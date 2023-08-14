初選案｜柯耀林前助理指柯參選為想知其支持度　柯曾稱不許提港獨

民主派初選案今（14日）續審，民主黨前成員柯耀林傳未有出庭自辯，但傳召其時任助理陳展浚作辯方證人。陳供稱柯因為與林卓廷有爭拗，於2018年離開民主黨，之後與其他人成立了「區政聯盟」。他又指柯參與初選，是想知其支持度，若結果顯示其知名度不高，便不參與選舉，這可節省經費。陳又承認柯Facebook專頁的《墨落無悔》聲明是由陳發布的，又指柯曾下令其所屬群組不可提及「光時」、「攬炒」及港獨等主張。



柯在2018年帶領59人退出民主黨

陳展浚供稱，他於2012年曾任民主黨實習生，當時柯是民主黨成員。柯在2018年退出民主黨，因柯與林卓廷之間有「爭拗風波」，柯其後帶領59人退黨。另柯於2004至2011年間，是西貢區議會廣明苑區議員，期間陳任其議助。

區政聯明是鬆散組織互不從屬

陳稱柯在2019年再次在西貢廣明苑當選區議員，同年成立「區政聯盟」，柯出任召集人，陳任執委。陳解釋，「區政聯盟」由「沙田區政」、「將軍澳民生關注組」及「大埔及北區團隊」三個團體組成，部份人退出民主黨後加入。他同意「區政聯盟」是一個鬆散的組織，三大團體有其自主性，互不代表、互不從屬。

柯耀林的前助理陳展浚稱，柯參與初選只是想知其支持度。(凌子淇攝)

柯參選為想知其支持度

陳指柯決定參與初選是想知其支持度，亦是出於經費的考慮，若柯在初選支持度不高，便不會參加立法會選舉，就可節省選舉經費。不過「區政聯盟」除了柯外，區鎮樺、丁士元和李永成3人亦有意參加初選。當時有人希望柯出戰超級區議會，但柯對超區及新東均持開放態度。

柯未有出席第二次協調會議

陳憶述，柯曾出席新東首場協調會議但早退，並轉述會上有人：「因為一啲恩怨不斷爭拗。」至於第二場協調會議，柯因需出席西貢區議會會議至晚上10時，所以未能出席，及後從新聞報道得知，李永成有出席該場協調會，礙於他與柯屬內部競爭關係，陳未有追問會議內容。

陳展浚稱，柯耀林見岑敖暉參選超級區議會，認為超區沒有空間，才考慮轉投新東。（資料圖片）

柯認為岑敖暉知名度高在超區沒間

法官李運騰問，柯當時是否已決定參選新界東，陳說柯在初選截止提名前兩、三天才決定，此前他亦曾參與超級區議會的協調會議，但在會上見到岑敖暉，認為岑知名度很高，柯在超區沒有任何空間，便無再考慮參選。

在協調會上沒有收到任何協議文件

陳另稱，他在兩次協調會後都沒有收到任何協議文件，他亦未向組織者查詢，因他認為組織者有責任通知。法官陳慶偉質疑，「區政聯盟」是將責任放在他人身上？陳同意，他們當時依賴初選組織者的做法不足，並稱：「因為我哋的確係一個幾鬆散嘅組織。」

柯曾下令不許出現光時攬炒等字眼

陳又承認是他在柯的Facebook專頁發《墨落無悔》聲明的帖文，指當時柯的FB專頁有約10人管理，基本上帖文由團隊成員撰寫，柯會審視某些重要帖文，但未必會全部看過。當時柯曾下指示，要求其所屬的「將軍澳民生關注組」不可出現港獨主張，亦不容許出現「光時」口號及「攬炒」字眼。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)