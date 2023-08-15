初選案｜前助理認為需進步過民主黨　促柯耀林簽署墨落無悔聲明

民主派初選案今（15日）續審，被告柯耀林的前助理陳展浚繼續作供，他提到抗爭派提出《墨落無悔》聲明後，他與柯等人曾在群組討論是否簽署，柯曾提到：「份嘢講到明會否決財政預算案 戴教授而家都唔講啦。」但陳及群組內成員卻指人民力量、公民黨，及柯的潛在對手郭永健已加入聯署，亦有人指：「最緊要早過饅頭雄（梁國雄）同范國威」。陳稱他擔憂若聯署隨時被截，無簽署的人會被標籤或攻擊，便在群組說：「保守與進步的分界線」。陳在庭上解釋：「只要進步過民主黨呢，就係進步，唔係保守。」又稱他覺得看上去認為這是進步派的聲明，遂在凌晨時分致電柯並建議他簽。



被告柯耀林曾是民主黨的成員，2018年已退黨。(鄭子峰攝)

區政聯盟群組曾討論聲明

辯方律師今將「區政聯盟」一個內部Whatsapp群組「2R戰略討論區」的通訊呈堂，該群組的成員包括陳展浚、柯耀林和區鎮樺。三人均曾在群組討論簽署《墨落無悔》聲明，並指當時區轉發鄒家成的FB帖文連結，並稱：「又夾硬夾人。」陳回應：「應要考慮 內容係啱 呢個係保守與進步的分界線。」在犯人欄內的鄒聽到律師提及群組的訊息時笑稱：「咁熟口面嘅。」

基本法確賦予議員權力否決預算案

陳展浚解釋，他當時認為，《基本法》確有賦予權力讓立會議員否決預算案，《墨》沒有強制簽署人需在何時何地行使否決權，所以否決權只屬其中一個選項。他補充指，爭取「五大訴求 缺一不可」是民主派「最大的基礎」，但否決預算案並非協調會達成的共識。

墨落無悔是個進步派的聲明

律師問及陳，陳提到：「保守與進步的分界線」的意思，陳說：「只要進步過民主黨呢，就係進步，唔係保守。」犯人欄內的林卓廷及黃碧雲即發笑。陳續稱，「區政聯盟」成員都是民主黨出身，若要參選立會，其立場必須與民主黨有區別，而《墨》看上去是一個進步派的聲明，故他建議柯考慮簽署。陳又指，柯當時被本土派針對，柯曾因動議以「周梓樂」或「陳彥霖」命名區內公園，亦遭本土派的葉子祈投擲「人肉饅頭」道具。

陳展浚稱，認為墨落無悔聲明是個進步派聲明，又指進過民主黨就是進步，故有建囈。(凌子淇攝)

柯擔心簽署聲明會被DQ

法官李運騰留意到，柯曾在群組中說：「份嘢講到明會否決財政預算案 戴教授而家都唔講啦。」認為柯對《墨》的理解有不同。陳說柯當時認為戴已再無在任何文章或新聞主張否決預算案。李官質疑，陳昨日指柯主要依賴他得知時事。陳即稱柯本身在物業公司上班，工作需要閱讀報章的招標廣告，又指柯對簽署聯署有憂慮，因國安法將實施，他擔憂簽《墨》有機會被DQ。

最好比梁國雄及范國威快聯署

此外，根據群組上討論，眾人曾提：「人力落水了，柯生快動員」、「唔掂，即跟，郭永建跟咗」及「最緊要早過饅頭雄同范國威」。陳指，當時公民黨、人民力量以及工黨郭永健已加入聯署，因柯與郭同為溫和民主派，故認為柯需跟隨；黨友何聞達則覺得，最好比梁國雄及范國威快聯署。陳擔心《墨》發起人會隨時截止聯署，導致沒有簽署的人「被標籤或者攻擊」，遂於凌晨致電柯商討，並在FB發文加入聯署。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)