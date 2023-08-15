初選案（十六）｜柯耀林想了解支持度　李予信被捕反獲黨支持出選

泛民35+初選案審訊進入第105天，梁國雄及林卓廷均表示不出庭自辯，前民主黨成員柯耀林開始其辯方案情。柯並未有親身作供，但傳召了其前助理陳展浚作供。陳透露柯在2018年退出民主黨，2019年仍能連任西貢區區議員，柯遂想透過參與初選了解其支持度，若發現其支持度不高，便不會參選，以免浪費經費。



公民黨的李予信亦出庭自辯，他稱2020年剛任區議員不久，想專注處理地區議題，原沒有打算參選那屆立法會選舉，並拒絕加入鄭達鴻的競選團隊。後來他因參與612一週年的活動被警方拘捕，獲黨關注並支持他出選。



林卓廷及梁國雄未有出庭自辯。

第105天 曾想出戰超區 見岑敖暉覺沒有空間

柯耀林的前助理陳展浚供稱，柯因為與林卓廷有爭拗，於2018年離開民主黨，之後與其他人成立了「區政聯盟」，但組織鬆散，故他們想透過參與初選，了解柯的支持度。陳又指柯原本有想過在超級區議會參選，但發現岑敖暉欲在超區參選後，認為並無空間，最後嘗試新界東。

陳又指，新東兩次協調會議中，柯只出席過首次會議，但他當日早走，柯並未有參與第二次會議，他們事後亦沒有追問第二次會議的內容。他們亦沒有收到過任何協議文件，亦未曾向組織查詢。陳又透露柯的Facebook專頁有包括他等約10人管理，柯曾下令不得出現「光時」口及「攬炒」等字眼，亦不能出現港獨主張。

陳展浚稱，柯耀林得知岑敖暉將在超區出選後，為沒有空間，便轉投新東。(岑敖暉fb)

第106天 前助理指柯耀林對墨落無悔聲名感猶豫

柯耀林的前助理陳展浚繼續作供，他提到2020年6月，抗爭派提出《墨落無悔》聲明後，他與柯等人曾在群組討論要否簽署，柯說：「份嘢講到明會否決財政預算案 戴教授而家都唔講啦。」但陳及群組內成員卻指人民力量、公民黨，及柯的潛在對手郭永健已加入聯署，陳亦擔心若不簽，之後會被標籤或攻擊，他又認為這是一份進步派的聲明，並曾在群組說：「保守與進步的分界線」，陳並在庭上解釋：「只要進步過民主黨呢，就係進步，唔係保守。」便在凌晨時分致電柯並建議他簽署。

聆訊第107天 控方質疑柯耀林未有明示反對攬炒

柯耀林的前助理陳展浚接受控方盤問，他指競選團隊考慮要否簽署《墨落無悔》聲明時，主要關注柯要簽得快過范國威，又指團隊認為國安法沒有追溯力，故在國安法實施後，他們並無再特別檢視《墨》的內容。

控方質疑柯及其團隊從無明示他們反對攬炒，陳說因為他們會參與地方直選，並說：「唔方便咁直接。」但陳稱柯當時與另一名反對攬炒的參選人劉凱文聯合宣傳，認為已證柯反對攬炒的立場。

被告柯耀林的前助理陳展浚稱，因為柯當時準備參與地方直選，反攬炒立場不宜太直接。(凌子淇攝)

聆訊第108天 李予信稱出席記者會以為講選民登記

李予信供稱，他在2016年曾參與公民黨的助選活動，2018年獲鄭達鴻邀請，後來加入了公民黨，並參選2019年的區議會選舉，成為北角區的區議員。但李在黨內只屬「支部黨員」。2020年3月，他突獲告知需出席一個呼籲選民登記的記者會。惟在會上，卻見時任主席楊岳橋等人提出要否決所有議案的說法。

李又稱，他當時剛擔任區議員不久，需應付大量工作，雖然黨友鄭達鴻曾邀請他加入其競選團隊，他為想專心地區工作而拒絕。後來見另一黨友黃文萱宣布放棄角逐超級區議會，李才向黨報名卻出席超級區議會。

聆訊第109天 李予信出席集會被捕後獲黨支持出選

李予信提到他推卻鄭達鴻的邀請做其名單的第二位，因為他明知排第二的不會做到議員。但李後來想法改變，想為被遺忘的業界爭取撥款，故向黨稱想出戰超級區議會，但黨考慮到其勝算及經費後否決其申請。惟李後來出席612一周年的活動時被捕，引起公民黨內的人關注，之後更支持他參選，並有高層成員願意捐助他的選舉經費。

聆訊第110天 李予信同意沒有黨他甚麼都不是

李予信同意公民黨黨魁楊岳橋在記者會上曾就否決預算案，許下「莊嚴承諾」，但李稱過去黨內亦議員投票不一致的情況出現，故他認為楊的承諾不一定要跟從。法官即質疑，若李沒有黨支持，便「甚麼都不是」，他應要跟黨的立場，否則會失信於選民。李同意法官說法，故他沒有公開表達反對黨的立場，但強調其政綱已表達他會否決預算案的立場，他亦曾向黨講述其政綱，黨仍願意資助他參選，故認為其理念已獲得黨的支持。

楊岳橋在記者會上雖許下莊嚴承諾，但李予信為不一定要兌現。(資料圖片)

初選案時序。(詳看下圖)

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控方案情及證人供詞(詳看下文)

被告主要辯護內容(詳看下文)

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022