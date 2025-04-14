Lady Gaga登Coachella演出超凡！39歲維持身材和強勁體能的5秘訣

時隔8年，最強天后Lady Gaga終於回歸2025年Coachella音樂節（科切拉音樂節），並擔任主舞台打頭陣作表演嘉賓！在長達兩小時的演出中，接連演唱多首新歌及經典歌曲，如《Abracadabra》、《Poker Face》、《Alejandro》、《Bad Romance》、《Shallow》等，舞台效果、表演規格更讓粉絲們驚嘆「簡直是個人演唱會級別」。除了神級演出和音樂才華再次征服全球觀眾的心之外，經歷高強度舞蹈與歌唱表演後仍毫無疲態，讓人驚訝於她超強體能狀態和身材管理。



Lady Gaga雖然曾在成功路上歷盡艱辛，面對各種不友善的評論，但她始終堅持做自己，並用實際行動證明年齡只是數字。她每一個動作都充滿力量和自信，渾厚的實力派嗓音震撼人心，完美詮釋無人倫比的音樂才華。在Coachella的表演不僅是一場音樂盛會，更是她多年來堅持健康生活方式的最佳例證。到底Lady Gaga是如何保持均稱身形和超強的體能呢？

天后Lady Gaga於Coachella演出 (Getty Images)

Lady Gaga維持身材及體能秘訣1.多元的肌肉訓練

每次出席公開場合或表演時都以性感造型示人，Lady Gaga緊實線條、完美的曲線也羨煞不少人。想要有勻稱好身材從來不是易事，她的健身教練曾表示，適當的力量訓練有助Gaga更靈活地進行高強度舞蹈表演。

據傳，Gaga常結合有氧運動（如游泳、跳舞等）與力量訓練，當中包括TRX（懸吊訓練）、VersaClimber（登山機）提升肌肉力量與耐力，加上Russian Twists（俄羅斯轉體）專注於核心訓練，維持結實腹肌和良好身體線條。

Lady Gaga維持身材及體能秘訣2.全身性戶外運動

不單止是健身房運動，Gaga經常挑戰戶外活動，如攀岩、網球、騎馬等。在享受運動樂趣同時，進一步提升身心靈健康及心肺功能，更有效鍛鍊全身肌肉，助她在舞台上能夠保持持久且穩定發揮。

Lady Gaga維持身材及體能秘訣3.瑜珈、皮拉提斯

形象百變，但對瑜珈、皮拉提斯的熱衷始終如一。Gaga的前教練曾分享，在她還是大學生時，就開始接觸熱瑜珈。

除固定進行重量訓練，她更配合瑜珈和普拉提運動，增強核心力量，改善柔韌性，避免過量脂肪積聚，使她的身材均稱而健美。有關注她的粉絲，也不難發現她常分享做瑜珈的貼文。

曾經連續發文表達對於瑜伽的喜愛。(ladygaga@IG)

Lady Gaga維持身材及體能秘訣4.均衡飲食 攝取營養

曾被指身材暴肥，體態橫向，但如今減重了極多，亦讓人不得不打從心底佩服她的自律。Gaga亦曾表示遵循健身教練Harley Pasternak的「5 Factor Diet」，每天分別地吃兩餐和三份小吃限制食量，以纖維、低升糖碳水化合物、高蛋白質為主。

Gaga曾表示也會偶爾放縱一下自己：「我不吃白麵包，只吃蔬菜、沙律和魚。這樣吃無論如何，對我來說也好得多，但周日我有時會吃意大利麵。」這樣能幫她保持良好的減肥心態，健康的美才是真正的美。

Lady Gaga曾表示也會偶爾放縱一下 ，圖為她在父親的新餐廳 (ladygaga@IG)

Lady Gaga維持身材及體能秘訣5.避免加工食品

Lady Gaga私人廚師 Bo O’Connor曾透露，Gaga飲食習慣注重自然、原型食材，避免油炸、高糖和飽和脂肪的食物，如以雞胸肉和蛋類，搭配豐富的蔬菜和健康穀物，這樣的飲食方式充分支持她的體能需求，助她在高強度的表演中保持能量和活力。