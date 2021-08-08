新冠肺炎・8.8｜再有已打疫苗人士抵港時確診　預約打針人數暴跌

本港周日（8日）新增2宗新冠肺炎輸入個案，患者由美國及日本抵港，其中來自美國的患者已於4月成接種兩劑新冠疫苗。



澳門全民檢測合共716,251人完成核酸檢測，所有樣本檢測結果結果呈陰性。澳門42個全民檢測臨時站點關閉，疫苗接種中心今將恢復運作。



專頁｜5000元電子消費券 7月4日全城登記盡覽申請優惠懶人包

政府消費券登記網站：www.consumptionvoucher.gov.hk

▼點擊睇打疫苗優惠▼



疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

疫苗抽獎優惠．持續更新｜信和華置送千萬元凱滙單位 長江集團送500萬元禮券可買長實樓

疫苗抽獎．最新｜旅發局送2萬個賞你遊 已打疫苗市民8.5可登記（附連結登記攻略）

點擊即入打疫苗抽凱滙登記網站

點擊即入打疫苗抽300両足金登記網站

點擊即入總商會7輪谷針大抽獎

點擊即入華懋集團大抽獎

點擊即入廠商會免找數大抽獎

點擊即入銀行公會10萬元免找數大抽獎

澳門完成全民檢測 逾71萬人受檢全部結果呈陰性

新冠疫苗｜累計349萬人打針 預約人數暴跌至1.6萬創兩個半月新低

【22:54】踏入疫苗接種計劃第164日，在680萬名12歲或以上居民中，至今有一半人已接種最少一劑疫苗，累計有349萬人已打針。今日（8日）共有約5.53萬人接種疫苗，不過預約接種人數暴跌至1.62萬人，按日少24%，是近兩個半月來首次少於2萬人。

過去24小時，共有12宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人留院觀察。

▼8.8 工展會購物節最後一日▼



+ 10

工展會購物節3日銷售額近6000萬 商戶指銷情理想 九成用消費券

【17:34】一連三日的工展會購物節在今日(8日)來到最後一天，人流仍然熱鬧不減，不少市民因政府派發消費券而入場購物，並表示今次於室內舉辦有冷氣，比維園的工展會「行得舒適」。參展商表示，這三天銷情比預期中理想，大量市民使用八達通消費，但在機場博覽館舉辦展覽，卻變相增加運輸成本。

廠商會表示，截至今日下午5時，工展會總入場人次超過5萬，總銷售額近6,000萬元，結果勝於預期。

新冠肺炎｜新增兩宗輸入個案 美國及日本抵港 一患者已打兩針

【14:22】衞生防護中心公有，截至凌晨零時，本港今日新增2宗輸入個案，患者分別由美國及日本抵港，其中來自美國的患者早於4月1日及14月33日，已完成接種兩劑復必泰疫苗。

疫下失業或停工 綜援婦女焦慮增 促提升標準金及設特別津貼

【12:46】新冠肺炎疫情持續，本港經濟受到衝擊，香港社區組織協會（SoCO)與香港中文大學社會工作學系在今日（8日）發佈一項調查，發現綜援婦女在疫情影響下焦慮情緒指數遠超整體市民，促政府盡快改革綜援政策，提升綜援標準金、設有時限性的特別津貼等紓援市民壓力。

消費券｜陳茂波指成功提振經濟 重申不可設最低消費或額外收費

【11:52】電子消費券派發踏入第8日，財政司司長陳茂波今日（8日）於網誌表示，電子消費券已成功達到兩個目的，包括讓市民普遍受惠，以及提振經濟、支持就業。他期望消費券能本港為數碼經濟轉型打穩基礎，更透露截至七月底，4家儲值支付平台共新增了逾220萬個帳戶，並增加逾4.8個接受電子支付的商戶。他亦提醒市民，消費券的截止登記日期為8月14日。他又再次提醒，使用消費券購物或購買服務，不存在最低消費要求，也不容許額外收費，如果有商戶違反規定，儲值支付工具營運商或消費者委員會等將作出跟進。

陳茂波8月8日於網誌表示，電子消費券已成功達到兩個目的，包括讓市民普遍受惠，以及提振經濟、支持就業。（陳茂波網誌圖片）

澳門完成全民檢測 逾71萬人受檢全部結果呈陰性

【02:08】澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今（8）日公佈，澳門全民核酸檢測累計採樣614,465人，另加自8月3日後自行前往核酸檢測的101,786人，合共716,251人完成核酸檢測，所有樣本的檢測結果已於今日上午2時完成，全部結果呈陰性。澳門42個全民檢測臨時站點關閉後，疫苗接種中心今日將恢復運作。

▼8月6日上環海景大廈圍封強制檢測▼



+ 10

▼8.6 工展會購物節開鑼▼



+ 14

昨日總覽：封區檢測｜上環海景大廈300名居民接受檢測 沒有發現確診

新冠肺炎｜變種病毒擴散 許樹昌促收緊家居隔離 改強制酒店檢疫

暫未有學校申9月全面復課 楊潤雄料跨境學童新學年仍須在家學習

新冠肺炎｜今增7宗輸入個案 從歐美及非洲抵港 均已接種疫苗

政府8月18日起設機場自費抗體測試 中風險地區抵港檢疫期縮至7天

強制檢測｜增兩地方上榜 美國返港染疫男曾訪跑馬地香港足球會

新冠疫苗｜累計346萬人打至少一針 11人因副作用送院