日，當局公布證實160人死亡，6人失蹤。宏福苑全部八幢大廈，一齊搭棚做大維修，最終七幢一齊焚燒，成為香港70年來最嚴重的火災。《香港01》分析當日火災的多段影片，包括宏昌閣最先起火的位置，以及另外幾幢樓，都曾經有火勢突然在半分鐘內從低層燒至通頂。消防工程師分析，或是圍封導致大廈外牆與棚架之間，形成煙囪效應。

火警當日有七幢的警鐘無響，有成功逃生的居民說，以為燒不到自己那一幢所以不走，朋友多次打電話催促才逃過一劫。據了解，消防有疏散居民，但一般不會逐家逐戶拍門，最先起火的兩幢樓出入口被大火堵塞。但無火警鐘，樓下喇叭廣播、手機「緊急警示」系統、傳媒呼籲撤離，又是否能做到呢？

【宏福苑大火01追蹤系列之二】



【大埔宏福苑火災・專頁】

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，市民拍攝到最初起火一刻。（Striking_biking / Threads）

14:51 宏昌閣1樓起火

2025年11月26日星期四，天文台指，香港受乾燥東北季候風影響，整體雲量較少，大埔區相對濕度只有43%，紅色火災危險警告生效，日間非常乾燥。

當日下午2點51分，消防接報，大埔宏福苑宏昌閣的棚網起火。

14:58 已燒通頂

有市民在元洲仔里對出，拍攝到剛剛起火時的片段，約下午2點51分，F座宏昌閣棚網起火。對比Google街景圖，火頭最初的位置是1樓之間的平台。

下午2點57分，火勢已經燒到上4樓，此時首批消防員已到場，再過多大約一分鐘，就已經燒通頂。

15:10 一片火海

大約3點10分拍攝影片所見，火勢已經非常猛烈，不斷有竹枝從高空掉下，濃煙密佈。最初起火的宏昌閣地面和1樓位置，已經變成一片火海，看不到大廈本身。

大埔宏福苑五級大火，相信最初起火的位置，就是宏昌閣1樓平台。圖為該處2024年3月的Google街景圖。（Google Map）

消防處長內媒訪問：初步確定起火位置

消防處處長楊恩健接受內地傳媒聯合採訪時表示，看了現場紀錄，以及消防同事到場時的判斷，初步確立宏昌閣1樓中間的棚架，就是起火位置，但還要深入調查，用電腦建立一比一模型做火警模擬。

逃生工人：短時間內火光沖天

起火時在宏昌閣天台工作的分判商工人阿明（化名），對《香港01》記者說，工作途中突然斷電，抬頭望已經看到黑煙，跑到後樓梯逃生。但梯間的濃煙亦很大，他跑到14樓頂不順，冒險搭電梯落地面。他翻查手機拍攝的相片時間，大約下午2點52分開始逃生，59分逃出宏昌閣，此時已有消防車到場，到3點10分已經火光沖天。

大埔宏福苑五級大火，有成功逃生的宏昌閣中層居民，上載家門閉路電視影片截圖，顯示起火不久走廊、逃生後樓梯已有濃煙，3點後濃煙遮蓋鏡頭。（宏福苑居民交流群組facebook）

15:00 後樓梯、走廊濃煙全遮蓋閉路電視

災後曝光的宏昌閣中層住戶閉路電視片段看到，下午2點53分走廊已經有煙，打開後樓梯已經看到白煙向上升，居民到鄰居家隨即拍門、按下火警鐘，但火警鐘沒有響。這位居民和鄰居最終亦搭電梯逃生。到下午3點，走廊的濃煙已經完全遮蓋閉路電視鏡頭。

2025年11月26日，大埔宏福苑大火，消防員何偉豪送院時有燒傷、燻黑，之後不治殉職。（左朗星攝）

15:30消防員失聯

16:01救出 送院後不治殉職

消防處簡報中表示，2點51分接報宏福苑有一級火，5分鐘內到底現場後，發現棚架起火，並有蔓延到單位內。消防在下午3點02分將火警升為三級，3點34升為四級，求助個案仍然增加，火勢仍然持續，6點22分升為五級。

在大火中殉職的37歲消防員何偉豪，下午3點01分到場，約3點半失去聯絡，隊員在4點01分，於宏昌閣電梯對出的空地找到他，他當時臉部有燒傷和燻黑，送院搶救後不治。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火警。下午約16:01，C座宏新閣火勢突然加大，一分鐘內火光沖天。（林振華攝）

16:01、16:12

宏新閣、宏道閣 一分鐘內火光沖天

《香港01》記者在下午3點多抵達現場，翻查直播的片段，到下午約4點，最先起火的F座宏昌閣、相鄰的E座宏泰閣已經被濃煙包圍；D座宏建閣、C座宏新閣都有單位起火。

約下午4點01分，宏新閣的火勢突然加大，一分鐘內火光沖天。

約下午4點12分，B座宏道閣亦冒出大量黑煙，亦在一分鐘內火光沖天，綠色棚網迅速焚毀。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級火警。下午約16:12，B座宏道火勢突然加大，一分鐘內火光沖天。（林振華攝）

17:00 七幢齊燒、單位內火光熊熊

約下午5點，宏福苑八幢大廈中，已有七幢起火，火勢從外牆棚架，燒到入單位內，近鏡鏡頭看到，多個單位內火光熊熊。到晚上6點入夜後，更能看到火勢非常大。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，入夜後看到屋苑被火焰吞噬。（羅日昇攝）

焚燒43小時終救熄 石油氣管道未見損壞

大火最終燒了兩晚通宵，曾經有單位死灰復燃，經過43小時，在11月28日早上10點18分才大致撲熄。

由消防處牽頭的跨部門調查專組聯同機電工程署人員，在初步確認的起火位置調查外牆的石油氣管道，並未有發現有損壞。

宏福苑宏昌閣平面圖，起火位置相信時4號、5號單位之間，若加上棚網圍封，容易形成煙囪效應。（房委會文件）

棚架圍封不相連單位 形成煙囪效應

《香港01》整理多段影片，記錄到在宏昌閣（F座）、宏新閣（C座）、宏道閣（B座），都有突然在一分鐘內火光沖天。

發生的位置，都是兩個不相連的單位，本來是面向馬路，但加上棚架和棚網的封閉，就形成煙囪效應，熱煙會迅速沿管道向上攀升，將毒氣和高溫擴散到樓層，燒着棚網、封窗發泡膠，發泡膠極度易燃，燒爆窗戶玻璃後，令火勢蔓延到單位內。

香港工程師學會消防分部前主席羅淦昌分析，起火位置面向海邊，風吹過來就好容易加大火勢，「1996年嘉利大廈大火，在電梯槽正正有煙囪效應，火及煙很快便升上高層，散到不同層數，令很多人找不到路逃生。」

2025年11月27日，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，日間有傷者被救出。（梁鵬威攝）

27日18:45 救出最後一名生還者

從26日下午起火後，到27日、28日，不斷有市民向消防、警方和傳媒求助尋親，表示有住在宏福苑內的居民失去聯絡。有市民表示，無法逃生的家人起初仍能保持聯絡，但之後電話、短訊都斷聯。

參與救火的消防員接受內媒訪問時表示，有傷者在宏昌閣從火海中衝出來，皮膚大面積燒傷，亦有傷者在天台等待救援。消防亦逐層滅火，完成一層就向上推進，搜索和救出生還者。根據公布，最後一個生還者在27日下午6點45分，在B座宏道閣16樓梯間救出。

大火救熄後，消防開始逐個單位爆門，確認有無生還者，之後警方災難遇害者辨認組（DVIU）警員進場辨認遺體。

截至12月9日的數字，大火共造成160人死亡、至少79人受傷，6人仍然失蹤；死者包括一名殉職的消防員，以及到宏福苑工作的工人。按樓宇分布，第二幢起火的宏泰閣人數最多，有82人罹難，其次是最先起火的宏昌閣。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，當晚居民在社區會堂暫避。（夏家朗攝）

後起火座數居民以為無事 個半鐘後才走

逃生的居民均表示，事發時聽不到火警鐘；由於大廈正在大維修，所有窗戶都被發泡膠封閉，無法看到窗外的情況。

73歲獨居在G座宏盛閣的居民告訴記者，火災當日下午3點多，收到朋友電話告知宏福苑着火，但他覺得並非自己那一幢，亦無人叫撤離，所以並無離開。直至下午4點半，不斷有朋友打電話提醒，才離開單位，逃過一劫。

2025年11月26日，大埔宏福苑五級大火，當晚有居民焦急等待。（夏家朗攝）

據了解不會逐家逐戶拍門 部份出入口被大火堵塞

為何火災已經蔓延至整個屋苑，後來起火的大廈無人叫撤離呢？

大火第一晚消防處簡報指，出動了22隊搜救疏散隊。據了解，消防人員一定有在七幢起火的大樓疏散，部份居民由消防員帶離火場，但一般不會逐家逐戶拍門，現場要先控制火勢、救火救急為主。其中最嚴重的宏昌閣和宏泰閣，大火已經堵塞出入口，無法進入。

警務處公共關係部指，警方於11月26日到達火警現場後，隨即設立指揮中心，動員超過1,000名警務人員協調居民疏散、救援及緊急支援的工作，亦在現場及附近一帶指揮交通，實施封路、交通管制及改道措施，以協助現場救援工作。

政府新聞處2021年宣傳片介紹「緊急警示」系統，內容講及颱風後路面有危險。（政府新聞處）

無喇叭廣播、無用1.5億緊急警示系統

有沒有更多方法疏散、呼籲居民撤離呢？例如警方或消防有無可能在樓下用喇叭廣播？透過傳媒呼籲？或者用手機的「緊急警示」系統？

緊急警示系統，花了1.5億元公帑建立，表明會在「以在極端天氣、嚴重的公共安全和衞生事故等緊急情況下」，發出有迫切性的公告及訊息，但至今只在2022年3月發過一次，提醒市民伊利沙伯醫院會作為新冠定點醫院。

2022年3月9日下午近6時，大批市民手機收到「緊急警示」。（手機截圖）

宏福苑大火01追蹤｜逐格分析煙囪效應 警鐘失效亦無緊急呼籲撤離

【大埔宏福苑火災・專頁】