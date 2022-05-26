父親節2022｜推薦10款最適合爸爸的實用必買禮物 附限時優惠

作為一家之主的爸爸，為了「擔起頭家」每日早出晚歸、辛勤工作！臨近父親節，除了食「九大簋」慶祝之外，乖仔乖女們不如把握機會，多花一點心思準備窩心的驚喜。小編已為大家精選出10款最適合爸爸的實用禮物，感謝他一直以來的付出！



乖仔乖女們不如把握機會，多花一點心思準備窩心的驚喜 （圖片：ShutterStock）

感激父親為家庭奔波 3個法寶舒緩日常痠痛疲勞

如果爸爸時常需要搬抬重物，或長期對住電腦工作，身體容易出現痠痛症狀。節亮出品的肩頸捶打按摩儀結合頸部、肩部、背部、腰部、五大部位按摩為一體，能有效消除各部位疼痛感。產品內置兩個敲頭，可隨意調節按摩力度，可以更針對性地按壓肌肉。

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爸爸要日夜為家庭奔波，如果爸爸工作時多要站立，雙腳血液循環欠佳，容易出現痛症、靜脈曲張等健康問題，最好每天拉筋及按壓雙腳，舒緩疲勞。節亮出品的熱敷空氣波按摩雙足儀利用空氣波壓縮按摩腿部，可增加血液循環，緩解因長期坐著和站立而造成的小腿疲勞、疼痛；另外有一功能可加熱膝蓋，促進血液循環、驅寒除濕、緩解膝蓋疼痛。產品有兩種按摩模式供選擇，同時照顧大腿、小腿的需要。父親節優惠價只售$848 ！

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如果爸爸向來有舊患，不時會感到異常痛楚，即使用一般的紓緩器材都無法解決痛症，不妨試試PainPod THREE 專業鎮痛儀。品牌採用經皮神經刺激和微電流的最新技術， 配以數十年的醫學研究和運動科學的基礎，研發出Painpod3，能有效減斷痛神經觸覺，不僅能有效緩解疼痛，還能促進癒合、加速恢復和提高運動表現。產品設有12種模式，透過不同的EMS及TENS電流輸出的編排，達到不同的功效，不僅有舒緩鎮痛、促進恢復的模式，還有針對改善身體不同部位的問題或按摩等等模式可供選擇，例如促進康復、消化問題、收緊面部、肌肉鍛鍊等等。

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關注血壓、關節、頭髮健康 額外營養能助補足身體所需

都市人生活忙碌，普遍都有飲食失衡、缺乏運動等不良生活習慣；加上血管會隨年齡增長而失去彈性，體內需要以更高血壓才能運送血液，晚年一般會較易患有高血壓。若要及早預防高血壓，不但需要維持健康的生活習慣，同時亦可以配合營養補充品，維持心血管健康。

晚年一般會較易患有高血壓 （圖片：FreePik）

Qivaro 血壓寶含有效維護血管彈性和血壓健康的維他命B，可預防心臟病、中風；另含橄欖葉、山楂、大蒜素和木槿花有效降低膽固醇、脂蛋白，清除血管自由基，加強心臟動脈血液流通，從而降低血壓及血脂。長期服用有助維護正常血壓，預防心肌阻塞、中風、高血壓等心血管疾病；75折優惠價只售$435。

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隨著年紀增長，關節軟骨會開始退化、磨損。如果想避免日後發展成關節炎或其他慢性痛症，可服用補充品葡萄糖胺(Glucosamine)修補受損關節。健康殿堂出品的護骼殿堂，內含硫酸鹽葡萄糖胺、軟骨素、MSM，能明顯減少關節痛楚、促進軟骨組成、補充軟骨的強韌度，長期服用能減慢軟骨磨蝕及流失；78折優惠價只售$1480。

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隨著爸爸年齡漸長，頭上白髮亦陸續變多，相信爸爸都不希望自己老態盡現。身為孝子的大家可以為爸爸準備一支富康泰出品的樟芝多醣護髮素，產品添加牛樟芝多醣體，不含重金屬及甲醛，採用蛋白質褐變機制解決白髮問題，滋潤養護，天然不傷髮。

➤富康泰 樟芝多醣護髮素 $ 168 ( 原價 $ 298)。

不少男士更會在中年時期開始出現脫髮危機，放任不管可能會出現「M字額」、「地中海」，嚴重影響外觀。如果爸爸開始出現脫髮問題，可以及早到遠志中醫接受生髮療程，療程包括4次診療、4次針灸及28日中藥。內服中藥能夠補益肝腎，減少脾胃濕熱，按照顧客體質處方藥物，減少頭油頭皮發炎，同時調理睡眠治療，疏肝安神等，側面改善壓力，改善頭皮微循環，達到減少脫髮，增加發量的效果。針灸能疏通頭皮經絡，改善頭皮的供血，能讓頭髮更有營養，加速新陳代謝，加速生髪。

➤遠志中醫 生髮療程 (四次面診，每次七日藥) $ 3,600。

如果想爸爸看起來更年輕，除了外觀上要多加注意，更應該著重內在調理。TM Wellness NMN 18000 抗齡素嚴選高質NMN分子，容易被人體吸收，能夠迅速提升體內一種關鍵性的輔酶-NAD+的水平。NMN和NR是經廣泛研究的一種穩定、可靠的 NAD+ 補充劑，有效支持抗衰老，維持細胞內線粒體穩定，改善身體機能和增強免疫力。顛覆年齡的創新配方包含NMN，NR+，白藜蘆醇和紫檀芪，有效延緩衰老和生理衰退，修復DNA ，防止細胞受損，幫爸爸由內而外逆轉年齡。

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兩款法寶助改善睡眠質素、提升生活品味

睡眠佔人生近三分一的時間，充足良好的睡眠能使身體機能有充份休息，幫助維持日間精神狀態。睡眠時光線、環境固然重要，舒適的床品套裝亦有助提升睡眠質素。Dr PAIN醫學護頸枕採用新升級4D科技，設有護肩及手臂凹糟，符合人體工程學設計；不論仰臥、側睡或趴睡，都能為頭部、後頸提供最全面承托及支撐，深層次呵護頸椎。

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不少爸爸平日都會飲咖啡提神，Petrus出品的意式半自動咖啡機設有20bar壓力泵及電子控溫技術，保證92度黃金萃取溫度，充分萃取出豐富的油脂，使咖啡更加香醇；更特設強勁奶泡系統，可以為爸爸炮製出一杯美味的精品咖啡。

可以為爸爸炮製出一杯美味的精品咖啡 （圖片：FreePik）

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