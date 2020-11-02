姊弟戀風筒虐男案｜官斥對事主全無憐憫　女被告聞囚41月灑淚

女保險經紀與年輕她7年的高材生IT男譜出姊弟戀，惟女經紀疑因男友床上「好快完事」和買樓問題，多番施襲，包括用風筒吹男友的下體至出水泡，又用剪刀插男方心口，又在他身上傷口塗抹辣椒油等。男友的姑姐見其傷勢後報警。男友庭上直指女經紀性需求大，他更被迫進行性虐戀（SM），甚至為對方進行結紮手術。暫委法官張天雁早前裁定被告4項有意圖傷人罪成，並直指她有異常性需要，今(2日)判刑時更指，被告對事主的行為殘忍，用武器更顯示她對事主全無憐憫，判她入獄３年５月，被告聞判啜泣，並拉下口罩抹淚。

女被告麥凱晴（39歲，舊名麥嘉雯），事發時任保險經紀。她原被控有意圖傷人和襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內，5度襲擊及惡意傷害32歲男事主X。

官斥被告對事主全無憐憫

暫委法官張天雁指，雖然被告家人、朋友在求情信中稱，被告是好女友、有良好品格、心地善良等，但與她對X作出殘忍行為的事實不符。張官直言，被告襲擊X的手法、所用的武器，都顯示她對X全無憐憫。

張官也提到，被告因審訊受傳媒廣泛報道而受到影響，亦同情這些報道為被告、X及其家人帶來的深遠影響。張官認為，被告在保險業本前途光明，受同儕尊重，但此案卻令她身敗名裂，相信入獄亦會令她難以接受。

女被告麥凱晴自辯稱她很愛32歲的事主兼前男友，怎會打他。(資料圖片)

被告曾毆菲傭被判罰款

暫委法官張天雁早前裁定，被告4項有意圖傷人罪成，有1項襲擊致造成身體傷害罪名不成立。此外，被告亦曾於2013年在住所把菲傭打致頭血流，女傭因此需縫5針。而被告同年承認襲擊致他人身體受傷罪，被判罰5千元。被告早前求情指，她現已明白性虐待（SM）有風險，以後會多加注意。

事主X因快完事遭頭撞向牆

屏風後作供的事主X透露，他大學時為計算機科學系一級榮譽畢業生，兩年前透過Speed Dating （極速約會）結識被告。兩人發展一日千里，半個月後同居。惟被告不滿X性交時「好快完事」，並開始施虐，將X的頭撞向牆，又咬他至出血。

買樓問題至情海翻波

兩人亦因買樓的問題而情海翻波。於2018年8月中，兩人和雙方家人吃晚飯，席間事主X的姑姐建議，被告應出資買樓。被告返家後鬧分手，又用鐵櫈打X的頭。

風筒吹下體至起水泡

同月25日，X用熱風筒為被告吹頭髮時，突遭被告抓著其陰莖，用風筒吹數秒，至其下體起水泡。兩日後，被告不滿X向姑姐借200萬元，以支付置業的首期，將X的頭撞向牆，又用滾水燙他大腿。被告又搣去X下體因灼傷後所結的痂，以及用剪刀插心口，並在傷口塗抹辣椒油。兩人原踏至談婚論嫁的階段，但X的姑姐發現X的傷勢，事件報警。

女被告與男事主由相戀至鬧上法庭的經過。(詳看下圖)

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為被告作結紮手術

此外，X作供時亦提及，被告的性需求大，規定X不可以在她達致高潮前射精。他因未能滿足被告，X在被告遊說下買「偉哥」。此外，因被告不打算生育，又不欲性交時使用安全套，遂要求X作結紮手術，X亦有依從。

遭被告夾乳頭陽具

X又透露曾和被告進行性虐待，但庭上強調他其實沒有此僻好，但曾遭被告用工具夾X的乳頭及陽具，他亦多次吻被告的腳。X亦透露，在被告遊說下售出股票，將套現的50萬元交給她保管。

官指被告有異常性需求

裁判官早前裁決時指，和被告拍拖是X的初戀，他在處理男女關係上缺乏經驗。他雖不認同被告如何對待他，但因深愛對方，望被告會履行諾言作出改變，這可解釋為何X被虐時沒有保護自己，或選擇分手。張官又反斥被告非全心全意愛X，證據顯示她有異常的性需求，喜愛SM的性癖。

案件編號：DCCC 1193/2018