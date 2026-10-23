蔡天鳳案｜重溫證人供詞　鄺球租龍尾村稱退休　盤骨分裂脊骨被鋸

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（22日）在高等法院續審。曾向鄺港智出售名錶的錶行職員繼續出庭作供，披露鄺球曾到其店舖強行搶走十多萬元支票；涉案大埔龍尾村村屋業主亦出庭作供，指鄺球簽約時稱租屋作「退休」之用，並特別查問屋內有否安裝閉路電視；政府化驗所高級化驗師則供述，蔡天鳳被截斷的盤骨成功拼合，其脊骨上的切割痕跡與涉案同款電鋸吻合。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並於同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑與鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤。(網上圖片)

錶行職員：鄺港智為人容易相處、沒有攻擊性

「貴族鐘錶」職員陳亮恒昨日供稱，鄺港智在其公司購買名錶，由蔡天鳳戶口31次轉帳合共2,615萬多元。鄺港智亦有向其公司售錶。陳今日繼續作供，接受代表鄺港智的大律師安華暉（Andrew Raffell）盤問。陳同意，現存文件並未完全顯示其公司與鄺之間的所有手錶交易紀錄。

辯方問及一項沒有發票的紀錄，指該店於2021年曾轉帳600萬元至蔡天鳳戶口，質疑該筆款項是否預支予蔡天鳳再轉交張燕花。陳否認，澄清是鄺港智向其公司出售手錶，並指示將賣錶款項轉帳至蔡的戶口，故該筆款項是貨款而非預支。陳指出，鄺港智選購手錶後由蔡天鳳戶口轉帳，他起初並不知道蔡是何人，蔡亦從未就任何付款向錶行查詢。

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

辯方指，鄺港智亦向陳的公司售錶，明顯其公司不是鄺獲得手錶的唯一途徑，陳同意，但他不清楚鄺從何處購得手錶。對於辯方指在內地向富裕人士轉售名錶能賺錢，陳表示不清楚。

辯方續出示兩張2022年9月的發票，指鄺港智曾表示蔡母張燕花的姐妹或其朋友有意到店買錶。陳表示當時自己不在港，由同事接待，不知何人到訪；法官追問鄺港智有否向陳提及此事，陳確認沒有。

陳在盤問下承認，多年來均視鄺港智為好顧客，也是手錶來源。辯方問二人是否屬好朋友，陳指雙方是生意買賣關係，但承認鄺曾到訪其住所，為人容易相處、沒有攻擊性，雙方會通電話聊天，關係不止於工作。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

鄺球搶走十餘萬支票：Alex係我個仔嚟㗎

辯方提及，陳於2020年底或2021年初曾協助鄺港智繳付加多利山單位的管理費，鄺球其後上門取支票。陳回應指，鄺球當時前來拿取一張10多萬元支票，款項和管理費有關。

辯方指出，陳與鄺球見面時，因鄺球發脾氣而對他有負面評價，遂向鄺港智投訴鄺球態度兇惡和有敵意。陳起初稱不記得事件，及後憶述鄺球到其公司取票，由接待處職員接待。陳本打算先致電鄺港智確認，卻被鄺球一手搶走支票，並稱：「攞嚟啦，Alex係我個仔嚟㗎」。陳同意事後或有向鄺港智投訴鄺球態度兇惡。

辯方指出，陳曾有意購買珠寶，鄺港智替其聯絡蔡天鳳，讓陳以八折優惠購買卡地亞（Cartier）珠寶；陳確認確有其事，且不止一次發生，當時他均是聯絡鄺處理。陳亦同意鄺港智有時會指示其客人直接轉帳數十萬元至錶行公司，鄺亦曾向錶行出售一隻價值1,050萬元的手錶。

蔡天鳳。（Abby Choi IG)

錶行職員：鄺港智精明格價 曾當鄺是朋友

在控方覆問下，陳形容鄺港智是精明的消費者，會向其他錶行格價。控方問鄺港智買錶時是否如同到超市購物般先格價，陳回應：「會，絕對會」。若鄺稱其他錶行較便宜，陳會略為下調售價，幅度視乎原價而定。例如10萬元手錶減約2,000元，逾百萬元手錶則減約8,000元。被問及與鄺的私交，陳稱「我有當過佢係朋友」，但形容只是「正常朋友」，並無社交聯繫。

關於代繳管理費一事，陳補充鄺港智當時致電稱情況「好緊急」，需要開出一張支票予物業管理公司以繳付半年管理費；由於鄺當時在錶行戶口內有20多萬元餘款，故替其開票。至於該隻售價1,050萬元的名錶，陳指是理查德·米爾（Richard Mille），錶行以現金支付部份款項，餘款則按鄺指示轉帳至蔡天鳳的戶口。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

龍尾村村屋業主：鄺球稱租屋退休 查問屋內有無裝CCTV

案發的涉案大埔汀角路龍尾村56B號地下單位業主許欣欣供稱，她於2019年繼承亡母的涉案單位並出租。2023年1月27日她接獲地產經紀電話指有人想租樓，至2月2日收到「鄺先生」支付的1萬元訂金。

許於2月5日在單位內與鄺球簽約、展示電器及講解租約條款。許表示當時已備妥石油氣，並提醒需要預約送氣；同時提醒單位外不能停車否則會被抄牌，但許同意即使知會租客會被抄牌，通常仍會在屋外泊車。鄺球當日以2萬元現金支付上期按金並取得鑰匙。

簽約後許與鄺球閒聊，鄺球聲稱兒子、媳婦及孫兒由澳洲回港，鄺球夫婦原本居住的旺角單位地方狹小但方便上班上學，故打算讓兒媳居住，自己夫婦則搬到龍尾村。鄺球又稱夫婦年紀漸大，故「租遠少少愛嚟退休」，貪圖龍尾村環境舒適。許提到單位外沒有圍欄，曾向鄺球表示可自行安裝閉路電視以免車輛撞到石壆，鄺球隨即問及屋內有沒有安裝閉路電視，許回答沒有。

龍尾村涉案單位業主許欣欣。(朱棨新攝)

代表鄺球的大律師戴偉奧盤問時，問及鄺球曾否問過裝修事宜，許表示沒有印象，但記得曾提及在屋內鑽孔需事先通知；至於辯方問及有否提過龍尾村會水浸，許表示沒有印象。辯方指出龍尾村陳氏祠堂外設有警員簽到簿（記事冊）代表警方會巡邏，許表示不知情。

許續稱，鄺球曾提供一個「鄺太」的電話號碼以便傳送電費單，許指自己事後看新聞才得知該號碼屬於其情婦。暫委法官祁彥輝隨即提醒許，不得以閱讀過的相關新聞內容供述或在庭上提及未經證實的資訊。

政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士發現屍塊中的兩截盤骨能拼在一起。(朱棨新攝)

高級化驗師：死者截斷盤骨成功拼合

控方下午傳召政府化驗所高級化驗師譚卓寧博士作供。譚負責檢驗涉案村屋單位撿獲的兩個大膠箱作對照測試，並就人體殘肢進行法證檢驗。

主控郭莎樂問及蔡天鳳藏於雪櫃的一對雙腿是否連著盤骨，譚表示不知道。譚指出，法醫其後在殮房將蔡天鳳的盤骨交給他，盤骨當時斷開兩截，譚即場嘗試拼合，結果成功將兩截盤骨重新拼在一起。

脊骨肌肉已被移除 切割痕跡吻合電鋸

譚指出，盤骨上方連著一截長約5厘米的脊骨，大部分肌肉已被移除，「好少肉黐住」。譚檢驗殘肢的目的是尋找特徵進行工具痕跡分析，最終在脊骨上方發現一處相信由切割造成的工具痕跡。

譚利用警方提供的同款工具進行實驗對照，包括1把電鋸和3把手鋸，在牛尾骨進行實驗。實驗結果顯示，以電鋸在牛尾骨切割造成的痕跡，與蔡天鳳脊骨上的工具痕跡吻合。譚相信蔡脊骨上的痕跡有可能由電鋸造成，即現場撿獲的兩把電鋸其中一把，或由其他尺寸與功能相若的電鋸所造成。

【蔡天鳳案・專頁】

各證人供詞一文看清

譚澤均作供一文看清

譚方駿作供一文看清

蔡母作供一文看清