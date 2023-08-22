初選案｜李予信指黨要求口徑一致但非須跟從　官：這還有何意義

民主派初選案今（22日）續審，公民黨的李予信作供步入尾聲，他承認其黨不支持攬炒，但又要否決財政預算案，兩者存在矛盾，又指黨雖然要求否決預算案黨要「統一口徑」，但無約束力，沒有強制參選人必須跟隨。他又透露黨也有為他度身訂製筆記，以便黨的參選人能「統一口徑」，他又形容黨的立場是有彈性但模糊。法官不禁質疑，既然「統一口徑」並非必須跟隨，這還有何意義？李說「統一口徑」是要展示黨的態度，參選人仍可視乎其身份、代表業界及各區選情而臨場發揮。



李予信稱他認為黨的立場是有彈性但模糊。(資料圖片)

譚文豪鼓勵繼續用其政綱

李予信早前供稱，他曾向譚文豪表示其政綱或與公民黨立場有出入，他今在庭上補充，當時譚鼓勵他繼續持用其政綱，故他理解成立場是有「彈性」。

每個參選人均有度身訂做的筆記

法官李運騰指，同屬公民黨的被告鄭達鴻曾透露，他有一份名為「論壇天書」的筆記，問李是否亦有類似文件，或需要採用黨的「統一口徑（line to take）」。李回應指，他亦有收到筆記，並解釋「統一口徑」是由黨內資深顧問撰寫，再因應各區形勢，替每個參選人度身訂做，並非強制參選人「百分百」逐字逐句跟隨。

統一口徑只供參考無約束力

控方呈上一份名為「Draft5」的文件，內文提及「避免自己講『攬炒』字眼」、「提出否決政府議案，係我哋反制暴政嘅強力武器」、「只要政府同意回應五大訴求⋯民主派就會按照正常方式審議政府議案，根本唔會停擺」。李解釋，該文件是黨的「統一口徑」，並強調文件只供參考，沒有約束力，仍需視乎個人臨場發揮，以及他「想唔想講」。

同屬公民黨的被告鄭達鴻(圖)，早前作供時透露，黨有為他準備一份名為「論壇天書」的筆記。(資料圖片)

黨的立場有彈性但模糊

李亦指，文件內容反映黨的立場有彈性但模糊，並說：「公民黨係唔支持攬炒⋯同時間有個否決財政預算案嘅講法，兩者係矛盾，唔畀講攬炒又講反對財政預算案。」他曾向黨內資深顧問反映，對方認為他可說其所想的。

論壇上要傳遞讓公眾理解的訊息

控方再展示另一份題為「初選論壇 4／7錄影」的文件，內文寫有「X太老實 X有問必答」等。李同意，此為黨替他量身訂造的筆記。法官陳慶偉問「X太老實」意思，李解釋指：「政治論壇唔係講緊100%嘅道理。」陳官笑言：「所以你是叫我們不要相信政治人物的話嗎？」李稱在論壇上傳達的訊息是有理性基礎的，但礙於時間限制，參選人必須記住自己想讓公眾知道的訊息。

整個民主陣營對否決權說法不同

萬指出，文件提及：「35+後以否決權逼令政權回應五大訴求，係我哋當今出選人嘅共識」萬認為這反映李知道民主派有共識。李不同意，並指他留意到公民黨內，以致整個民主陣營，對否決權都有不同說法，他本人沒有採納這個立場。李官質疑，如果黨的「統一口徑」不必跟隨，「統一口徑」有何意義？李解釋指，是要展示黨的態度，但參選人實際說法仍需視乎其身份、其所代表的業界及各區選情。

16名受審被告。(詳看下圖)

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16名表證成立的被告：吳政亨（44歲）、鄭達鴻（34歲）、楊雪盈（36歲）、彭卓棋（28歲）、何啟明（34歲）、劉偉聰（55歲）、黃碧雲（63歲）、施德來（40歲）、何桂藍（32歲）、陳志全（50歲）、鄒家成（25歲）、林卓廷（45歲）、梁國雄（66歲）、柯耀林（51歲）、李予信（29歲）、余慧明（35歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名已認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)