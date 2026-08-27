生產力局「全民 AI」計劃啟動　免費線上課程助中小企及市民應用

為響應特區政府「AI產業化、產業A1 化」及「全民 Al」施政，生產力促進局（生產力局）「全民AI」普惠計劃啟動。計劃以「Al with HKPC 企業賦能」為核心主題，聚焦企業實務應用、人才培育及科技普惠，重點支援中小企、在職人士、勞工團體及弱勢社群，透過多元化培訓、實戰應用課程及產學研合作，推動 AI知識普及與技術落地。



生產力促進局（生產力局）「全民AI」普惠計劃啟動禮，由創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓。

創局長孫東主禮

「全民Al」普惠計劃由創新科技及工業局統籌的，生產力局是計劃承辦機構之一。計劃啟動禮由創新科技及工業局局長孫東擔任主禮嘉賓，並聯同生產力局副主席于健安，以及生產力局總裁畢堅文主持啟動儀式。

啟動禮設「AI速學堂」現場版

啟動禮特別率先舉辦「AI速學堂」現場版，匯聚生產力局以及來自 Amazon Web Services（ AWS）Google Cloud、華為雲、聯 、三星、騰訊雲、微軟等全球領先科技企業代表，為中小企分享實用的AI技巧與真實應用案例。

生產力局副主席于健安表示，將專注於將 AI技術與各行各業結合，提供具備可操作性、可複製性、可擴展性的實務方案，協助企業實現智能化轉型。

AI 非大型企業專利

于健安表示，AI 不應只是大型企業的專利，而應成為每間企業、每位員工，甚至社會不同階層人士都能善用的生產力工具，將專注於把AI技術與各行各業結合，提供具備可操作性、可複製性、可擴展性的實務方案，協助企業實現智能化轉型。

「企業賦能」推動AI 普及應用

生產力局作為『全民 Al』普惠計劃的承辦機構之一，將以「Al with HKPC企業賦能」為核心，聯繫政府、產業、教育界、科技夥伴及社福機構，協助企業、中小企、在職人士以及弱勢社群掌握 AI技術，將AI轉化為實際生產力及商業價值，推動香港高質量發展及數字共融。

計劃涵蓋三大重點範疇，在企業與行業升級範疇上，將提供「Al+行業升級特訓」及「中小企 AI方案全接觸」等 AI 主題培訓課程，協助企業快速導入 AI技術，提升生產力及競爭力。

推兩年培訓及推廣計劃

此外，生產力局推出為期兩年的培訓及推廣計劃，聯繫科技企業、商會、勞工團體及社區夥伴，協助中小企、專業人士、在職人士、勞工團體、弱勢社群及公眾掌握 AI知識與應用技巧。

相關計劃涵蓋三大重點範疇，包括企業與行業升級、人才發展與領導力提升及全民 AI教育。

「AI速學堂」在未來將推出更多免費線上課程，涵蓋生成式Al、Al Agent、工作流程自動化、數據分析及企業轉型等熱門主題，讓大眾市民透過網上平台或登入「智方便」隨時隨地學習 Al實用知識。