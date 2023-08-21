初選案｜公民黨就否決財案定下莊嚴承諾　李予信認為不一定要兌現

民主派初選案今（21日）續審，公民黨的李予信續作供，他指過去亦有黨內議員投票不一致的情況發生，故認為即使楊岳橋在記者會稱否決預算案是「莊嚴承諾」，他亦不一定要兌現。法官質疑，如果李沒有黨的支持，便「甚麼都不是」，他應要跟從黨的立場，否則會失信於選民。李同意法官說法，故他沒有公開表達反對黨的立場，但他的政綱已表達他會否決預算案的立場，亦有向黨內講述政綱，黨仍願意資助他參選，故認為其理念已獲得其黨支持。



此外，庭上透露最後一名被告余慧明將會出庭作供。



李予信承沒有公民黨，他甚麼也不是，故沒有公開反對黨的立場。（資料圖片）

黨內有人遭DQ後被徵召參選

被告李予信在初選中未有出線，他稱2020年7月29日，即立會官方選舉截止報名前兩天，他獲楊岳橋告知，已報名的參選人可能會被DQ，故黨有機會徵召他參選港島區，著他準備遞交提名表格。於是李收集區議員提名，翌日按楊的指示遞交提名表格。

辦妥程序楊岳橋突叫停

李憶述，當時郭榮鏗、楊岳橋和郭家麒已被選管會DQ，但參選港島區的鄭達鴻尚未。李於7月30日辦妥報名程序後，再次收到楊通知，著他終止報名申請。他隨即折返要求收回申請表格，但職員指退選需要填表申請。李遂通知楊，他形容：「我向佢表示咗我好frustrated（挫敗）。」楊回覆：「阿信，it’s ok。」

戴榮姿報名出選港島區

李續指，當晚公民黨就DQ一事開記者會，會後楊向李表示，提名表格「hold住先」。辯方呈上官方文件，顯示一名叫戴榮姿（音譯）的女士報名參選港島區。李解釋，戴應該是鄭達鴻競選團隊的員工，他不知道戴是否鄭的Plan B，但他就不是鄭的Plan B。

楊岳橋在記者會上雖許下莊嚴承諾，但李予信為不一定要兌現。(資料圖片)

控方指楊稱否決財案的訊息清晰

控方其後盤問李，指公民黨於2020年3月25日開記者會時，黨魁楊岳橋稱若時任特首林鄭月娥不回應五大訴求，公民黨「唔會同佢客氣」，會否決所有議案，並形容此為「莊嚴嘅承諾」，這個訊息非常清晰，並非如李所述當天各人發言是「混合訊息」。李不同意，並指會上多人發言，但認同楊的說法是記招主題。

官質疑不守承認會失信於選民

李承認，他沒有向楊表達不會跟黨投票，但過去亦有黨員投票不一致的情況發生，李說：「so far無嘢可以bind（限制）到公民黨嘅議員一致去投票。」主控萬德豪追問，李是否在說黨的「莊嚴承諾」？法官陳慶偉打斷說，控方這個問題很差，並代為修正，指公民黨許下「莊嚴承諾」，若不兌現便會失信於選民，黨員理應要信守承諾。李認為並非一定要兌現，又指公民黨以往也曾作出許多承諾。

李認沒黨支持甚麼都不是

李又指，他在成為公民黨支部成員後，大多同意黨的立場，惟不同意黨在否決預算案方面的立場。陳官質疑，李一直是黨的追隨者，為何偏偏不同意本案控罪的中心議題？李回應指，因為否決預算案與其參選初衷有關。陳官再追問，若李當時沒有得到黨的支持，其實甚麼都不是（simply nobody）。李同意，並指他沒有在公開場合或文宣上表達其對否決預算案的立場，但認為他的政綱已經反映。

強調會按照其意向投票

法官陳仲衡問，公民黨資助李參選，李是否需要對黨負責？李同意，但認為當初他向黨內講述政綱，亦有講及他將會在議會內爭取撥款，黨願意提供資助，即是支持其所持有的政綱及理念，無論政府是否回應五大訴求，他都會按照自己意向投票。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)