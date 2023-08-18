初選案｜李予信稱初不獲公民黨支持　被拘捕後反獲關注和捐助經費

民主黨初選案今（18日）續審，公民黨的李予信繼續作供，他日前提到他推卸任鄭達鴻參選名單的第二位，李今作供時解釋，因為明知排第二的不會做到議員，故拒絕了鄭。他後來想法改變，並想成被遺忘的業界爭取撥款，故後來在黨報名表示欲出戰超級區議會，但黨考慮到其勝算機會及經費等問後，否決了他的申請。惟他後來出席612一周年的活動時被捕，並引起公民黨內的人關注，黨之後更支持他參選，並有高層成員願意捐助他選舉經費。



李予信稱他向公民黨申請出選超級區議會時，初時並未有成功。(凌子淇攝)

想為業界爭取撥款而想入立會

李予信昨被問及為何他婉拒做鄭達鴻競選名單的第二位，數周後又突向公民黨報名參選超級區議會，替代退選的黃文萱。李今解釋說：「同之前嘅心態唔同嘅，在於排第二係唔會做到立法會議員。」他指當時政府不太聆聽區議員的聲音，他亦想替「被遺忘業界」爭取撥款，故想參選立會。

與譚文豪談及認為撥款問題仍有彈性

李稱他未報名前，同屬公民黨的譚文豪曾問他有否興趣參選超區，李曾向譚提到，他的選舉主線與黨否決預算案的立場有出入。李在庭上說：「我係想要錢，而之前黨嘅講法係反對法案，即係唔要錢。」他指譚未有正面回應，但譚覺得李可以繼續其主張，李認為言下之意是指這個立場「有彈性」，是一項待定（undecided）的議題。

李予信稱曾向譚文豪提及其立場與黨有出入，指譚認為他可繼續其主張。(資料圖片)

參與初選黨只會提供資助7萬元

李於2020年6月初向秘書處報名參與黨內的「徵召機制」，以填補超區的空缺，按照程序，他需向黨內選舉策略委員會及區議員等，闡述其政治理念，及選舉的財政預算等。他當時估計，初選及官方選舉開支分別約需40萬和160萬港元，他希望黨可以提供資助，但黨指初選只會提供他7萬元。

若要參選初選需自籌33萬

李在約一星期後接獲公民黨副主席賴仁彪通知，指其申請出選超區不成功，並透露這與他的勝算及經費預算有關，黨無法滿足李提出的經費資助，初選選舉工程只能給李7萬元，李需自行籌務其餘的33萬元。法官陳慶偉便問李當時的收入，李說主要來自任陳淑莊兼職議員助理的6至7千元月薪，及區議員每月3.5萬元薪金，偶爾作街頭舞蹈的表演費等。

墨落無悔聲明時非潛在候選人

李又指，有關公民黨簽署《墨落無悔》聲明，他並沒有參與討論。法官陳慶偉問：「是因為你在黨內的等級太低？」李同意，又補充指他當時不再是潛在候選人，故沒有關心聲明。

2020年6月12日，晚上10時10分，區議員公民黨李予信在銅鑼灣突然被防暴警制伏。（周禮希攝）

被警方拘捕後反獲黨關注

及至6月12日，李以區議員身份到銅鑼灣參與612周年活動，但遭警方拘捕。李翌日獲釋，其後賴告知他，他被捕一事引起黨內關注，一些黨員和高層決定捐款給李以作初選經費，李便再報名參選。辯方呈上公民黨內部通訊群組，訊息提及：「有心人知道阿信出現選舉經費問題，因而向他表達願意捐款支持鼓勵他重新考慮參選」。

從沒參與超區協調會

李憶述，他沒有參與超區協調會議，重啟參選後曾向賴查詢超區「助三望四」的計算方法，並從賴最得有關文件。李稱以其理解，初選提名表格提及「35+共識」，就是超區「助三望四」的協調目標。

宣傳片在國安法前拍攝

李又稱他在選舉工程亦有份拍公民黨的宣傳片，但都是在國安法實施前拍攝，參選人獲安排分批拍攝，他只收到其所屬部份的講稿，不知道其他黨友會說什麼，拍攝期間只曾見到鄭，他亦從來沒有在初選論壇倡議否決預算案。

國安法後已刪走傳單上否決樣的字眼

李又指在6月尾向民主動力提交提名表格時的宣傳單張，其政綱曾提及「政黨承諾否決財政預算案」，並解釋當時時間緊迫，故使用了黨內範本。李印製了6千張，內容包含「以關鍵否決權促使政府落實五大訴求」，但派出了不足1千張。之後國安法實施後，李重印單張時已刪去關鍵否決權的字句，並全數派出。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)