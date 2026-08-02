瘦身不再只靠168！營養師揭秘「金字塔瘦身法」6大法則高效甩肉

瘦身是女性一輩子的課題，想要調理出理想體態，不只得運動、飲食相輔相成，減肥的節奏與執行順序也有大學問！



到底成功瘦身的秘訣是什麼？台灣知名專業營養師高敏敏現身解析：「金字塔瘦身法」，從運動到飲食搭配，高效率體態管理密技讓 Threads 網友大讚比168更有效！

營養師解析「金字塔瘦身法」6大法則（點擊放大瀏覽）▼▼▼

「金字塔瘦身法」6大法則（jessie-shaw@unsplash；01製圖）

+ 18

第一層：創造熱量赤字

要成功瘦身，必須按照正確的執行節奏進行。營養師表示，首先第一步，必須積極創造熱量赤字！不論你正在執行168、低碳、生酮，還是原型飲食，最重要的觀念就是：「每天吃進去的熱量要小於每天消耗的熱量」。且建議每日赤字範圍約控制在200～500大卡，精準掌握熱量攝取與消耗量，才是養出易瘦體質的基礎功。

第二層：加強肌肉量、蛋白質

建立穩定的熱量平衡後，第二步才是開始增加肌肉量！營養師點出，瘦身的關鍵步驟便是加強蛋白質攝取，同時搭配肌力訓練。每日建議蛋白質攝取量為每公斤體重 1.2～2g，並且搭配適度的重量訓練，如此一來能有效提升基礎代謝率、減緩復胖速度，避免成為泡芙人。

第三層：均衡營養

有了完善的易瘦體質基礎，接著要開始留意每日的「均衡營養與活動量」！三餐加強攝取蔬果、維他命、礦物質、纖維質能有助於提升代謝率、控制食慾；另外，也建議養成能多站少坐、多動多走的習慣，從日常生活作息培養運動習慣，也能預防復胖問題。

第四層：掌控進食節奏

飲食是減肥計畫中的重要環節，除了吃什麼很重要之外，進食節奏也需當心！營養師提醒，規律的進食習慣（每日三餐定時吃）可以預防飢餓時的暴飲暴食與嘴饞；而早餐攝取適量蛋白質、碳水，更有助於穩定一整天的食慾與血糖，是瘦身時的小訣竅。

第五層：提高心肺、促進燃脂

很多人為了瘦身一開始就會卯起來加強運動量，但其實，提升燃脂運動之前，還得遵循上述四階段的飲食、生活作息方針才是根本之道！當身體機能已能以穩定的節奏輸出能量、消耗熱量時，接著再把精力投入心肺、有氧運動也不遲。

營養師分享，進入第五階段時可以安排快走、跑步、游泳、跳繩、有氧操、腳踏車等有氧運動，每週建議累積150分鐘中強度以上有氧運動（約每次30～60分鐘），有氧、飲食、肌力訓練相輔相成，才能建構健康的體態。

最頂層：補充加分營養素

最後，若妳已經掌握完善的瘦身計畫，心有餘力還可以再多加強重點營養素的攝取！營養師補充，營養保健品是減肥過程的加分元素，非必要但更能在打好健康基礎後提升健康效益。

營養品的選擇方面可以：魚油Omega-3、維他命B群、益生菌、維他命D、乳清蛋白等為首選，以此加強代謝率、腸道順暢、抑制食慾並維持元氣，也是健康瘦身的核心環節。

同場加映：節食但冇瘦到？可能中咗減肥5大常見地雷 唔好令努力戒口全白費（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 11

延伸閱讀：

吃綠色奇異果能變瘦？營養師解析水腫、便秘救星的5大健康要點

《風林火山》45歲高圓圓凍齡身材養成！6大瘦身飲食＋運動秘訣公開

【本文獲「Bella儂儂」授權刊出，未經同意禁止轉載。更多精彩報導，詳見《Bella儂儂》。】