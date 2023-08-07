初選案｜鄒家成講墨落無悔聲明來由　指DQ紅線是港獨　唔明驚乜

民主派初選案審訊今（7日）踏入第100天，鄒家成繼續作供，並提及他有份發起的《墨落無悔》聲明，他稱因戴耀廷在記者會上指參選人毋須簽署文件，指戴事前並無知會參選人，令他覺得「兒戲」，但他認為需向公眾展現其抗爭意見，便與另兩名參選人梁晃維及張可林商討，最後由張起草聲明，並讓參選人自由決定是否簽署。鄒又說，他認為2016年立會選舉的「DQ紅線」是港獨主張，初選不曾討論港獨，直言：「我唔明驚啲乜嘢。」但他亦承認聲明書實沒有約束力，若簽署者反悔，他們「咩都做唔到」。



鄒家成指，戴耀廷在記者會上無預告下稱參選人不用簽文件，觸發他們發表《墨落無悔》聲明。（資料圖片）

指戴耀廷記招成聲明導火線

鄒家成指出，戴耀廷於2020年6月9日的初選記者會上，表明不希望製造「DQ紅線」，讓行政機關有藉口取消參選人資格，故此不會要求參選人簽署文件。鄒形容戴在會的說法成了「一條導火線」，導致他、張可森和梁晃維發起《墨落無悔》聲明。

認為不要求簽文件是退縮

鄒解釋，戴曾在協調會議上稱，會把達成的協議寫成一份文件，供參選人簽署。然而戴卻在沒有通知參選人的情況下，突在記招說不用簽署文件。鄒認為：「有冇咁兒戲啊？」至於戴稱不想製造「DQ紅線」，鄒說就2016年立法會選舉的「DQ紅線」，是在港獨主張，協調會議沒有討論港獨，直言：「我唔明驚啲乜嘢。」若因某些消息人士施壓，從而不簽文件，鄒認為是退縮。

發起《墨落無悔》聲明的3名被告。(詳看下圖)

主動找梁晃維及張可森分享其想法

鄒續指，他在記招翌日從網媒得知戴的說法後，便聯絡張可森和梁晃維分享其想法，並認為應該簽署一些展現抗爭意志的文件。法官陳仲衡問，張和梁都不是鄒的選區，為何會聯絡兩人？鄒說他早已認識他們：「覺得幾啱傾。」又指當時：「冇諗咁多。」

想向公眾展現抗爭意見

鄒憶述，他們隨後在Telegram開群組商討，很快便決定要發起聲明，希望向公眾展現其抗爭意見，及防範有參選人落敗後仍繼續參加大選。參選人可自願簽署，但簽署者亦要承擔可能被DQ的風險。

一小時內起草聲明

至於撰寫方面， 鄒稱張花了約一小時草擬《墨》初稿，三人修改過一次後便得出最終版本，當時距離他們訂下的發布的死線尚餘一小時，三人便各自私下詢問他們認識的參選人，看各人簽署的意欲。鄒說他曾問新界西的候選人黃子悅，只因他電話內有其聯絡，並無特別。張和梁曾找那些人，他並不清楚。

鄒家成承認起草聲名後曾找黃子悅，因他手機內有黃的電話號碼。(資料圖片/余俊亮攝)

聯署反應踴躍

鄒續指，當晚他、張和梁各自在Facebook發布《墨》後，當時只有不足10名參選人連署。其後，聯署反應踴躍，他便開了一份公開文件供其他有意者加入，同時亦在FB搜尋其他候選人有否轉發《墨》，以便整理和更新聲明的簽署名單。

強調聲明無約束力

鄒強調，《墨》沒有約束力，如有參選人簽署後反悔，他們三個發起人：「咩都做唔到。」法官陳仲衡引述《墨》提及：「墨落理應無悔，否則等於失信於選民。」鄒解釋聲明同時「面向公眾」，如果參選人違反承諾，要接受問責的對象將會是選民。

聲明有指立場有差異

有關《墨》內容，鄒指是按五個選區作為基礎草擬。至於文中提及參選人已達成「共同綱領」，但仍有「立場差異」，鄒指「共同綱領」即是各區協調會議上的4點：辦初選、辦初選論壇、採用靈童制，及「贏咗有得選，輸咗冇得選」的棄選機制；而「立場差異」是指協調會上無法達成共識的項目，包括聲明所述的兩點：會否決預算案，及支持度跌出目標議席便需棄選。

表明會運用否決權免含糊

法官李運騰問，所謂「共同綱領」明確清晰，有何神秘或爭議性令戴不欲簽署聲明？鄒指「共同綱領」是協調會議達成的共識，但聲明所提：「會運用否決權」，這並不是共識。

李官又質疑，戴當初選用：「會積極運用否決權」，是想保留彈性，惟《墨》寫法削減彈性。鄒說：「可以否決，可以唔否決嘅話，咁我唔知寫嚟做咩。」鄒亦同意使用「會運用」是想消除含糊。

否認聲明書是向參與者施壓

鄒補充，聲明並非來自共識，若有候選人同意《墨》提出的兩點，並簽署聲明，即代表有一定數量同意此兩點，但他並非要藉此向初選組織者施壓，因為《墨》是一份面向公眾的聲明。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)