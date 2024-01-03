懶人瘦腿運動｜10分鐘2動作1週見效！芭蕾蹲減贅肉練出筆直大長腿

光速瘦腿！想要擁有好身材，腿型真的太重要~小肚肉肉藏得住，大腿粗、小腿狀，穿短褲短裙看起來就是比別人胖！



小紅書網友就分享了2個瘦腿小運動，每天只要10分鐘，免去健身房就能瘦出筷子腳！

不能只瘦大腿縫，腿型好看才重要

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網友分享自己的瘦腿經驗，認為只有瘦大腿縫遠遠不夠，若是只瘦腿不顧腿型，膝蓋左右分開開，就算瘦出大腿縫外觀也不會好看！這次她分享的2個瘦腿運動，不光是能瘦大腿，連腿型也能一起矯正變筆直，運動當中包含了小紅書非常流行的芭蕾蹲，2動作只要10分鐘，一周就能見效！

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1. 芭蕾蹲

雙腿左右打開比肩寬，上半身保持穩定不要亂晃，可以靠近沙發作，如果覺得過程中身體不太穩，可以用手扶著沙發沒關係。動作時往下蹲，踮起腳跟到自己最大極限，想像自己在跳芭蕾一樣，蹲下時慢慢蹲，起身時像彈簧一樣，20下一組，每天做2組。

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2. 矯正腿型

腳跟併攏、腳掌以小外八姿勢站直，拿個小抱枕用膝蓋夾住，動作時還是跟跳芭蕾一樣，踮起腳跟來到自己最大極限，然後就停住別動，這時膝蓋內側不斷出力夾住抱枕，覺得累時可以回地面休息，接著再踮起腳跟，每天堅持一首歌的時間。以上就這兩個簡單小動作，一周就能看見改善腿型的效果！馬上就來練看看~

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】