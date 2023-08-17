初選案｜李予信原無打算參選該屆立會　出席記招以為呼籲選民登記

民主派初選案今（17日）續審，公民黨的李予信出庭自辯，他稱在2016年曾參與公民黨的助選活動，2018年獲鄭達鴻邀請，後來加入了公民黨，並參選2019年的區議會選舉，成為北角區的區議員。但李稱他在黨內只屬「支部黨員」，未能出席一些黨內部會議。但在2020年3月，突獲告知需出席一個呼籲選民登記的記者會。惟在會上，時任主席楊岳橋等人提出要否決所有議案，但同場的郭家又稱若預算案合理會支持，李認為該記者會訊息「混合」，他在會上並無發言，只負責舉牌，他又稱當時無選過要參與立法會選舉。



2016年曾為陳淑莊助選

李予信供稱，他於2015年在中文大學修讀社工系，在學期間曾在一間公關公司當兼職，協助公民黨2016年立會選舉的競選工作，從而認識當時在港島區競選的陳淑莊及另一被告鄭達鴻。2018年，他將畢業時收到鄭來電，鄭是北角丹拿區議員，鄭指公民黨正招募新人參選來年區議會選舉，認為李可嘗試北角錦屏或康怡區。

任區議員時有提倡社福政策

李與公民黨執委見面後，決定參選錦屏區，並於2018年6月成為公民黨「支部黨員」，同時任黨內的地區發展主任。他解釋，「支部黨員」負責處理地區事務，但權力方面較多限制，如不能出席會員大會、不能參選執委會成員等。及至2019年，李當選建制派長守20多年的錦屏區議員，任內曾提倡社福政策，包括爭取失業援助基金擴大，至藝術團體、拳館等被遺忘的業界。

獲通知記招是呼籲選民登記

2020年3月25日，公民黨開記招，時任黨魁楊岳橋承諾若政府不回應五大訴求，便會否決財政預算案及所有議案。李憶述，他在事前一日才收通知，需要出席記招，目的是呼籲選民登記，他不用發言。李解釋，選民登記屬地區性工作，加上當時選民登記快要截止，他作為新上任區議員，認為：「理所當然要幫手。」

李予信(後排右一_稱怹2020年3月出席記者時，以為是呼籲選民登記。(資料圖片)

當時無想過參選該屆立法會

李稱，他在該記者會上手持寫有：「議會過半 實現五大訴求」的紙牌，並站在後排，全程未有發言。李說：「（當時）我從來無表達過，亦都無諗過參選該屆立法會選舉。」李又指該記者會的訊息「混合」，楊岳橋、譚文豪、郭榮鏗等人稱要反對所有議案、法案及預算案，另一方邊廂郭家麒卻十分強調預算案的合理性，表明若預算案內容合理，不論民主派有35席抑或40席，他都會支持；而有意參選飲食界的林瑞華，亦有談及政府推出荒謬的禁酒令，李形容林的說法「觸動到我」，因期時服務業界亦受到停業令影響。

檢討會主要討論發表文章的內容

同月30日，公民黨負責籌備立會選舉的「心戰室核心小組」開會，並檢討記招，李稱因他有份出席記招，並有機會在立會選舉中做「樁腳」，故需出席該內部會議。相關會議紀錄顯示，與會者同意「透過發表文章，進一步展示星期三記招的論述」。李稱當時社會上有人提倡議會「無用」，因此該日主要討論如何透過文章彰顯議會價值。

核心小組會議上只是坐喺度

李稱這是他首次出席「核心小組」會議，猶如：「一個新入公司嘅員工入咗一個高層嘅會議咁。」時任立會議員在會上討論立會層面「大事」，他只是「坐喺度」，直至後期才發言。他認為，開記招後向公眾交代黨的論述屬「平常」工作。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)