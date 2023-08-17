初選案｜李予信承認拒任鄭達鴻名單第二　數周後向黨申請出選超區

民主派初選案續審，公民黨的李予信今午（17日）繼續作供，透露同黨的另一被告鄭達鴻曾邀他加入其競選名單第二位，但李當時剛任區議員不久，需應付大量工作而感吃力，認為若再落區派傳單等工作，會難以處理地區議題，故未加入鄭的團隊。後來另一黨友黃文萱宣布放棄角逐超級區議會，李才向黨的秘書處報名，希望透過「徵召機制」出選超區。



李予信指選民登記與議會運作兩議題要一併考量。(劉安琪攝)

官質疑會議記錄未選民登記

李予信供稱，公民黨在2020年3月記招呼籲選民登記，事後亦開內部會議檢討。法官陳慶偉質疑，相關會議紀錄沒有提過選民登記。李解釋，選民不會無故前來登記，需靠他們的論述，故該次檢討會主要是討論如何向選民論述。

需向市民解釋議會如何解決社會問題

法官又稱，從日常經驗來說，若有人擺街站呼籲登記選民，也不會談到日後立會工作，途人只會停下來5秒便離開。李則指，需要視乎途人是否願意「傾多少少」，若對方願意停下來，他會進一步論述，講解議會如何能夠解決一些社會問題。

選民登記與議會運作需一併考量

法官李運騰認為，會上談及設計文宣、安排選舉經理等選舉策略，似乎較著重於公民黨如何取得更多立會議席。李指，討論的確與選民登記的實質操作沒有太大關係，但與論述層面有密切關係，而選民登記和立會選舉策略亦非互相排斥，兩個議題需要一併考量。

李予信作供時確認，黨友鄭達鴻(圖)曾邀請他做其名單的第二位，但他最後拒絕。(資料圖片)

鄭曾邀請做其名單的第二位

另外，被告鄭達鴻早前自辯時稱，李曾是其競選名單上第二位。李今在庭上確認，兩人曾在2020年4至5月間商討此事，但沒有任何協議，鄭邀請他做第二位時，沒有講明是這個安排適用於初選或官方選舉。李相信，黨內高層知道此事，但不知道他們有何意見，公民黨亦未有對外公布過參選安排。

地區及抗疫工作繁忙

李提到，經過一番商討後，最終未有同意做鄭的第二位，因當時剛當上區議員，需處理大量地區及抗疫支援工作，已十分忙碌，他與全職助理兩人都很吃力，若再應付頻密落區派傳單等工作，便無法處理關注的議題，所以決定退出鄭籌備的團隊。

李予信稱他在黨有黃文萱(圖)宣布不再角逐超級區議會後，向黨內的秘書處報名。（資料圖片/李澤彤攝）

黃文萱不角逐後報名出選超區

但兩至三星期後（同月30日），公民黨召開特別會員大會，宣布黨友黃文萱決定不再角逐超級區議會。翌日，黨秘書處發內部電郵，宣布應屆立會選舉啟動「徵召機制」，有興趣參與者需在3日內回覆，並呈上5名黨內區議員的提名，而李最終有向秘書處報名。

官質疑李為何突然轉軚

法官李運騰質疑，李當時算是黨的新人，而且要在3日內獲得5名黨友提名，時間緊迫，但李在數周前才拒絕加入鄭的競選團隊，何以突然轉軚決定獨自一人參選？法官陳慶偉亦打斷問，李的回答會否很長？李的代表大律師稱，李的講述很長。陳官便將案件押後再續。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)