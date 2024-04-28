減肥餐｜6款低脂低卡高纖食譜　慳錢簡單自煮　減脂控醣必學！

減脂期間最重要的就是飲食控管了，長期吃外食很難去控制我們攝取的熱量，所以自己親手做的料理是絕對安心的！



接下來就跟大家分享一些減脂期間的食譜，不只熱量低，還很有飽腹感，重點是製作起來也非常簡單，一起動手做做看吧！

6款簡易低卡高纖減肥食譜（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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生菜三文治

準備食材：雞蛋、雞腿肉、生菜、番茄、青瓜

先分別將雞蛋和雞腿肉煎至金黃，然後在生菜上依次鋪好番茄、蛋、雞腿肉跟青瓜，最後再用保鮮紙包起來，在包的時候手掌可以稍微出一點力度讓食材更好的包在一起。這道減脂餐非常的清爽，咬下去滿滿的都是蔬菜纖維跟蛋白質，重點是還可以吃得飽！

薯仔絲雞蛋捲

準備食材：薯仔、胡蘿蔔、青椒、雞蛋、黑芝麻

將薯仔、紅蘿蔔跟青椒少油拌炒，可以依照自己的喜好增加少許的調味料，接著同樣少油將雞蛋煎成一張薄薄的蛋餅皮後撒上芝麻粒，最後再將事前拌炒好的蔬菜放道蛋餅皮上，用保鮮紙包起來，這樣就完成啦，少油又少鹽的料理不只適合減脂人們，也很適合給家裡年紀較大的長輩吃喔！

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紫米飯糰三文治

準備食材：紫米飯、肉鬆、生菜、火腿、紅蘿蔔、青瓜

先將已經煮好的紫米飯鋪一層在保鮮紙上，依序放上肉鬆、生菜、火腿、紅蘿蔔跟青瓜，再依自己的需求看要不要加一些蛋黃醬來調味，最後在鋪上一層紫米飯，用底部的保鮮紙捲起來壓一壓就做好了。這道減脂料理非常有份量，很適合當作正餐吃，就算有碳水也不用怕！

蛋絲壽司捲

準備食材：海苔、蛋、生菜、紅蘿蔔、蟹味棒、蛋黃醬

就跟包壽司一樣，只是這個壽司裡面沒有飯。先將蟹味棒跟紅蘿蔔汆燙，接著把雞蛋煎成一張蛋餅皮後切成絲，然後在海苔上依次鋪上其他食材後捲起來就大功告成啦，在捲的過程可能有點困難，所以有專門包壽司的竹簾會更好製作，沒有的話就用保鮮紙稍微使力包，也能順利完成喔！

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豆皮三文治

準備食材：豆皮、雞蛋、雞腿肉、番茄、青瓜

先將豆皮用汆燙後撈出來，分別煎一顆荷包蛋跟雞腿，然後再將豆皮攤開來後剪一刀，在四面豆皮放上食材，再把每一片鋪上餡料的豆皮摺疊起來，豆皮三文治就做好了。雖然看起來份量好像很小，但其實吃了之後會非常有飽足感喔！

土司三文治

準備食材：全麥土司、生菜、紫地瓜、雞蛋、肉鬆、青瓜

第一步就是先把我們的紫地瓜給蒸熟，蒸熟後的紫地瓜用力壓成泥，再把地瓜泥均勻的舖在全麥土司上，再依序把生菜、荷包蛋、肉鬆跟青瓜鋪好，最後再用全麥土司蓋起來，這樣就完成了，真的是非常簡單的減脂料理，而且這個份量當作正餐來說非常足夠喔！

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】