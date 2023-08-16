初選案｜柯耀林準備參與地方直選　前助理稱反攬炒立場不便咁直接

民主派初選案今（16日）續審，被告柯耀林的前助理陳展浚接受控方盤問時稱，競選團隊在考慮《墨落無悔》聲明時，主要關注柯要簽得快過范國威，又指團隊認為國安法沒有追溯力，故他們在國安法實施後再檢視文宣內容時，未有特別再檢視《墨》。控方質疑柯及其團隊從無明示他們反對攬炒，陳說因為柯是準備參與地方直選，陳說：「唔方便咁直接。」但陳稱柯當時與另一名反對攬炒的參選人劉凱文聯合宣傳，認為已證柯反對攬炒的立場。



陳作供完畢，辯方確認柯不會出庭作供，下一名被告、時任公民黨成員李予信料明將自辯，預計主問需時2日。



被告柯耀林的前助理陳展浚稱，因為柯當時準備參與地方直選，反攬炒立場不宜太直接。(凌子淇攝)

指柯出席協調會時無發言兼早走

陳展浚供稱，柯耀林在出席新東首場協調會議後，曾提及會上有人爭執，但他坐得太遠，聽不清內容，亦覺得浪費時間，所以提早離開。據陳所知，柯在該次會議上未有發言。至於柯缺席新東第二次協調會議，陳解釋是因團隊成員當晚需出席區議會會議，「無人手」下最終亦故無派代表出席。法官陳慶偉質疑，「區政聯盟」在初選花費至少150萬，卻沒有打算派人出席。陳說：「我都無辦法呀。」

聲明上除五大訴求均非共識

主控官指柯在聯署《墨落無悔》聲明前，曾稱：「暫不需理會，靜觀其變，呢份嘢可能成為DQ理據」，認為柯曾閱讀過聲明內容。陳說無從判斷。法官李運騰問，《墨》的內容是否協調會共識？陳稱以柯認知，聲明除了「五大訴求缺一不可」之外，其餘內容皆非共識，當時他們的主要考慮是要「快過范國威（簽署）」。

陳展浚稱以他理解，柯耀林(圖)出席首次協調會時，無發言兼早走，第二次會議時，他們更沒有派代表出席。(資料圖片)

參與地方直選不方便直接反攬炒

主控陳穎琛引述柯的參選宣言提到：「國安法細節已經公布，我知道參選甚至如果當選，已經一半踏入監牢，但面對暴政絕不退縮。」問柯曾否在競選期間表達自己不是「攬炒派」一分子？法官陳慶偉即打斷指：「這是一條很差的問題。」李運騰亦說，控方不能依賴一個否定答案反證案情，形容問題沒用。

最後由法官陳慶偉直接問陳，柯曾否表達反對攬炒的立場？陳回答，競選團隊內部討論，以及透過與反對攬炒的衛生服務界參選人劉凱文聯合宣傳，都能表達出這個立場，承認因為地區直選：「唔方便用咁直接嘅方法。」只能婉轉表達。

陳展浚稱柯耀林當時與劉凱文(圖)聯合宣傳，而劉的反攬炒形象鮮明，故認為已能代表柯的立場。（資料圖片 / 李孫彤攝）

指劉凱文反攬炒形象鮮明

法官陳仲衡質疑，根據陳展浚的邏輯，柯簽署《墨》後與劉凱文組隊宣傳，也可代表劉同意聲明。陳解釋，劉反對攬炒的形象，大於公眾對柯簽《墨》的認知。主控指柯數次在FB發文提及「抗爭派聲明」，問柯是否默許？陳稱有。主控再問，柯對帖文有沒有意見？法官李運騰認為陳已回答問題，提醒主控勿重複問題。

認為國安法沒追溯力故未再審視聲明

陳又指在國安法實施後，競選團隊只審視了文宣內容。主控續問，柯簽署《墨》即有意兌現聲明內容？法官李運騰聞言張嘴露出錯愕表情。陳即表示不同意控方說法，解釋稱團隊認為國安法沒有追溯力，所以沒再審視《墨》。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)