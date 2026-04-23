楊何蓓茵率常秘及首長級官員訪四川　交流十五五規劃考察低空經濟

由公務員事務局局長楊何蓓茵率領的常秘及部門首長國家事務研修班，今日（23日）下午拜會四川省省委書記、四川省人大常委會主任王曉暉。常任秘書長及部門首長亦到多個地方實地考察當地創新科技、低空經濟、活化舊廠房作文化旅遊等發展。



楊何蓓茵表示，成都是國家重要高新技術產業基地，此行讓特區政府常任秘書長及部門首長了解成都在國家戰略下的最新發展成就。



由公務員事務局局長楊何蓓茵率領的香港特區政府常任秘書長及部門首長國家事務硏修班今日與成都市人民政府相關部門就成都「十五五」規劃工作交流。交流會由成都市委常委、副市長趙建主持。（政新聞處圖片）

楊何蓓茵感謝四川省政府領導會見交流。她表示，成都是國家重要高新技術產業基地、科技創新中心、商貿物流中心，亦是西部地區重要的中心城市，此行讓特區政府常任秘書長及部門首長了解成都在國家戰略下的最新發展成就。成都在諸多領域展出的實踐成果，為他們提供了寶貴的參考與啓示。

在拜訪中，常秘及部門首長與成都市人民政府相關部門交流成都「十五五」規劃工作。交流會由成都市委常委、副市長趙建主持，成都市發展和改革委員會介紹市「十五五」規劃的相關情況，並有多個單位負責人出席，涵蓋經濟和信息化、教育、生態環境、口岸與物流、商務、文化廣電旅遊、衞生健康、體育、科學技術。

常秘及部門首長本月赴京，修讀國家事務研修課程。圖為4月21日研修班情形。（公務員事務局）

此外，常任秘書長及部門首長亦到多個地方實地考察當地創新科技、低空經濟、活化舊廠房作文化旅遊等發展。

他們上午參觀了國家超級計算成都中心，該中心是西部地區首個超算中心，目前為北京、上海、重慶、深圳等三十多個城市提供算力支撐，包括人工智能、航空航天、新型材料、核能與核技術等。他們會到高新技術產業園區考察，並到多個地點了解文化旅遊發展等。