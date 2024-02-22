減肥失敗6大常見原因　1事9成人都犯每日多攝385卡　食菜也會肥？

減肥失敗是許多人心中的痛，明明試過各種減肥方法卻不見成效？



以下就整理出PTT、Dcard網友最常遇到的減肥失敗原因，原來吃太多青菜也會變胖？減肥失敗90%都是因為「這點」造成，快把這些減肥失敗原因筆記起來，以後就不怕走冤枉路。

減肥失敗的6大原因（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 吃太多青菜

很多人想減肥或補充膳食纖維，都會靠多吃青菜來進行飲食控制，但沒想到的是，其實青菜吃多了也會發胖，最主要原因有3點，第一像是紅蘿蔔、洋蔥、南瓜、番薯這類根莖類蔬菜的本身的澱粉及糖分含量都不少，所以吃多了反而會轉換成脂肪，讓體重不減反增、第二點如果吃太多番茄、茄子等含鉀類的蔬菜，雖然能降低體內鹽分、消水腫，但攝取過多的鉀也會使得代謝能力變差，最後就是吃清淡的蔬菜，大家都會忍不住加沙律醬等等調味料，反而一個不小心就掉如肥胖陷阱裡。

2. 完全不吃澱粉

你一定聽身旁的人說過「你就是吃太多澱粉才變胖」，但完全不吃澱粉就能瘦下來嗎？其實澱粉是我們身體能量的來源，如果不吃白飯、麵條、麵包等等澱粉，確實可以減少熱量、使體重變輕，但同時也會讓肌肉量減少，基礎代謝率跟著下降，使得復胖的機率大增，或是遇到減肥停滯期，所以最好的減肥方式還是以「減醣飲食」為主即可，改以全穀類代替精緻澱粉、均衡攝取蔬菜，才是最佳的飲控方式唷！

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3. 愛喝含糖飲料

香港真的都是飲品王國，走沒幾步就很容易被手搖給吸引，當你以為喝個少糖、微糖飲料很健康時，其實日積月累下來，他們才是比白飯更危險的發胖兇手，建議如果真的很想消暑一下，可以喝開水、無糖茶或無糖氣泡水取代。

4. 睡眠不足

明明有運動、飲控、少喝含糖飲料了，為什麼還是瘦不下來！根據倫敦國王學院Gerda Pot博士研究發現：「睡眠不足會使每天多攝取385卡的熱量，相當於4.5片的麵包」最主要是因為睡眠不足可能使得飢餓素增加、瘦體素減少，若長期睡眠不足，就會因此累積熱量而在不知不覺中變胖，有高達9成的減脂族更是因為沒有充足睡眠才導致減肥失敗的。

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5. 壓力過大

很多人壓力一來容易暴飲暴食，造成壓力性肥胖，這種肥胖主要是因為壓力導致荷爾蒙代謝異常，所以即使靠減肥藥或飲食控制也很難改善，建議最好先找出壓力來源，多多嘗試運動、冥想、按摩穴道來舒緩壓力，或是嚴重者也可以尋求身心科醫師和藥物的協助。

6. 總熱量攝取過低

可別以為熱量攝取的少就會瘦！當我們一日攝取的總熱量過低時，很容易造成身體基本代謝營養素不足，反而難以幫助助燃燒脂肪，當熱量攝取長期過低的狀況下，減脂這件事也會變得越來越難達成。建議大家可以善用TDEE線上計算機，算出自己一天的基礎代謝率和總消耗熱量，即可拿捏一日應攝取的總熱量為多少。

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【本文獲「女人我最大」授權轉載。】