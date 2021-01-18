寒冬天氣乾燥，面膜能為缺水肌膚進行深層保濕。《LDK the beauty》日前分享了10個女生使用面膜時的常犯錯誤，當中不少是愛美女星也會誤墜的陷阱。

《LDK the beauty》邀請了美容大學ハリウッド大学院大学的客席教授篠崎功分享一般人使用面膜時的常犯錯誤，從最基本的使用時間、頻率，到面膜成份亦一一涵蓋。錯誤使用面膜有機會令肌膚變差，想知道如何令面膜發揮最大的護膚功效，便要細心留意以下的10大注意事項。

▼▼▼范冰冰每天敷面膜容易令肌膚變薄？按圖看日本護膚專家的解說▼▼▼

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▼▼▼只要為肌膚補充足夠水份，便能減輕毛孔粗大、幼紋等肌膚問題，以下幾款面膜有效針對不同的肌膚問題，同時深層補水，不少更是女星私下的愛用品牌。▼▼▼

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▼▼▼《LDK the Beauty》早前公佈2020年度美容大獎，助小資女生挑選出媲美專櫃品牌的平價護膚品。（延伸閱讀）▼▼▼

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▼▼▼同場加映：按圖看《LDK the Beauty》為12款秋冬粉底液的實測結果，當中有3款為開架品牌，第二位極受小資女生歡迎，被評為擁有強效的持妝力。（延伸閱讀）▼▼▼