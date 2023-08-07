初選案｜鄒家成認為選最多具抗爭意志的人入議會　才是初選的意義

民主派初選案今（7日）午續審，本土派的鄒家成繼續作供，他稱另外兩位《墨落無悔》發起人梁晃維及張可森皆不信35+能夠實現，在這前提下，他們認為選出最多具抗爭意志的「代議士」才是初選意義，而《墨》能讓參選人展現抗爭意志。他又指，「攬炒」一種「側重於自我犧牲」的態度，不是禁忌而且十分常見，當有權者打壓無權者，有反抗便會有攬炒，例如罷工本亦是一種攬炒，這可拉近雙方的政治勢力，為和談帶來可能。



鄒家成指，35+只是一個名，35-才是未來的議會。（資料圖片/張浩維攝）

35+只是一個名

鄒家成供稱，「泛民35+」的目標，是要在議會中取得過半議席，但《墨落無悔》並沒有以35+為前提，雖然聲明有提及棄選機制，即使參選人遵守棄選機制，也不代表民主派可實現35+。他指「35+」只是一個名，目標議席數字並不會影響初選意義，對他而言，初選最大意義是要選出最多具抗爭意志的「代議士」進入立會。

聲明是要將政治理念帶給選民

法官李運騰問，不論是「35+」抑或「35-」，仍無阻鄒發起《墨》？鄒解釋，基本上他和另外兩位發起人都不相信「35+」能夠實現，覺得「35-」才是未來的議會想像，所以他們認為選出「代議士」才合情合理且實際可行，故此需向選民展現抗爭意志，而《墨》便是這樣的一份聲明，將參選人的政治理念帶去選民面前競爭。李官指，事實上差不多所有參選人都有簽署《墨》。鄒坦言，不清楚其他人簽署的動機，亦不知他們想如何利用聲明。

鄒家成指支持35+的有三類人，但他卻是第四類。（資料圖片）

表面上支持35+的三類人

李官再問，不少被告在庭上都稱不相信35+，是否有人曾在協調會上向戴反映？鄒指沒有，但認為以他觀察，表面上支持35+的參選人可以分為三類：第一類人，他們明知35+不可能，但仍然繼續宣揚35+「販賣假希望」；第二類人，則是相信35+有可能，並形容是：帶一點天真嘅理想主義者；而第三類人，有其政治勇氣及承擔，他們知道35+不可能，但仍盡力完成這項「任務」，目的是要撕破假象，即：「話畀全世界知，無論我哋點努力都好，當權者都係唔會畀我哋攞到35+」。

鄒補充，他不屬上述三類對初選採取較積極態度的人，而是因應第一類「政棍」而出現的第四類人。但鄒的代表大律師及三位法官未有追問，何謂他口中的「第四類人」。

聞說傳統泛民要求不簽初選文件

庭上另播放一則三位《墨》發起人的受訪片段，鄒提到：「唔可以畀泛民主派撕毀約章。」鄒解釋，「泛民主派」是指傳統泛民，當時曾聽說有不少傳統泛民約見戴，要求初選不簽署文件，他認為這與戴在記招的說法有關，故在訪問中有此言論。

攬炒是側重自我犧牲的態度

另張可森在訪問中談及「攬炒」，鄒認為攬炒對他而言是一種「側重於自我犧牲」的態度，若將攬炒精神延伸至初選，具體表現就是實踐議會內「寸土必爭」，以及在議會內不惜自我犧牲阻止惡法，令到行政機關收到制衡及無法推動惡法。

認為攬炒可帶來和談的可能

他又指，攬炒從來都不是一種禁忌，而且十分常見，當有權者打壓無權者，有反抗便會形成攬炒，就如勞方罷工以求資方改善工作環境，罷工本亦是一種攬炒，可拉近雙方政治勢力，為和談帶來可能。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)