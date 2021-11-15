新冠肺炎．最新｜初確診少於10宗　專家小組研兒童青少年打科興

本港昨（14日）新增一宗輸入個案，涉及一名居於大角咀凱帆軒1座的53歲國泰貨機機師，他帶 L452R變種病毒，是一周內第二度有由德國法蘭克福返港航班有機組人員染疫。初步確診個案少於10宗。



新冠疫苗顧問專家委員會將於今日（15日）開會，討論科興申請降低接種年齡至3至17歲，料很大機會批准。此外，政府增設沙田萬怡酒店為指定檢疫設施，提供500個房間供來港工作的外傭隔離檢疫，外傭僱主和中介公司可於今日（15日）上午9時30分起預訂房間。



強制檢測｜藍澄灣5座、凱帆軒學之園幼稚園及安老院壽星宮上榜

【00:01】食物及衞生局昨晚深夜公布強制檢測公告，總共有六個地方上榜，涉及一宗輸入個案及一宗初步確診輸入個案患者潛伏期間曾於香港逗留地方。前者為居凱帆軒的第三名染疫國泰貨機機師，後者則是一名36歲男病人，居於青衣藍澄灣5座，他在10月23日離開香港前往南非，他乘搭航班經QR818於11月11日返抵香港，抵港時於機場取樣檢測結果呈陰性，但於指定檢疫酒店進行檢疫期間的樣本結果呈陽性，已打兩劑復必泰。

上榜地點除了藍澄灣5座，另包括機師離港往奧海城Market Place by Jasons、 中環六號碼頭、梅窩渡輪碼頭、凱帆薈學之園幼稚園及凱帆薈安老院壽星宮。後者的受儉人士在場日期至上周六（13日），意味機師返港後或曾到訪，其時已經發病。

▼11月14日 凱帆軒1至3座居民完成強檢後陸續離開▼



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▼11月13日凱帆軒1至3座封區檢測▼



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▼11.12衞生署到東涌福朋喜來登酒店調查▼



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